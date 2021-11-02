Окупанти в Криму використовують проти Джеляла каральну психіатрію, - посольство США

Окупаційна "влада" в Криму утримує заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла під вартою в психіатричному закладі, що є грубим використанням каральної психіатрії.

Про це у Twitter повідомляє посольство США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми продовжуємо отримувати повідомлення про серйозні зловживання в окупованому Росією Криму. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял залишається під вартою в психіатричному закладі, що є грубим використанням каральної психіатрії", - йдеться у повідомленні.

Раніше окупаційний "суд" у Криму продовжив арешт Джелялу до 23 січня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупаційний "суд" у Криму продовжив арешт Джелялу до 23 січня, - адвокат

Нагадаємо, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою надати їм інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, зокрема журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдер Кадиров і Нурі Абдурешитов, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемових у пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Пізніше обвинувачення перекваліфікували з посібника у диверсії на здійснення диверсії (частина 1 статті 281 КК РФ).