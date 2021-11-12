Шмигаль на Закарпатті зустрічається з прем'єром Словаччини Геґером

У Закарпатській області розпочалася зустріч Прем’єр-міністрів України і Словацької Республіки Дениса Шмигаля та Едуарда Геґера.

Глава українського уряду зустрів колегу у міжнародному пункті пропуску через державний кордон Ужгород - Вишнє Нємецьке, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Поки що журналістам невідомо, яких саме тем торкнуться прем'єри. Планується, що о 14.00 Шмигаль та Геґер зроблять спільні заяви для преси.

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Раніше деякі ЗМІ повідомляли про те, що керівники урядів планують не просто обговорити весь спектр двосторонніх відносин, але й окремо сфокусуватися на темі прикордонної інфраструктури та експлуатації міжнародного аеропорту "Ужгород", що не було б можливим без використання словацького авіапростору.

Родзинкою зустрічі прем’єрів, за даними журналістів, має стати презентація словацької стратегії двосторонніх відносин з Україною. Цей документ готувався групою словацьких експертів на чолі з радником Едуарда Геґера та експерта з України Александра Дулеби.