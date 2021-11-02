Оккупанты в Крыму используют против Джеляла карательную психиатрию, - посольство США
Оккупационная "власть" в Крыму удерживает заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова под стражей в психиатрическом учреждении, что является грубым использованием карательной психиатрии.
Об этом в Twitter сообщает посольство США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы продолжаем получать уведомления о серьезных злоупотреблениях в оккупированном Россией Крыму. Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял остается под стражей в психиатрическом учреждении, что является грубым использованием карательной психиатрии", - говорится в сообщении.
Ранее оккупационный "суд" в Крыму продлил арест Джелялу до 23 января.
Напомним, российские силовики в оккупированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.
Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.
Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Позже обвинение переквалифицировали с пособничества в диверсии на совершение диверсии (часть 1 статьи 281 УК РФ).
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Volodymyr Ogrysko@Ogrysko
https://twitter.com/Ogrysko/status/1455439234341478405 1 ч
Рівно 300 років, як Московія вкрала нашу назву Русь і стала «Расєєю».
З тих пір краде геть усе: навіть власні прапор і герб й ті скопійовані.
Агресія і злодійство ззовні, рабство і злиденність всередині - ось суть цієї країни.
А уявне «вялічіє» скоро знову стане «разбитым корытом»