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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Оккупанты в Крыму используют против Джеляла карательную психиатрию, - посольство США

Оккупанты в Крыму используют против Джеляла карательную психиатрию, - посольство США

Оккупационная "власть" в Крыму удерживает заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова под стражей в психиатрическом учреждении, что является грубым использованием карательной психиатрии.

Об этом в Twitter сообщает посольство США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы продолжаем получать уведомления о серьезных злоупотреблениях в оккупированном Россией Крыму. Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял остается под стражей в психиатрическом учреждении, что является грубым использованием карательной психиатрии", - говорится в сообщении.

Ранее оккупационный "суд" в Крыму продлил арест Джелялу до 23 января.

Напомним, российские силовики в оккупированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Позже обвинение переквалифицировали с пособничества в диверсии на совершение диверсии (часть 1 статьи 281 УК РФ).

Читайте: Политическое преследование крымских татар Россией недопустимо, - посольство США о новых приговорах на оккупированном полуострове

Автор: 

Крым (26435) россия (96420) США (27325) Джелялов (64) Джелял Нариман (51)


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чудіщє обло, озорно, огромно, стозьовно і лаяй

Volodymyr Ogrysko@Ogrysko

https://twitter.com/Ogrysko/status/1455439234341478405 1 ч

Рівно 300 років, як Московія вкрала нашу назву Русь і стала «Расєєю».
З тих пір краде геть усе: навіть власні прапор і герб й ті скопійовані.
Агресія і злодійство ззовні, рабство і злиденність всередині - ось суть цієї країни.
А уявне «вялічіє» скоро знову стане «разбитым корытом»
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02.11.2021 10:54 Ответить
Вот мне вообще не жалко этих татар, так им и надо, где эти татары были в 2014 году ? Их там что 10 человек, они могли собратся и изменить ход событий ещё тогда. Но они сидели и выжидали что будет, не удивлюсь если думали что с россией будет лучше, просто просчитались.
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02.11.2021 10:56 Ответить
Мордор діє як завжди.
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02.11.2021 16:32 Ответить
 
 