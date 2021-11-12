РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10571 посетитель онлайн
Новости Задержание Саакашвили в Грузии
3 809 25

Отец Саакашвили написал письмо отцу министра юстиции Грузии Брегадзе

Отец Саакашвили написал письмо отцу министра юстиции Грузии Брегадзе

Николоз Саакашвили призывает своего коллегу-врача Григола Брегадзе, отца министра юстиции, спасти жизнь экспрезидента, переведя его в гражданскую больницу.

Текст открытого письма опубликован на странице Михеила Саакашвили в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Николоз Саакашвили подчеркнул, что обращается к Григолу Брегадзе как врач к врачу и отец к отцу.

"Мы работали вместе много лет, служа самой гуманной идее – спасать жизнь. Мы никогда не выбираем пациентов по их взглядам или какой-либо последовательности. Для нас пациент всегда был пациентом, независимо от того, был он заключенным или нет. Григол, я хорошо помню твою радость и гордость, когда твой сын уехал в Германию с президентской стипендией. Президент, которому сейчас отказывает в праве жить минюст, и не везет в гражданскую клинику", – пишет отец Саакашвили.

Читайте также: Саакашвили прекратит голодовку, если его переведут в гражданскую клинику, - адвокат Гварамия

Он подчеркнул, что общественная обязанность врача и гуманиста сейчас состоит в том, чтобы спасти Саакашвили от голода, переведя его в гражданскую больницу.

"Григол, благослови тебя Господь, я действительно не хочу, чтобы ты был в моей ситуации. Я бы стоял рядом с тобой как коллега и врач и выражал бы свою позицию без страха!" – добавил отец Саакашвили.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экспрезидента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

 

Автор: 

голодовка (829) Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
а что ж он не писал письма, когда его сын наркоман, в Украине устраивал политические дебоши в стиле "МихоМайдан".. так что пускай сидит лет десять.. эта тварь должна сгнить в камере!
показать весь комментарий
12.11.2021 19:51
+17
Вот истинное лицо Михуіла - это трусость и страх !
показать весь комментарий
12.11.2021 20:01
+12
Нда...бабушка михи ничего написать не хочет?
показать весь комментарий
12.11.2021 20:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щоби ще і там пошкодив медичне обладнання?
показать весь комментарий
12.11.2021 19:49 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2021 20:46 Ответить
Письмо для Гарибашвили, Коломойского и Путина не аргумент.
показать весь комментарий
12.11.2021 19:51 Ответить
а что ж он не писал письма, когда его сын наркоман, в Украине устраивал политические дебоши в стиле "МихоМайдан".. так что пускай сидит лет десять.. эта тварь должна сгнить в камере!
показать весь комментарий
12.11.2021 19:51 Ответить
золотые слова
показать весь комментарий
12.11.2021 20:21 Ответить
"Він наголосив, що громадський обов'язок лікаря й гуманіста зараз полягає в тому, щоби врятувати Саакашвілі від голоду"

Манипуляция. Потом он там объявит голодовку и потребует...
Короче, нужно уважать выбор человека.
Нельзя кормить человека насильно, это не гуманно.
показать весь комментарий
12.11.2021 19:51 Ответить
"Врятувати від голоду"- мама дарагая! Там бичара такий що 6 здорових мужиків заледве справилися!
показать весь комментарий
12.11.2021 22:10 Ответить
Вот истинное лицо Михуіла - это трусость и страх !
показать весь комментарий
12.11.2021 20:01 Ответить
где в этой новости о трусости и страхе? о чем ты? ты хоть прочитал прежде чем высраться? новость об отце Саакашвили,если тебе лень прочитать
показать весь комментарий
12.11.2021 20:31 Ответить
Умный всё замечает.

Глупец обо всём делает замечание.😡
показать весь комментарий
12.11.2021 20:39 Ответить
хорошо ты о себе сказал.значит не все еще потеряно
показать весь комментарий
13.11.2021 17:49 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2021 20:52 Ответить
Батоне Григола! Отпусти в Украину! Пусть там херделами и дальше занимается.
показать весь комментарий
12.11.2021 20:14 Ответить
Нда...бабушка михи ничего написать не хочет?
показать весь комментарий
12.11.2021 20:15 Ответить
Рідня Міхи скоро буде усім кодлом писати у "спортлото".
показать весь комментарий
12.11.2021 20:37 Ответить
Це втручання в професійну діяльность державного чиновника. Лист це лише квіточки. Можливо ще є і телефонні вблагання.
показать весь комментарий
12.11.2021 20:28 Ответить
А може краще Саакашвілі на якийсь елітний курорт?
Україна оплатить.
показать весь комментарий
12.11.2021 20:34 Ответить
Дідусь, треба було у молодості контрацептивами користуватись, а тепер терпи.
показать весь комментарий
12.11.2021 20:34 Ответить
А де ж рідний дядька ******* генерал КДБ-ФСБ?
Альо? Де рідня Михуїла з російських спецслужб?
показать весь комментарий
12.11.2021 20:37 Ответить
Грузия фсё.Инерция реформ команды Михо,по которой Грузия ещё как то, катилась в сторону ЕС,основательно увязла сегодня в мордовской застойной модели.
показать весь комментарий
12.11.2021 21:01 Ответить
А что же папа не писал письма когда его сынуля гадил тут, у нас, в Киеве и у Украине,? 600 000 гр. зрЯплаты сына видимо устраивали.
показать весь комментарий
13.11.2021 07:51 Ответить
Когда украинское государство в лице ВСЕХ( гнилых чинуш,боящихся Саакашвили как огня,это "срединное государство",которое грабит коментаторов" ( ботов) в том числе,,когда все " общество"( рашисты своих бросают,а мы, украинцы ,такие же гандоны или хуже ,мы еще и плюем!) Какая мерзость. Те, что Вас сбивают на пешеходных переходах на "лексусах", под наркотой и бухлом, это же "настоящие " украинцы? Правда же? Они же заставили ВСЮ страну( все эти гнилые яценюки,пепы,бойки и разная шушера) работать в найме за рубежом, это ж "настоящие" украинцы,правда? Вся эта Азия ,криминального типа,курирующая бандосов и приехавшая в Украину просто бандосить и воровать со всего мира,купившая паспорта,часто даже русского,не то что украинского,не понимающего это же "настоящие" украинцы,правда?А этот не "настоящий",вам ,не украинец. Да его авторитет в мире послужил бы Украине и при нем( если бы "умные" не давали свои голоса кому попало БЕЗ ИДЕОЛОГИИ и команды) мы бы жили во второй Польше. Но лучше написать коментик,получить пять копеек и вылизать заднее место откровенным мерзавцам. Вам то что этот украинец Саакашвили сделал плохого? Украл у вас на Шулявском мосту 0,5млрд гривень( как самый популярный ваш мер?),украл 400 млн$ на вышках? Продал землю и вырезал лес под Бучей и Ирпенем( что уже, не выедешь в Киев,утром)? Поднял вам гривну в три раза и цены в шесть раз как ваши яценюки и пепы? Продал землю трансам ПО ТРИСТА ТЫСЯЧ ГА в ОДНИ РУКИ( вы понимаете ЧТО ЭТО значит,у вас страну украли!) И представьте,по этим фактам,вы на гавно не исходите. Саакашвили вам плохой,а сами вы как?( крылышки не трут?)
показать весь комментарий
13.11.2021 08:31 Ответить
Саакашвили передумал и продолжит голодать
12 ноября 2021, 19:37

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не прекратит голодовку до перевода в гражданскую клинику. Об этом сообщил журналистам его адвокат Шота Тутберидзе.

По его словам, состояние экс-президента тяжелое, однако он чувствует себя уверенно.
показать весь комментарий
13.11.2021 12:29 Ответить
 
 