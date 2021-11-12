Отец Саакашвили написал письмо отцу министра юстиции Грузии Брегадзе
Николоз Саакашвили призывает своего коллегу-врача Григола Брегадзе, отца министра юстиции, спасти жизнь экспрезидента, переведя его в гражданскую больницу.
Текст открытого письма опубликован на странице Михеила Саакашвили в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Николоз Саакашвили подчеркнул, что обращается к Григолу Брегадзе как врач к врачу и отец к отцу.
"Мы работали вместе много лет, служа самой гуманной идее – спасать жизнь. Мы никогда не выбираем пациентов по их взглядам или какой-либо последовательности. Для нас пациент всегда был пациентом, независимо от того, был он заключенным или нет. Григол, я хорошо помню твою радость и гордость, когда твой сын уехал в Германию с президентской стипендией. Президент, которому сейчас отказывает в праве жить минюст, и не везет в гражданскую клинику", – пишет отец Саакашвили.
Он подчеркнул, что общественная обязанность врача и гуманиста сейчас состоит в том, чтобы спасти Саакашвили от голода, переведя его в гражданскую больницу.
"Григол, благослови тебя Господь, я действительно не хочу, чтобы ты был в моей ситуации. Я бы стоял рядом с тобой как коллега и врач и выражал бы свою позицию без страха!" – добавил отец Саакашвили.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.
10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экспрезидента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.
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Манипуляция. Потом он там объявит голодовку и потребует...
Короче, нужно уважать выбор человека.
Нельзя кормить человека насильно, это не гуманно.
Глупец обо всём делает замечание.😡
Україна оплатить.
Альо? Де рідня Михуїла з російських спецслужб?
12 ноября 2021, 19:37
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не прекратит голодовку до перевода в гражданскую клинику. Об этом сообщил журналистам его адвокат Шота Тутберидзе.
По его словам, состояние экс-президента тяжелое, однако он чувствует себя уверенно.