У колонії окупованої Макіївки помер полонений Макарець, - радниця глави української делегації в ТКГ Різаєва

У виправній колонії окупованої Макіївки помер полонений Руслан Макарець, засуджений у "ДНР" до 13 років в'язниці за нібито "шпигунство" на користь українських спецслужб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуку повідомила радниця очільника української делегації у Тристоронній контактній групі Гайде Різаєва.

"Полоненим, який помер учора в Макіївській ВК-32 т. зв. "ДНР" є Руслан Макарець, раніше засуджений за законодавством т. зв. "ДНР" до 13 років позбавлення волі за статтями "зрада Батьківщині" та "шпигунство" на користь українських спецслужб... Прошу рідних та близьких Руслана прийняти наші співчуття...", - написала Різаєва.

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Укрінформу вона уточнила, що Руслана затримали навесні 2019 року на КПП у Горлівці. Так званий "Верховний суд "ДНР" визнав його держзрадником і засудив до 13 років позбавлення волі, а потім відправив відбувати термін до виправної колонії суворого режиму у місто Макіївка.

Різаєва сказала, що поки невідома достеменна причина смерті Руслана. "З'ясовуємо. Суперечливі відомості. Хтось каже, що смерть насильницька, а деякі, що серцева недостатність. Офіційно, як завжди, Донецьк мовчить", - повідомила радниця.

Вона уточнила, що Руслан Макарець 1984 року народження, у нього залишилися родичі, які зараз мешкають і на підконтрольній українському уряду території, і на окупованій.

За інформацією сайту "Ґрати", мешканець Горлівки Макарець з лютого 2017-го по травень 2018 року служив у окупантів водієм в інженерно-саперній роті однієї з військових частин "ДНР". Після закінчення служби він виїхав до Бахмута, який перебуває під контролем української влади. В українській поліції Макарець домовився про участь у програмі "Тебе чекають удома", яка передбачає звільнення від кримінальної відповідальності учасників незаконних збройних формувань за умови добровільної здачі, сприяння правоохоронцям та відсутності звинувачень у тяжких злочинах.

Згодом він спробував повернутися на окуповану територію до рідних. При в'їзді на КПП у Горлівці його затримали співробітники окупаційного "Міністерства держбезпеки".