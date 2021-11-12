Кикабидзе: Как только в Грузии произойдет драка, сразу войдут русские танки

Действующая власть Грузии находится под влиянием Путина, который заинтересован в том, чтобы в стране начались столкновения. Тогда Россия сможет использовать их как повод для вторжения.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе, сообщает Цензор.НЕТ.

"Грузия изначально была настроена на Запад, на Евросоюз, а они выполняют заказы Путина - это явно, все уже знают. То, что он им говорит на ухо, они потом озвучивают. А Путин хочет, чтобы развалилась страна. Вокруг Грузии - три точки: Осетия, где стоят русские танки, Абхазия - русские танки, Азербайджан и Армения. Мы в кругу", - сказал он.

По словам Кикабидзе, оппозиционеров в Грузии убивают и бросают за решетку.

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"Они все время хотят подцепить оппозицию на провокацию. Как только произойдет какая-то маленькая драка, сразу русские танки войдут, чтоб помочь любимому грузинскому народу. Путин ведь сказал: я очень люблю эту страну, очень люблю грузин", - добавил он.