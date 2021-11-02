Оккупанты в Крыму используют против Джеляла карательную психиатрию, - посольство США

Оккупационная "власть" в Крыму удерживает заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова под стражей в психиатрическом учреждении, что является грубым использованием карательной психиатрии.

Об этом в Twitter сообщает посольство США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы продолжаем получать уведомления о серьезных злоупотреблениях в оккупированном Россией Крыму. Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял остается под стражей в психиатрическом учреждении, что является грубым использованием карательной психиатрии", - говорится в сообщении.

Ранее оккупационный "суд" в Крыму продлил арест Джелялу до 23 января.

Напомним, российские силовики в оккупированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Позже обвинение переквалифицировали с пособничества в диверсии на совершение диверсии (часть 1 статьи 281 УК РФ).

Читайте: Политическое преследование крымских татар Россией недопустимо, - посольство США о новых приговорах на оккупированном полуострове