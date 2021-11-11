Україна протягом двох годин отримувала аварійну енергетичну допомогу зі Словаччини, – "Укренерго"

Допомога знадобилася, бо на Бурштинський ТЕС через свищі в котлах сталося аварійне відключення двох блоків.

Про це повідомили в "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"11 листопада з 16:00 диспетчерський центр "Укренерго" для забезпечення операційної безпеки та уникнення відключення споживачів "острова Бурштинської ТЕС" активував аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини завбільшки 100 МВт", – розповіли в компанії.

Активізувати допомогу довелося через аварійне віключення блоків №9 та №4 "ДТЕК Бурштинської ТЕС". Відключення сталося через свищі в котлах.

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Бурштинська ТЕС є основним джерелом виробництва електроенергії в острові "Бурштинської ТЕС".

О 18:00 активацію авайної допомоги було завершено.