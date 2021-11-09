Окупанти в Криму висунули нове звинувачення Джелялу, – адвокат Полозов

Кримськотатарському активісту й політику Наріману Джелялу висунули нове звинувачення в окупованому Криму.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

"Крім раніше висунутих звинувачень у скоєнні диверсії у складі організованої групи та у незаконному придбанні, зберіганні і перевезенні вибухових пристроїв, вчинених організованою групою, сьогодні Нарімана Джеляла звинуватили у контрабанді вибухового пристрою. Тобто у незаконному переміщенні через митний кордон Митного союзу в рамках ЄврАзЕС вибухового пристрою, здійсненого організованою групою", – повідомив Полозов.

Адвокат зазначив, що санкція цієї статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.

За словами Полозова, стан здоров’я Джеляла задовільний, "настрій бадьорий".

Джелял розповів своїм захисникам, що минулого четверга його перевезли з 15-го відділення психіатричної лікарні, де він перебував на експертизі, назад до СІЗО.

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"Умови утримання Нарімана залишилися незмінними. Водночас він повідомив нам, що його камера (та й увесь спецблок) не опалюється. У зв’язку із майбутнім похолоданням у Криму це може стати серйозною проблемою. Крім того, вікно в камері повністю не закривається. Листи теж Наріману не передають. Віддали одного листа, інші лежать у цензора. Тому про події зовнішнього світу він зараз може дізнаватися лише в адвокатів", – розповів Полозов.

Нагадаємо, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою надати їм інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, зокрема журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдер Кадиров і Нурі Абдурешитов, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемових у пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Пізніше обвинувачення перекваліфікували з посібника у диверсії на здійснення диверсії (частина 1 статті 281 КК РФ).

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