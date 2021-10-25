Оккупанты готовятся посадить замглавы Меджлиса Джеляла на 20 лет, - адвокат Полозов
Риск того, что оккупационный "суд" Крыма может на 20 лет лишить свободы крымскотатарского активиста, первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, стопроцентный.
Об этом адвокат Николай Полозов рассказал в эфире телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.
"Риск стопроцентный, потому что иначе зачем органам ФСБ было возбуждать это "уголовное дело"? Учитывая, что в России по такого рода политическим делам суд как независимый институт власти отсутствует, и проштамповываются те решения, которые ждет Кремль, совершенно очевидно, что вне зависимости от непричастности Наримана к совершению каких-либо преступлений; учитывая только то обстоятельство, что он является крымским татарином, что он является активистом, заместителем председателя Меджлиса - только по этим основаниям ему будет вынесен обвинительный приговор. Мы это видели в десятках и сотнях других "уголовных дел", которые происходили в Крыму за почти 8 лет оккупации", - сказал он.
Полозов напомнил, что на данном этапе Джелял находится под стражей. А последний месяц - на стационарной психолого-психиатрической экспертизе.
"Он был направлен по постановлению "следователя", хотя изначально возражал против проведения такой экспертизы, поскольку нет никаких оснований для ее назначения. Вместе с тем уже почти месяц он находится в стационарном отделении Первой крымской психиатрической больницы. Это отделение, где проводят экспертизу в отношении лиц, содержащихся под стражей. Фактически это подразделение Симферопольского СИЗО", - рассказал адвокат.
По словам Полозова, очередные "судебные заседания" могут состояться на следующей неделе.
"Поскольку срок содержания под стражей истекает. "Следствие", по всей видимости, будет обращаться с ходатайством о продлении срока содержания под стражей", - добавил адвокат.
Напомним, российские силовики в оккупированном Крыму 3-4 сентября задержалипятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.
Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.
Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Позже обвинение переквалифицировали с пособничества в диверсии на совершение диверсии (часть 1 статьи 281 УК РФ).
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