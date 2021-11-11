Україна протягом двох годин отримувала аварійну енергетичну допомогу зі Словаччини, – "Укренерго"
Допомога знадобилася, бо на Бурштинський ТЕС через свищі в котлах сталося аварійне відключення двох блоків.
Про це повідомили в "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.
"11 листопада з 16:00 диспетчерський центр "Укренерго" для забезпечення операційної безпеки та уникнення відключення споживачів "острова Бурштинської ТЕС" активував аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини завбільшки 100 МВт", – розповіли в компанії.
Активізувати допомогу довелося через аварійне віключення блоків №9 та №4 "ДТЕК Бурштинської ТЕС". Відключення сталося через свищі в котлах.
Бурштинська ТЕС є основним джерелом виробництва електроенергії в острові "Бурштинської ТЕС".
О 18:00 активацію авайної допомоги було завершено.
Топ коментарі
+19 Александр Чуднивец #474549
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Якщо електрику закуповуємо закордоном - це вже повний пісєц в країні чи ще нєт?!
Львів ... нацкорпус... березеь 2019
Ті ж часи Кихв , "рух нових сил" святого саака
хоча гумунітаріям важко зрозуміти як саме фунциклює енергетична сестема.
а його можна перекрити тільки ТЕС генерацією, тому якщо не буде вдосталь вугілля будуть аварійні відключення
я бачу як змінюється енергетика, пісдтанції доживають свій вік і вже не за горами нові тарифи для заміни олігархам інфраструктури за наш кошт.
п.с. мати запас вугілля на зиму то для вас певно дикість, сподіваєтесь що вона буде тепла, напевно.
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І забув, що ці бєзобразія припинила Юлія Тимошенко, притиснувши неплатежі олігархів.
За що її й посадили до буцегарні першого разу двадцять років тому.
От же жЬ хитра сволочЬ!
Ви, - яскравий приклад цього процесу. Пам'ятаєте тільки те, що вам вклали у обмежений обсяг пам'яті. Все, що суперечить цьому, - агресивно відкидаєте.
Приборкання паливної мафії
Першим віце-прем'єром Кабінету Міністрів України Тимошенко стала за прем'єрства Віктора Андрійовича Ющенка.
Напрямком її діяльності був паливно-енергетичний комплекс, який потребував негайних реформ. Україну стрясали так звані «віялові» відключення електроенергії. Збої в постачанні енергії критично позначалась у сільській місцевості: різко зупинялися інкубатори, тепличні комплекси, тваринницькі ферми. В країні процвітала корупція, а стратегія розвитку занепадала.
Своєчасні рішення Тимошенко
Насамперед Тимошенко проаналізувала виробників електричної енергії: атомні, вугільні та мазутні електростанції. Вартість 1 кВт енергії на кожному енергоблоці складала від 4,5 коп. на гідростанціях і до 15 копійок на вугільних.
Як зупинили відключення електроенергії?
Дев'яності запам'яталися не лише шахрайськими схемами, але і відключеннями світла. Тепер ми знаємо, що це були взаємопов'язані речі. Олігархи зверталися до Кабінету Міністрів України і отримували наряди на електричну енергію, «прив'язані» до типу генерації. Кому вдавалося отримати електроенергію з гідростанцій, мали найбільший прибуток, ті, хто отримував її з теплових блоків - несли збитки. Як правило, страждали державні бюджетні організації.
Проаналізувавши ситуацію, Тимошенко вирішила боротися з корупцією жорсткими методами. Вона ініціювала ухвалення рішення, згідно з яким усі генератори, що виробляли електроенергію, передавали її державі по собівартості.
Реалізація згаданого вище принципу знищила корупційну схему. І всі, хто хотів розподіляти, чи продавати електроенергію, купували її в держави за єдиною ціною і продавали по одній ціні.
Юлії Тимошенко вдалося зекономити бюджетні кошти, і зупинити «віялові» відключення. Олігархи відреагували на це хвилею брехливих статей у ЗМІ.
З одного боку -- це повні профани або малокомпетентні люди в Уряді, ВР та на місцях, якими керує повний нуль з Банкової. Всі ці персони довели державну енергетичну галузь на передодні зими майже до повного виснаження.
Але з іншого боку багатьом пересічним потрібно, дивлячись у дзеркало, сказати правду в очі , що кожен є великим шанувальником халяви та шари.
Див не буває і, якщо хронічно волати про "високі" тарифи і популістські стримувати їх апелюючи до "свого, українського" вугілля, "свого, українського" газу з низькою собівартістю виробництва., яких достатньо для населення. А різного штибу опозиція активно такі думки вкидає у голови пересічних, то врешті решт ситуація рано чи пізно підходить до такого сумного підсумку. Нинішні керманичі, як і всі попередні, перебуваючи при владі, та переймаючись своїми падаючими рейтингами, зробили все від них залежне аби не підняти тарифи до економічно обґрунтованого рівня.
Що я маю на увазі? У видобуток того чи іншого енергетичного компоненту потрібно вкладати кошти на буріння нових свердловин, на закладення нових шахт та забоїв, на обладнання. Інакше видобуток починає падати, старі шахти/свердловини виснажуються, ресурс обладнання завершується.
Окрім цього вироблена електрика має передаватися на певні відстані. Це теж інфраструктура, яка має термін служби і яку потрібно оновлювати. І кошти на все це закладаються у тарифи, так само, як і зарплати працівників, які все це обслуговують.
Піднімати тарифи потрібно було давно, тоді були б кошти і на запаси перед зимою і на ремонти, але ж хіба ця ідея знайде відгук у серцях полум'яних ораторів-коментаторів? Питання риторичне.
Хто там свистів в котлах?