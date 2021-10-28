Окупаційний "суд" у Криму продовжив арешт Джелялу до 23 січня, - адвокат

Заарештованому в окупованому Криму кримськотатарському активісту та політику Наріману Джелялу продовжили термін перебування в СІЗО до 23 січня 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це повідомив адвокат Микола Полозов.

Рішення ухвалив "суддя" окупаційного "Київського районного суду Сімферополя" Євген Пронін.

"Одразу після початку судового засідання з'ясувалося, що воно проходитиме у закритому режимі, тому що раніше суддя Пронін самостійно, ще 26 жовтня, виніс ухвалу, нібито тому, що існує загроза безпеці учасників процесу. Сторона захисту практично відразу заявила відвід судді, бо в обґрунтування цього клопотання не було заявлено жодних документів, що підтверджують намір будь-кого з учасників судового розгляду здійснити будь-які загрози", - пояснив адвокат.

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Він додав, що ця постанова буде оскаржена стороною захисту. Самого Нарімана Джеляла не доставили на судове засідання, оскільки він досі перебуває на експертизі у психіатричній лікарні.

Нагадаємо, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою надати їм інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, зокрема журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдер Кадиров і Нурі Абдурешитов, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемових у пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Пізніше обвинувачення перекваліфікували з посібника у диверсії на здійснення диверсії (частина 1 статті 281 КК РФ).