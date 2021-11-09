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Новини Окуповані території
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Окупанти в Криму висунули нове звинувачення Джелялу, – адвокат Полозов

Окупанти в Криму висунули нове звинувачення Джелялу, – адвокат Полозов

Кримськотатарському активісту й політику Наріману Джелялу висунули нове звинувачення в окупованому Криму.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

"Крім раніше висунутих звинувачень у скоєнні диверсії у складі організованої групи та у незаконному придбанні, зберіганні і перевезенні вибухових пристроїв, вчинених організованою групою, сьогодні Нарімана Джеляла звинуватили у контрабанді вибухового пристрою. Тобто у незаконному переміщенні через митний кордон Митного союзу в рамках ЄврАзЕС вибухового пристрою, здійсненого організованою групою", – повідомив Полозов.

Адвокат зазначив, що санкція цієї статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.

За словами Полозова, стан здоров’я Джеляла задовільний, "настрій бадьорий".

Джелял розповів своїм захисникам, що минулого четверга його перевезли з 15-го відділення психіатричної лікарні, де він перебував на експертизі, назад до СІЗО.

Також читайте: Окупаційний "суд" у Криму продовжив арешт Джелялу до 23 січня, - адвокат

"Умови утримання Нарімана залишилися незмінними. Водночас він повідомив нам, що його камера (та й увесь спецблок) не опалюється. У зв’язку із майбутнім похолоданням у Криму це може стати серйозною проблемою. Крім того, вікно в камері повністю не закривається. Листи теж Наріману не передають. Віддали одного листа, інші лежать у цензора. Тому про події зовнішнього світу він зараз може дізнаватися лише в адвокатів", – розповів Полозов.

Нагадаємо, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою надати їм інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, зокрема журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдер Кадиров і Нурі Абдурешитов, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемових у пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Пізніше обвинувачення перекваліфікували з посібника у диверсії на здійснення диверсії (частина 1 статті 281 КК РФ).

Також читайте: Окупанти готуються посадити заступника голови Меджлісу Джеляла на 20 років, - адвокат Полозов

Автор: 

Крим (14131) кримські татари (2004) Полозов Микола (366) Джелялов Наріман (45) Джелял Наріман (52)


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Топ коментарі
+5
Тим часом у свинособак новий чєллєнж
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09.11.2021 01:14
+4
Шо дивуе, то видсутнiсть реакцii Украiнскоi влади. Але ж карлсон в них болить...
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09.11.2021 01:58
+3
оккупанти в Криму, висовували, висовують і будуть висовувати...
на це е 2 причини:
- по перше вони окупанти
- по друге - тупі падлюки
і вже треба до цього звикнути і перестати дивуватись...
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09.11.2021 01:32
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Тим часом у свинособак новий чєллєнж
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09.11.2021 01:14 Відповісти
Сьогодні депутат «слуга безмозкого наріду» Дмитрук в ефірі анала Наш заявив, що Україна має домовлятися з «ОРДЛО»про постачання вугілля.
І запропонував не називати московію «агресором». Абсолютно логічна здача національних інтересів країни після провалу опалювального сезону Зеленського.
Зе-мерзота.
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09.11.2021 01:20 Відповісти
)))))))))))))))))
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09.11.2021 01:23 Відповісти
скоро обвинят что он проиграл Крымскую войну войну с Японией собирал анализы кала после Путина следил за Сралиным отравил Ленина совокуплялся с женами Императоров соблазнял попа Гундяева содомитским сексом..
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09.11.2021 09:11 Відповісти
оккупанти в Криму, висовували, висовують і будуть висовувати...
на це е 2 причини:
- по перше вони окупанти
- по друге - тупі падлюки
і вже треба до цього звикнути і перестати дивуватись...
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09.11.2021 01:32 Відповісти
Шо дивуе, то видсутнiсть реакцii Украiнскоi влади. Але ж карлсон в них болить...
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09.11.2021 01:58 Відповісти
була б влада не клованів - була б реакція...
нікого ж не дивуе 4 рази зрадник - зараз президент і головнюк?
мене так точно вже ні..
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09.11.2021 02:18 Відповісти
А чого ви чекаєте від зеленої влади? Їм насрать. Дасть Боже, через 2.5 роки, зміниться влада, тоді почнемо визволяти полонених і звільнювати окуповані території.
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09.11.2021 02:31 Відповісти
нема впевненості, що за віслюком не буде якийсь інший баран.
та ще й цього, дурня, доглядати років з 7 - "73 перевиборе"....
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09.11.2021 02:53 Відповісти
якщо зібрати все те "велике будівництво", "велике садівництво", на горщику посидітство - на вихлопі... - кацпіонери!
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09.11.2021 03:06 Відповісти
Киримли у рашки як кістка в горлі - єдиний народ в імперії, який не кориться і ніколи не скориться.

у "піхоту Путіна", як чечени, киримли служити не підуть - це гідні люди !
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09.11.2021 03:10 Відповісти
не тіштеся надіею - разумков?
зелена та сама піонерьська торпіда.
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09.11.2021 06:36 Відповісти
От бубочки не будет никакой реакции, он уже давно увидел мир в глазах тупина. Да и дерьмак по шее надает и айкосики отберет.
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09.11.2021 09:28 Відповісти
Лист написаний із застінків в анексованому Криму. Наріман Джелялов, якого окупаційна російська влада незаконно кинула за ґрати, передав його своєму адвокатові Миколі Полозову.
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09.11.2021 10:15 Відповісти
 
 