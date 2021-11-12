В колонии оккупированной Макеевки скончался пленник Макарец, - советница главы украинской делегации в ТКГ Ризаева

В исправительной колонии оккупированной Макеевки умер пленный Руслан Макарец, приговоренный в "ДНР" к 13 годам тюрьмы за якобы "шпионаж" в пользу украинских спецслужб.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила советница главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Гайде Ризаева.

"Пленным, умершим вчера в Макеевской ИК-32 т.н. "ДНР", является Руслан Макарец, ранее приговоренный по законодательству т.н. "ДНР" к 13 годам лишения свободы по статьям "измена Родине" и "шпионаж" в пользу украинских спецслужб... Прошу родных и близких Руслана принять наши соболезнования...", - написала Ризаева.

Укринформу она уточнила, что Руслана задержали весной 2019 года на КПП в Горловке. Так называемый "Верховный суд "ДНР" признал его госпредателем и приговорил к 13 годам лишения свободы, а затем отправил отбывать срок в исправительную колонию строгого режима в город Макеевка.

Резаева сказала, что пока неизвестна подлинная причина смерти Руслана. "Выясняем. Противоречивые сведения. Кто-то говорит, что смерть насильственная, а некоторые, что сердечная недостаточность. Официально, как всегда, Донецк молчит", - сообщила советница.

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Она уточнила, что Руслан Макарец 1984 года рождения у него остались родственники, которые сейчас проживают и на подконтрольной украинскому правительству территории, и на оккупированной.

По информации сайта "Ґрати", житель Горловки Макарец с февраля 2017 по май 2018 года служил у оккупантов водителем в инженерно-саперной роте одной из воинских частей "ДНР". После окончания службы он уехал в Бахмут, который находится под контролем украинских властей. В украинской полиции Макарец договорился об участии в программе "Тебя ждут дома", которая предусматривает освобождение от уголовной ответственности участников незаконных вооруженных формирований при условии добровольной сдачи, содействия правоохранителям и отсутствия обвинений в тяжких преступлениях.

Затем он попытался вернуться на оккупированную территорию к родным. При въезде на КПП в Горловке он был задержан сотрудниками оккупационного "Министерства госбезопасности".