Оккупационный "суд" в Крыму продлил арест Джелялу до 23 января, - адвокат

Арестованному в оккупированном Крыму крымскотатарскому активисту и политику Нариману Джелялу продлили срок нахождения в СИЗО до 23 января 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

Решение принял "судья" оккупационного "Киевского районного суда Симферополя" Евгений Пронин.

"Сразу после начала судебного заседания выяснилось, что оно будет проходить в закрытом режиме, потому что ранее судья Пронин самостоятельно, еще 26 октября, вынес постановление, якобы потому что существует угроза безопасности участников процесса. Сторона защиты практически сразу заявила отвод судье, потому что в обосновании данного ходатайства не были заявлены какие-либо документы, подтверждающие намерение кого-либо из участников судебного разбирательства осуществить какие-либо угрозы", - объяснил адвокат.

Он добавил, что данное постановление будет обжаловано стороной защиты. Самого Наримана Джеляла не доставили в судебное заседание, так как он до сих пор находится на экспертизе в психиатрической больнице.

Напомним, российские силовики в оккупированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Позже обвинение переквалифицировали с пособничества в диверсии на совершение диверсии (часть 1 статьи 281 УК РФ).

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