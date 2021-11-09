Оккупанты в Крыму предъявили новое обвинение Джелялу, - адвокат Полозов

Крымскотатарскому активисту и политику Нариману Джелялу предъявили новое обвинение в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Помимо ранее предъявленных обвинений в совершении диверсии в составе организованной группы и в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств, совершенных организованной группой, сегодня Наримана Джеляла обвинили в контрабанде взрывного устройства. То есть в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС взрывного устройства, осуществленного организованной группой", – сообщил Полозов.

Адвокат отметил, что санкция этой статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

По словам Полозова, состояние здоровья Джеляла удовлетворительное, "настроение бодрое".

Джелял рассказал своим защитникам, что в прошлый четверг его перевезли из 15-го отделения психиатрической больницы, где он находился на экспертизе, обратно в СИЗО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Крыму используют против Джеляла карательную психиатрию, - посольство США

"Условия содержания Наримана остались неизменными. В то же время он сообщил нам, что его камера (да и весь спецблок) не отапливается. В связи с предстоящим похолоданием в Крыму это может стать серьезной проблемой. Кроме того, окно в камере полностью не закрывается. Письма тоже Нариману не передают. Отдали одно письмо, другие лежат у цензора. Поэтому о событиях внешнего мира он сейчас может узнавать только у адвокатов", – рассказал Полозов.

Напомним, российские силовики в оккупированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Позже обвинение переквалифицировали с пособничества в диверсии на совершение диверсии (часть 1 статьи 281 УК РФ).

Также читайте: Политическое преследование крымских татар Россией недопустимо, - посольство США о новых приговорах на оккупированном полуострове