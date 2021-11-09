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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты в Крыму предъявили новое обвинение Джелялу, - адвокат Полозов

Оккупанты в Крыму предъявили новое обвинение Джелялу, - адвокат Полозов

Крымскотатарскому активисту и политику Нариману Джелялу предъявили новое обвинение в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Помимо ранее предъявленных обвинений в совершении диверсии в составе организованной группы и в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств, совершенных организованной группой, сегодня Наримана Джеляла обвинили в контрабанде взрывного устройства. То есть в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС взрывного устройства, осуществленного организованной группой", – сообщил Полозов.

Адвокат отметил, что санкция этой статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

По словам Полозова, состояние здоровья Джеляла удовлетворительное, "настроение бодрое".

Джелял рассказал своим защитникам, что в прошлый четверг его перевезли из 15-го отделения психиатрической больницы, где он находился на экспертизе, обратно в СИЗО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Крыму используют против Джеляла карательную психиатрию, - посольство США

"Условия содержания Наримана остались неизменными. В то же время он сообщил нам, что его камера (да и весь спецблок) не отапливается. В связи с предстоящим похолоданием в Крыму это может стать серьезной проблемой. Кроме того, окно в камере полностью не закрывается. Письма тоже Нариману не передают. Отдали одно письмо, другие лежат у цензора. Поэтому о событиях внешнего мира он сейчас может узнавать только у адвокатов", – рассказал Полозов.

Напомним, российские силовики в оккупированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Позже обвинение переквалифицировали с пособничества в диверсии на совершение диверсии (часть 1 статьи 281 УК РФ).

Также читайте: Политическое преследование крымских татар Россией недопустимо, - посольство США о новых приговорах на оккупированном полуострове

Автор: 

Крым (26369) крымские татары (2717) Полозов Николай (459) Джелялов (63) Джелял Нариман (51)


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Топ комментарии
+5
Тим часом у свинособак новий чєллєнж
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09.11.2021 01:14
+4
Шо дивуе, то видсутнiсть реакцii Украiнскоi влади. Але ж карлсон в них болить...
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09.11.2021 01:58
+3
оккупанти в Криму, висовували, висовують і будуть висовувати...
на це е 2 причини:
- по перше вони окупанти
- по друге - тупі падлюки
і вже треба до цього звикнути і перестати дивуватись...
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09.11.2021 01:32
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Правила форума Совет форумчан
Тим часом у свинособак новий чєллєнж
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09.11.2021 01:14 Ответить
Сьогодні депутат «слуга безмозкого наріду» Дмитрук в ефірі анала Наш заявив, що Україна має домовлятися з «ОРДЛО»про постачання вугілля.
І запропонував не називати московію «агресором». Абсолютно логічна здача національних інтересів країни після провалу опалювального сезону Зеленського.
Зе-мерзота.
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09.11.2021 01:20 Ответить
)))))))))))))))))
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09.11.2021 01:23 Ответить
скоро обвинят что он проиграл Крымскую войну войну с Японией собирал анализы кала после Путина следил за Сралиным отравил Ленина совокуплялся с женами Императоров соблазнял попа Гундяева содомитским сексом..
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09.11.2021 09:11 Ответить
оккупанти в Криму, висовували, висовують і будуть висовувати...
на це е 2 причини:
- по перше вони окупанти
- по друге - тупі падлюки
і вже треба до цього звикнути і перестати дивуватись...
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09.11.2021 01:32 Ответить
Шо дивуе, то видсутнiсть реакцii Украiнскоi влади. Але ж карлсон в них болить...
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09.11.2021 01:58 Ответить
була б влада не клованів - була б реакція...
нікого ж не дивуе 4 рази зрадник - зараз президент і головнюк?
мене так точно вже ні..
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09.11.2021 02:18 Ответить
А чого ви чекаєте від зеленої влади? Їм насрать. Дасть Боже, через 2.5 роки, зміниться влада, тоді почнемо визволяти полонених і звільнювати окуповані території.
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09.11.2021 02:31 Ответить
нема впевненості, що за віслюком не буде якийсь інший баран.
та ще й цього, дурня, доглядати років з 7 - "73 перевиборе"....
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09.11.2021 02:53 Ответить
якщо зібрати все те "велике будівництво", "велике садівництво", на горщику посидітство - на вихлопі... - кацпіонери!
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09.11.2021 03:06 Ответить
Киримли у рашки як кістка в горлі - єдиний народ в імперії, який не кориться і ніколи не скориться.

у "піхоту Путіна", як чечени, киримли служити не підуть - це гідні люди !
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09.11.2021 03:10 Ответить
не тіштеся надіею - разумков?
зелена та сама піонерьська торпіда.
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09.11.2021 06:36 Ответить
От бубочки не будет никакой реакции, он уже давно увидел мир в глазах тупина. Да и дерьмак по шее надает и айкосики отберет.
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09.11.2021 09:28 Ответить
Лист написаний із застінків в анексованому Криму. Наріман Джелялов, якого окупаційна російська влада незаконно кинула за ґрати, передав його своєму адвокатові Миколі Полозову.
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09.11.2021 10:15 Ответить
 
 