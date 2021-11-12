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Кикабидзе: Как только в Грузии произойдет драка, сразу войдут русские танки

Кикабидзе: Как только в Грузии произойдет драка, сразу войдут русские танки

Действующая власть Грузии находится под влиянием Путина, который заинтересован в том, чтобы в стране начались столкновения. Тогда Россия сможет использовать их как повод для вторжения.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе, сообщает Цензор.НЕТ.

"Грузия изначально была настроена на Запад, на Евросоюз, а они выполняют заказы Путина - это явно, все уже знают. То, что он им говорит на ухо, они потом озвучивают. А Путин хочет, чтобы развалилась страна. Вокруг Грузии - три точки: Осетия, где стоят русские танки, Абхазия - русские танки, Азербайджан и Армения. Мы в кругу", - сказал он.

По словам Кикабидзе, оппозиционеров в Грузии убивают и бросают за решетку.

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"Они все время хотят подцепить оппозицию на провокацию. Как только произойдет какая-то маленькая драка, сразу русские танки войдут, чтоб помочь любимому грузинскому народу. Путин ведь сказал: я очень люблю эту страну, очень люблю грузин", - добавил он.

Автор: 

Грузия (4499) Кикабидзе Вахтанг (27) шоу Шустера (315)


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Топ комментарии
+11
уважаемий человек, для того и поехал Михо, для драки... Это то, что опасно и для Украины сегодня
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12.11.2021 21:37
+6
Саме для цього Саакашвілі і двинув в Грузію.
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12.11.2021 21:41
+5
Наркотиками затуманенный разум не смог его удержать , не для вторжения России он старался , надеюсь . Он шубуршил Украину за деньги Курченко: теперь подался на родину
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12.11.2021 21:39
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уважаемий человек, для того и поехал Михо, для драки... Это то, что опасно и для Украины сегодня
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12.11.2021 21:37 Ответить
Наркотиками затуманенный разум не смог его удержать , не для вторжения России он старался , надеюсь . Он шубуршил Украину за деньги Курченко: теперь подался на родину
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12.11.2021 21:39 Ответить
уважаемий человек, для того и поехал Михо, для драки... Это то, что опасно и для Украины сегодня .-Давайте восклицать, друг другом восхищаться,Высокопарных слов не надо опасаться.Давайте говорить Путину и Коломойскому , гражданину Израиля, военной союзнице Путина, комплименты. Ведь это все любви счастливые моменты.
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13.11.2021 10:41 Ответить
всегда уважал Кикабидзе.. но зачем он так уважительно говорит о Собакошвили?
В Украине все давно поняли уже что это за аферист и бандит..
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12.11.2021 21:39 Ответить
А чи хоч раз допускав, що помиляється на він, а конкретно ти?
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12.11.2021 23:22 Ответить
Прочитай ещё раз свой бред, и напиши нормально что б тебя поняли.
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12.11.2021 23:32 Ответить
Тут і коню ясно, де опечатка. Все ти добре вкурив.
На всяк випадок:
А чи хоч раз допускав, що помиляється НЕ він, а конкретно ти?
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12.11.2021 23:47 Ответить
Я не розумію "А чи хоч" ??? Це на який мові? Ті мадьяр чи хто?
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12.11.2021 23:50 Ответить
Та ні, не мадяр. Ти просто пацан "начитаний" сильно.
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12.11.2021 23:56 Ответить
Да, я много книг читаю, и тебе советую.. читай книги и поумнеешь
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12.11.2021 23:59 Ответить
Та я помітив
Щось згадалось:
- Ви багато преси читаєте?
- ну, скільки відірву.

Тому, порада - відривай наступного разу більше.

***
В чиїх вертепах тільки ми й не грали
отак, в сірка позичивши очей!
А чи хоч раз собою ми бували,
чужі костюми скинувши з плечей?
Ми надто добрі - хоч дери з нас лико.
Усім в нас шлях на покуть, як богам.
Навіть труни Шевченкової віко
ми віддали на хату ворогам.
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13.11.2021 00:04 Ответить
Давай без чужих стихов в кратце... ты из тех 73% лохов что за зеленского голосовали?
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13.11.2021 00:15 Ответить
Ну треба ж було тобі з'ясувати хто з нас начитаний, а хто "ущємльоний" дебіл, який на старті бикує до незнайомої людини. Ну то тепер сиди, обтікай... І не дивуйся чому тебе ставлять на місце в стійло.
Ні. Це скоріш твоє електоральне оточення. Дуже помітно, навіть неозброєним оком.
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13.11.2021 02:18 Ответить
Я не знаю, кто ты но от от тебя прёт рашкой
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07.05.2022 10:33 Ответить
Саме для цього Саакашвілі і двинув в Грузію.
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12.11.2021 21:41 Ответить
все правильно говорит.... да только Михуил нафига туда поехал? не за раздраем ли?
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12.11.2021 21:44 Ответить
Саме так. Як і у нас намагався. Як і у грузино-російській війні зіграв виключно на руку кацапам. Саакашвілі працює на ФСБ РФ.
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12.11.2021 21:48 Ответить
А у нас під час міхомайдану СБУ добре спрацювало. Згадуємо ті події, як Савченко з Рубаном гранатомети завозили. По плану- розстріл міхомайдану, верески про кривавих бариг, погроми, кацапи беруть нас без зайвого галасу.
Тільки треба було його не в Польщу, а відразу в Грузію везти.
Зараз Саакашвілі те ж саме хоче провернути в Грузії.
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12.11.2021 21:51 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/zhurnalisty-**************-na-zaboronu-ne-vyhliadaty-u-vikna-pid-chas-vizytu-zelenskoi-v-udo-nazvaly-tse-*******/ https://bykvu.com/ua/bukvy/zhurnalisty-**************-na-zaboronu-ne-vyhliadaty-u-vikna-pid-chas-vizytu-zelenskoi-v-udo-nazvaly-tse-*******/



Управління державної охорони підтвердило, що поліціянти приходили до львівських журналістів під час візиту першої леді Олени Зеленської.

Про це https://bykvu.com/ua/ #Буквам повідомили у пресслужбі відомства.

Сьогодні у Львові відбувався регіональний форум "Реформа системи шкільного харчування" за участі Олени Зеленської, про що https://www.president.gov.ua/news/u-lvovi-trivaye-regionalnij-forum-prisvyachenij-shkilnomu-ha-71553 повідомлялося на порталі Президента України.

Львівський журналіст Василь Терещук https://www.facebook.com/100000011650608/posts/4878884918788515/?d=n сповістив на своїй сторінці Facebook, що до його редакції сьогодні приходили поліціянти та просили "не виглядати з вікон".

"Щойно у нашу редакцію прийшли працівники львівської поліції. Вони попередили нас, щоб ми не виглядали у вікна, бо приїхала пані Зеленська. У зв'язку з цим на дахах сидять снайпери і вони будуть стріляти, якщо ми зігноруємо попередження", - написав Терещук.
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12.11.2021 22:05 Ответить
Очередная гадость со стороны властей.
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12.11.2021 22:11 Ответить
Не дивитися у вікна це не гадость.
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12.11.2021 23:40 Ответить
В РФ Саакашвили ещё с 08.08.08. разоблачал Путин. В Украине первыми разоблачили Саакашвили Рабинович и Коломойский.Депутат Рабинович обвинил губернатора Одесской области в употреблении наркотиков. По его словам, о «кокаиновом драйве» грузинского политика «знает вся Одесса». Коломойский сравнил Саакашвили с "кусающей собакой без намордника".- Собак в таких случаях усыпляют , - заявил Коломойский.
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12.11.2021 22:06 Ответить
Поэтому не следует начинать Майдан 3, надо потерпеть
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12.11.2021 22:21 Ответить
ну танки. Для въезжающих танков орков человечество и придумало FGM-148 Javelin и Bayraktar TB2. Немножко поездиют танки и остановятся навсегда. Цапы не привыкли наступать против серьезного противника. В Ю. Осетию вступали по привычке, колонной техники, типа задавить количеством, а это как-то не по-военному в современном смысле. И потеряли полторы сотни 200 при этом (по официальным данным), столько же 200 потеряла коалиция во время "Бури в пустыне", а масштабы там несопоставимые
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12.11.2021 23:01 Ответить
Bayraktar TB2 проти танків не ефективний. У відео Міністерства оборони показали як Bayraktar TB2 влучив у гаубицю, а обслуга потім розбіглася.
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12.11.2021 23:44 Ответить
У дедушки с логикой проблемы. Это как раз Миша призывает людей на улицы.
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13.11.2021 00:53 Ответить
У дедушки с логикой проблемы. Это как раз Миша призывает людей на улицы./ Вооруженные силы РФ постоянно удерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины.-Поэтому -по логике мигранта-украинцы должны Путина ублажать. Сталин с хренландиями ублажали Гитлера. Кончилось плохо и для хренландцев.
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13.11.2021 10:26 Ответить
Кікабідзе для вати не авторитет.
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15.11.2021 18:45 Ответить
Грузия, станет второй Белорусией
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07.05.2022 10:35 Ответить
 
 