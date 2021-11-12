Адвоката украинских политзаключенных Семедляева арестовали в оккупированном Крыму, - Денисова

Сегодня подконтрольный России "Центральный районный суд Симферополя" незаконно назначил административное наказание в виде ареста на 12 суток и штрафа в размере 4 тысяч российских рублей адвокату украинских политзаключенных Эдему Семедляеву.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", сообщает Цензор.НЕТ.

"25 октября Эдем пришел в отделение российской полиции оказать юридическую помощь активистам, задержанным под зданием подконтрольного РФ "Крымского гарнизонного военного суда" за поддержку фигурантов "Красногвардейского дела Хизб ут-Тахрир". Относительно Эдема был составлен протокол о совершении административного правонарушения" 19.3 КоАП РФ (неподчинение полиции)", - написала Денисова.

По ее информации, Семедляев пока помещен для отбывания наказания в изолятор временного содержания г. Симферополя.

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"Считаю решение так называемого "суда" примером давления и запугивания адвокатов во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий крымских татар".

Эдем Семедляев является защитником украинских политзаключенных Сейтумера Сейтумерова, Арсена Абхаирова, Ремзи Бекирова, Наримана Мемедеминова, Мемеда Белялова, Эмиля Джемаденова, Зеври Абсеитова, Ремзи Меметова, Рефата Алимова, Ферата Сайфуллаева.

Все они на 12 суток остались без адвокатской поддержки, что является нарушением права на защиту, гарантированного статьей 13 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод и прямым препятствием профессиональной адвокатской деятельности", - написала омбудсмен.

Она призвала мировое сообщество отреагировать на очередное нарушение прав и свобод во временно оккупированном Крыму со стороны оккупационных властей.