Кикабидзе: Как только в Грузии произойдет драка, сразу войдут русские танки
Действующая власть Грузии находится под влиянием Путина, который заинтересован в том, чтобы в стране начались столкновения. Тогда Россия сможет использовать их как повод для вторжения.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе, сообщает Цензор.НЕТ.
"Грузия изначально была настроена на Запад, на Евросоюз, а они выполняют заказы Путина - это явно, все уже знают. То, что он им говорит на ухо, они потом озвучивают. А Путин хочет, чтобы развалилась страна. Вокруг Грузии - три точки: Осетия, где стоят русские танки, Абхазия - русские танки, Азербайджан и Армения. Мы в кругу", - сказал он.
По словам Кикабидзе, оппозиционеров в Грузии убивают и бросают за решетку.
"Они все время хотят подцепить оппозицию на провокацию. Как только произойдет какая-то маленькая драка, сразу русские танки войдут, чтоб помочь любимому грузинскому народу. Путин ведь сказал: я очень люблю эту страну, очень люблю грузин", - добавил он.
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В Украине все давно поняли уже что это за аферист и бандит..
На всяк випадок:
А чи хоч раз допускав, що помиляється НЕ він, а конкретно ти?
Щось згадалось:
- Ви багато преси читаєте?
- ну, скільки відірву.
Тому, порада - відривай наступного разу більше.
***
В чиїх вертепах тільки ми й не грали
отак, в сірка позичивши очей!
А чи хоч раз собою ми бували,
чужі костюми скинувши з плечей?
Ми надто добрі - хоч дери з нас лико.
Усім в нас шлях на покуть, як богам.
Навіть труни Шевченкової віко
ми віддали на хату ворогам.
Ні. Це скоріш твоє електоральне оточення. Дуже помітно, навіть неозброєним оком.
Тільки треба було його не в Польщу, а відразу в Грузію везти.
Зараз Саакашвілі те ж саме хоче провернути в Грузії.
Управління державної охорони підтвердило, що поліціянти приходили до львівських журналістів під час візиту першої леді Олени Зеленської.
Про це https://bykvu.com/ua/ #Буквам повідомили у пресслужбі відомства.
Сьогодні у Львові відбувався регіональний форум "Реформа системи шкільного харчування" за участі Олени Зеленської, про що https://www.president.gov.ua/news/u-lvovi-trivaye-regionalnij-forum-prisvyachenij-shkilnomu-ha-71553 повідомлялося на порталі Президента України.
Львівський журналіст Василь Терещук https://www.facebook.com/100000011650608/posts/4878884918788515/?d=n сповістив на своїй сторінці Facebook, що до його редакції сьогодні приходили поліціянти та просили "не виглядати з вікон".
"Щойно у нашу редакцію прийшли працівники львівської поліції. Вони попередили нас, щоб ми не виглядали у вікна, бо приїхала пані Зеленська. У зв'язку з цим на дахах сидять снайпери і вони будуть стріляти, якщо ми зігноруємо попередження", - написав Терещук.