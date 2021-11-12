Шмыгаль на Закарпатье встречается с премьером Словакии Хегером
В Закарпатской области началась встреча Премьер-министров Украины и Словацкой Республики Дениса Шмыгаля и Эдуарда Хегера.
Глава украинского правительства встретил коллегу в международном пункте пропуска через государственную границу Ужгород – Вышнее Немецкое, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Пока журналистам неизвестно, какие именно темы затронут премьеры. Планируется, что в 14:00 Шмыгаль и Хегер сделают совместные заявления для прессы.
Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что руководители правительств планируют не просто обсудить весь спектр двусторонних отношений, но и отдельно сфокусироваться на пограничной инфраструктуре и эксплуатации международного аэропорта "Ужгород", что не было бы возможным без использования словацкого авиапространства.
Изюминкой встречи премьеров, по данным журналистов, должна стать презентация словацкой стратегии двусторонних отношений с Украиной. Данный документ готовился группой словацких экспертов во главе с советником Эдуарда Хегера и эксперта по Украине Александра Дулебы.
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