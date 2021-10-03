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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Я буду добиваться возвращения Саакашвили в Украину, - Зеленский

Я буду добиваться возвращения Саакашвили в Украину, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обещает, что будет прилагать усилия для возвращения Михеила Саакашвили в Украину.

Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Я как президент Украины занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины разными возможностями, которые у меня есть, какие мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается", - отметил он.

Глава государства также добавил, что над данным вопросом будет работать не только он, но и МИД, посольство Украины в Грузии и другие ведомства.

"Все институции, включая Министерство иностранных дел и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговоров между нашими кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров, мы все будем этим заниматься", - добавил Зеленский.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Читайте также: Украина обратилась к Грузии с запросом на посещение Саакашвили украинским консулом, - спикер МИД Николенко

Автор: 

Грузия (4499) Зеленский Владимир (20343) МИД (6949) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+24
Кримськими татарами займись і нашими полоненими військовими.
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03.10.2021 11:34
+20
Щоб поср.тися з Грузією.
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03.10.2021 11:34
+18
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03.10.2021 11:36
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Вова, нахєра тобі цей гємор?
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03.10.2021 11:33 Ответить
Щоб поср.тися з Грузією.
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03.10.2021 11:34 Ответить
вот если бы петю на проходной липецкой фабрики взяли, вспоминал бы ты про "геморрой"??
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03.10.2021 14:22 Ответить
Цирк Шапито без Сааки,это что мавазоллей без чЛенина...
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03.10.2021 11:33 Ответить
Кримськими татарами займись і нашими полоненими військовими.
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03.10.2021 11:34 Ответить
Не до этого ему , оно на курорте в Трускавце со своими лакеями развлекается
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03.10.2021 11:46 Ответить
Знаю одного дуже "вченого лідера", який закінчив в Трускавці аж тритижневі курси...

Але він може "без рук" зіграти на фортеп'яно так, що не відрізниш від Моцарта...

Правда, подейкують що ніби-то Моцарт, який вважався першим номером в списку свого вчителя, в результаті конфлікту... впав від рук цього ж вчителя, на ім'я Соль'єрі...

PS: чомусь пригадався поки-що тліючий конфлікт між Разумковим і ЗЕ, який чудово вміє грати по нотах, написаних Путіним...
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03.10.2021 13:10 Ответить
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03.10.2021 11:35 Ответить
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03.10.2021 11:36 Ответить
Того посадили, пасодют и тебя
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03.10.2021 11:36 Ответить
Пролетарии всех стран,...набухайтесь и проспитесь... Кокс это всего лишь твердый углерод...
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03.10.2021 11:36 Ответить
Це був його власний вибір,він ризикнув і обісрався.Хотів повернути собі владу,а опинився у вязниці.Все чесно,не треба втручатись.
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03.10.2021 11:37 Ответить
Как Чауса спиз..ите его,чего уж там,опыт есть...
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03.10.2021 11:37 Ответить
Ви обоє (Зе и Саа) і на хер не потрібні в Україні!
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03.10.2021 11:37 Ответить
ага.. через 10 лет возле трапа самолета с цветами встретишь..
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03.10.2021 11:37 Ответить
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03.10.2021 16:21 Ответить
Нахера он тебе? Ясько не може без йо...я?
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03.10.2021 11:37 Ответить
А зачем Лизе й...рь, купите ей из фонда рехформ електро..уй на батарейках
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03.10.2021 12:29 Ответить
Саакашвили ему не нужен. Это ложь.Для Запада.
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03.10.2021 11:38 Ответить
Баба з возу -кобилі легшее. Ворам кодлана Коломойского Михрютка -разоблачитель как зайцу стоп-сигнал. Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год.
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03.10.2021 11:39 Ответить
Ангела Меркель,скоро уйдет...а потом вернется для дальнейшего издевательства над странами ЕС Зеля хочет вернуть политический труп Саакашвили...,ржака круче чем сам Зеля.... и Меркель
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03.10.2021 11:40 Ответить
На сладенькой должности в ГазПроме!
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03.10.2021 11:43 Ответить
Не ну всё верно. Одному то скучно будет на Аскольдовом переулке. Да и Михуил много интересного может рассказать.
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03.10.2021 11:41 Ответить
Вова робить все правильно... Потрібно посратися з усіма!...Як кажуть математики привести задачу до початкових умов. . Тоді, якщо буде якийсь успіх, то можна буде сказати. Ось бачите! Всім хтось допомогав! Але в нашому випадку Україна з усім впоралася сама!
Правда терзают смутные сомнения.....
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03.10.2021 11:42 Ответить
Трудно быть Штирлицом...,Меркельше и Зеле тяжело... Скоро также будет и с Макроном...,все Штирлицы Путлера во всем Мире соберутся в одну банду...типа слуги Урода Мавзолейного... и сделают газ по 5 000 долларов за килограм говна мавзолейнага...
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03.10.2021 11:46 Ответить
Давай.
С Молдовой разосрались, теперь с Грузией.
Просто феноменальный придурок.
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03.10.2021 11:49 Ответить
Бабло все решит....,Бидзина Иванишвили примет от Зели даже мильярд долларов,и простит Саакашвили,за то что Михо когда то лишил его гражданства Грузии...,Бидзина истинный джентльмен...а бабло Коломойского не воняет...
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03.10.2021 11:53 Ответить
А может ты, Вова, будешь добиваться возвращения наших пленных и крымских татар из расейских застенков?

Но вам, моральным уродам, это не нужно. Вы развлекаетесь на курорте в Трускавце
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03.10.2021 11:53 Ответить
а сколько ты граждан Украины вернул из кацапского плена?
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03.10.2021 11:54 Ответить
Ведмедчук когда то уговорил Путлера освободить Савченко...правда сумма отката неизвестна до сих пор...,и кто именно платил тоже...
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03.10.2021 11:58 Ответить
https://www.ekhokavkaza.com/a/31488241.html "Эхо Кавказа": Deepfake Саакашвили или Deepfail «Мечты»?

У Михаила Саакашвили, по всей видимости, есть точка опоры внутри грузинских спецслужб. А это, в свою очередь, означает, что «Грузинская мечта» не контролирует ни политическую ситуацию, ни, что важнее, безопасность страны. Без наличия точки опоры в спецслужбах, без гарантий его (Саакашвили) прибытие было бы попросту невозможным. Дело в том, что ему дали гарантии в очень серьезных кругах. Вывод из этого один - у нас нет правительства», - политолог Гия Хухашвили.

«В этой ситуации в первую очередь нужно требовать отчета Министерства внутренних дел. Это сад для прогулок или страна? Вопрос: куда смотрит министр внутренних дел? Оставим в стороне политику. Кто-нибудь контролирует границы этой страны?!» - возмутилась кандидат в мэры Тбилиси Анна Долидзе.

Для самого же Михаила Саакашвили проникновение через границу не в новинку. В 2017 году он при помощи сторонников прорвался на территорию Украины из Польши. Тогда удержать его не смогли ни погранполиция, ни даже спецназ. Правда, для него это закончилось депортацией, и вернуться в Украину Саакашвили смог лишь после смены власти в Киеве и восстановления гражданства, о котором он просил у нового президента Владимира Зеленского.

В этот раз, видимо, понимая, что в Грузии его ждет не депортация, а реальный тюремный срок, Саакашвили предпочел прямому прорыву границы инфильтрацию с последующим привлечением сторонников, которые бы смогли отстоять своего лидера, как это было в Украине. Но, учитывая, что экс-президент задержан, его арест теперь может спровоцировать непредсказуемую реакцию.
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03.10.2021 12:00 Ответить
Печерский холм
​​Саакашвили задержан в Грузии. Мы искренне
поздравляем

главу Офиса президента Украины, Андрея Ермака с удачно проведенной спецоперацией. Порошенко в свое время просто вытолкал Саакашвили из страны, и получил за это массу неприятностей. Глава ОП Ермак решил не повторять ошибки бывшего президента и отправил Саакашвили просто в один конец.

В чем проблема Саакашвили? Это тип Че Гевары, человек, которому постоянно нужно с кем-то бороться. Для системной работы он просто не предназначен, ему она скучна. Единственным, с кем Саакашвили мог работать в паре эффективно, был Каха Бендукидзе. Каху, бизнесмена из 90-х с роскошными связями в криминале, Саакашвили просто боялся. И уважал. Но парой они были превосходной. Каха тянул на себе всю реформаторскую деятельность, а Саакашвили с его темпераментом и театральной жилкой, работал «грузинским Зеленським». Он воплощал образ успешного президента.

Однако, украинские реалии быстро открыли, что из себя представляет Саакашвили как руководитель. Открылось, что рано или поздно эта личность создает конфликт и начинает им жить. Порошенко удавалось удачно направлять Саакашвили против своих противников. Но все поменялось, когда Саакашвили НЕ назначили премьером, вместо Яценюка. Врагом Саакашвили стал сам Порошенко. Дальше - известно.

Все в точности повторилось сейчас. Саакашвили с самого начала дали понять, что о премьерском кресле ему лучше не мечтать, мол, и без него хватает кандидатур. Понятно, что назначение главой «Исполнительного комитета реформ» это было классическое «отфутболивание на чердак». Но даже эта должность давала широкий простор для деятельности. Однако, результативность «комитета реформ» равна нулю, а все предложения Саакашвили по любой из реформ сводятся к двум вещам - сажать и карать. Что нереально просто в силу законодательства Украины.

Зато. Саакашвили постоянно приходит на телеэфиры и дает интервью, в которых снова пытается фрондировать. Буквально последние его заявления: Украина, мол, проходной двор для преступников постсоветского пространства и, мол, из госбюджета ежегодно воруют 37 миллиардов долларов. Самого Зеленского Саакашвили, естественно, не критикует. Но то, что это дело времени - очевидно.

Одним словом, возникла проблема, и ее нужно было решать. И проблему решили. Спецслужбам известно, что Саакашвили в последнее время маялся бездельем. С трудом удалось не довести до прессы пару его не в меру веселых загулов в ресторанах. Сейчас открылось, что при живой жене, гражданке Нидерландов, Саакашвили завел бурный роман с депутатом «Слуги народа» Елизаветой Ясько. Дальше - дело техники.

Через депутатов «Слуги народа», которым Саакашвили доверяет еще со времен протестов в центре Киева зимой 2017-2018 гг., ему подбросили информацию (будто бы от СВР), что Грузия на пороге новой «Революции роз» и что приезд Саакашвили в Грузию резко качнет настроения в пользу партии Саакашвили. Этого оказалось достаточно.

Сейчас уже известно, что об отъезде в Грузию Саакашвили не предупредил даже руководителей своей партии «Движение новых сил». Они теперь чувствуют себя идиотами, т к абсолютно искренне утверждали, что новости об аресте Саакашвили это провокация. Они действительно считали, что Саакашвили уехал в Трускавец. А он уехал в Грузию. И судя по видео, он уверен, что сидеть ему дня три, от силы пять.

Не будем загадывать, посмотрим, чем закончатся грузинские выборы. Но если «майдана» там не случится, Саакашвили ждет глубокое разочарование, стремительно переходящее в тюремный срок. Украина естественно повозмущается. Выскажет глубокую озабоченность, например. Не больше.

Все-таки жизнь полна парадоксов. Саакашвили страстно боролся против Порошенко, который его выставил из страны. Выставил, но не посадил. А как раз те, кого Саакашвили привел к власти, отправили его за решетку. За решетку, самую опасную для него из всех решеток, существующих в мире.
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03.10.2021 13:09 Ответить
"Ермак отправил Саакашвили просто в один конец" - це твердження натягнуте. Соратники Саакашвілі повідомляли, що згідно опитування його партія виграє вибори. Саакашвілі в це повірив і закликав https://24tv.ua/ya-priyednayusya-saakashvili-zaklikav-gruziniv-gruziya-novini_n1754886 своїх прихильників вийти на мітинг у Тбілісі у неділю, 3 жовтня. Політик пообіцяв, що начебто також долучиться до протестів.
Як на мене, він просто прорахувався.
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03.10.2021 23:06 Ответить
А ось вам і підтвердження.

премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не стал раскрывать детали пересечения Саакашвили грузинской границы, но отметил, что оперативные службы заманили его, убедив в полном развале работы грузинских спецслужб.
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04.10.2021 00:07 Ответить
Переглядаю грузинські ЗМІ стосовно казусу Саакашвілі. Там теж здивовані: "Ах какоє странноє самоубійство..." Але стало зрозуміло, як він проник до Грузії. Про це можете глянути, зокрема, за цим посиланням:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsputnik-georgia.ru%2F20211003%2Fsaakashvili-taykom-provez-v-gruziyu-voditel-treylera---novaya-versiya-smi-260173960.html%3Ffbclid%3DIwAR1t-hHt84UKzoCB_TDFcpvt59eYBA0mhKfFgsHh0UZ5eCsgUadgJ-sZqHQ&h=AT0sl_aWhaFewBP5sezE1hiqkavCUpoAmLiNHRqLmkNuE5KgPX93Hwdci0QV7mx6oRk3b32NaJlLuFTk1k_hNWN5hh5M3BCmlRMvnZBavXWWEo5fWCCqRzL8_zWyAIenqpg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1QTX0msCcj111Eps1aIl-pB7u3PaaY-Baaut3Q2o4vk82rcFprP9-g7OQe0Mmm0Ialk52rnYqOblh7JjulShotlAuD6HhbotmflgFwXcS5wX_oyic_LoZnSm1z0hAkwj5sdTWe1dbc1RZkTJwPsRzdt9T79FvZloQwscU784JRWpSjfPR7Yil0 https://sputnik-georgia.ru/.../saakashvili-taykom-provez...

Інформація доволі детальна й переконлива, але вона поки не є офіційною, а правоохоронці не поспішають надавати пояснення. Їм нікуди спішити. Прокуратура пояснила, чому не спішить висувати офіційні звинувачення за незаконний перетин кордону - у Міхо статус не затриманого, а вже засудженого, тому жодні процесуальні терміни не тиснуть. Він зараз не під слідством і не в Сізо, а в пенітенціарному закладі, де відбуває свій перший 6-річний термін за вироком суду ще від 2018 року.

Щодо обставин проникнення в Грузію, то тут є певні деталі. Я спершу думав, що Саак все ж прилетів на приватному літаку в Батумі, де його незаконно провели мимо паспортного контролю. Але все складніше. Він виїхав з Києва ще пару днів раніше, прибув до Одеси, де заховався у вентиляційному відсіку трейлера та таким чином переплив до Поті. А вже звідти Елґуджа Цомая, водій трейлера й власник транспортної компанії на своїй автівці доставив його у свою ж квартиру в Тбілісі.

Там Саакашвілі переховувався навіть без відома лідерів своєї колишньої партії. У ній не всі раді його поверненню, а особливо планам влаштувати ще одну революцію, але без реальних підстав для цього, та з кривавою розв'язкою. Тому Саак планував появитися серед мітингарів і своїх прихильників у центрі міста під час акцій протесту та перетворити їх у повстання.

От тільки все пішло не так. ЄНР програв з надто великим відривом, а тому сьогодні не закликав своїх людей виходити на вулицю. Крім того, в Тбілісі й ряді інших міст будуть другі тури мерських виборів і обидві основні партії готуються до них, а не мітингують. Лідер третьої партії вже заявив, що віддасть підтримку лише опозиційним кандидатам. Тому вони прагнуть реально поборотися за кілька принципових посад, найперше, мера Тбілісі. І кровопролиття від Саакашвілі їм зараз зовсім не потрібне. Тому, якби Саакашвілі й прибув до центру міста, то там його б чекали лише поліція та радісні прихильники його опонентів. Він не врахував планів і дій своїх колишніх супутників.

А ще Саакашвілі явно здали в Україні. Його відбуття мусили відстежити у нас. Найімовірніше, перетин кордону відбувся за прямою згодою української влади. Чи здали Міхо за вказівкою Зеленського? Думаю, що ні. Він явно розгублений. Це міг бути Єрмак або хтось із чільних силовиків. І тепер ситуація пікантна. Якщо він виїхав з відома укрсучвлади, то це скандал. Виходить, що Україна десантувала в Грузію заколотника. Якщо без згоди, то питання до прикордонників, які не побачили його незаконного проникнення мимо контролю. А якщо буде фактично підтверджено факт зливу Києвом інформації про переміщення Саакашвілі, то це вже скандал в іншому напрямі. Прем'єр Грузії вже подякував за це Україні, але поки без деталей. Хоча бачив якесь повідомлення, що в Міхо був закріплений радіо-маячок. Тому й не спішать у Тбілісі з оголошенням звинувачення за незаконний перетин кордону. Або перевіряють цей український слід, або шукають прийнятні формулювання. А чому його не брали в Поті, а дали змогу прибути аж до Тбілісі, я поки не розумію. Може в західних районах ситуація для влади не зовсім певна. А в Тбілісі все під контролем. Але вели його ще від причалу й до миті, коли він залишився в квартирі сам.

І зовсім на останок. Ролик, де Саакашвілі та нардепка-слуга Яцько розказують про своє спільне проживання та відліт Міхо до Тбілісі, вони опублікували вже тоді, коли Саакашвілі прибув до Грузії. Це ще одна спроба відвернути увагу тамтешніх силовиків, як і білет на авіарейс 2 жовтня. От тільки в цьому випадку слугиня стає кримінальницею ще й за грузинським законом. Тепер вона - особа, яка сприяла своєю дезінформацією незаконному перетину кордону та вчиненню масових заворушень. А за законом, який колись підписав сам Міхо за це їй світить значний тюремний термін.
Тарас Черновол
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04.10.2021 00:11 Ответить
Дядя Сааки бывший генерал-майор КГБ Темур Аласания найдет способ спасти племянника,тем более он его по факту воспитывал с детства....
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03.10.2021 12:07 Ответить
Кому він потрібен?
Така ж участь очікує і клоуна з баригою. Це всі "одного поля ягоди".
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03.10.2021 12:07 Ответить
Ду уж, видимо таки придётся Вове вытаскивать Мишу. Экзитполы, как и предварительные результаты показывают, что партия власти на выборах в Грузии уверенно переваливает через заветные 43%. Так что Миша по ходу крепко влип.)
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03.10.2021 12:08 Ответить
47,9%...
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03.10.2021 12:15 Ответить
ЦИК Грузии к утру воскресенья опубликовала предварительные итоги состоявшегося в субботу голосования на местных выборах.

По ним правящая партия набрала 48,56%, оппозиционная партия «Единое национальное движение» бывшего президента и ныне опального политика Михаилом Саакашвили - 31,23% голосов.
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03.10.2021 12:15 Ответить
Років через 6.
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03.10.2021 12:20 Ответить
Скорее 10
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03.10.2021 12:22 Ответить
Нинішня влада Грузії, це прислужники олігарха Іванішвілі, який є одним із гаманців Путіна. Тому негативні і ганебні коментарі про затримання Саакашвілі і його особу пишуть або російські тролі, або туповаті місцеві "шароварники". В основному, прихильники Петра. Саакашвілі зробив з Грузії европейську країну. І ганьбити його, це ганьбити себе за недолугість.
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03.10.2021 12:23 Ответить
Ага , по вашому ВСІ не в ногу , один Ви в ногу !

Кожному своє ...
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03.10.2021 12:31 Ответить
Миллиардер Бидзина Иванишвили рассказал Forbes, как помогал президенту Михаилу Саакашвили проводить реформы, а потом сильно пожалел об этом.

С ним я встречался в период «революции роз», незадолго до того как он стал президентом [в январе 2004]

Я думал, что пришла та команда, которая будет тянуть страну в сторону Европы. Я ночами не спал, придумывал план, как им помочь

Я сказал, что готов дать на это деньги. Предложил организовать фонд, чтобы все было официально и чтобы это, не дай Бог, не было похоже на взятку. Он обрадовался. Мы использовали Фонд Сороса, но взнос Сороса в этот фонд если и был, то незначительный. Все деньги, который шли на увеличения зарплат, были мои. Больше двух с половиной лет чиновники получали высокую зарплату благодаря этому фонду. При этом никто не знал и не интересовался, откуда берутся деньги.

Другой фонд был создан для помощи армии. На деньги фонда строились казармы, покупалось обмундирование для солдат, которые ходили в рваных кроссовках и домашних тапках. У них даже одеял не было, чтобы укрыться. Я следил только за тем, чтобы оружие на мои деньги не покупалось. Полиции в то время я тоже помогал.

Не хочу называть точные цифры. Для Грузии это были очень большие деньги.
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03.10.2021 12:35 Ответить
Я хотел строить свободную страну, был за свободу человека, свободу слова, а вдруг свободное телевидение захватывает спецназ, журналистов на пол, бьют, вышвыривают. Телевидение выключается, закрывается.

Прощаясь, я не подал ему руки. Сказал: «Если подашь в отставку, то буду с тобой как-то общаться. Иначе стану твоим врагом». Через два дня он позвонил, и сказал, что подаст в отставку, если я буду ему помогать, советовать.

В январе 2008 состоялись внеочередные выборы.

Саакашвили выиграл, но после этих выборов оппозиция сильно активизировалась. Я начал анализировать, что происходит. Понял, что он не мог честно победить - не добирал минимум 10%. Народ, в отличие от меня, давно понял, кто он такой,

Выборы они тогда, по моему мнению, сфальсифицировали. Побеждал простой парень, не очень известный (лидер Объединенной оппозиции Леван Гачечиладзе
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03.10.2021 12:37 Ответить
А что в режиме Саакашвили народу не нравилось?

- Весь бизнес контролировался. Верхушка, в основном четыре человека (сам Саакашвили, бывший премьер Вано Мерабишвили, бывший министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили и мэр Тбилиси http://www.forbes.ru/news/249048-mer-tbilisi-ugulava-vremenno-otstranen-ot-dolzhnosti Георгий Угулава . - Forbes), все деньги собирали себе. Их доходы, как говорили, по оценкам составляли $40-50 млн в месяц. Сумасшедшие доходы, особенно для Грузии.

Контролировался не только каждый бизнесмен, но и каждый продавец на рынке, который в день на десять долларов торговал. Их целью было не столько имущество, сколько контроль. Но имущество они тоже отнимали. Люди, у которых был свой бизнес, до прихода Саакашвили чувствовали себя относительно свободно и независимо, им не нужны были его подачки в $100. Им говорили: или так все отдашь, или пойдешь в тюрьму, посидишь и потом отдашь. Половина людей отдавала. На тех, кто не хотел отдавать, устраивались гонения,
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03.10.2021 12:37 Ответить
Заставляли переоформлять имущество. Прокуратуре предстоит разобраться с дарственными в пользу государства. Их более 9800 штук. Только то, что сейчас лежит в прокуратуре. Приходила полиция, и люди под страхом сесть в тюрьму отдавали свое имущество государству.
Почему люди вас поддержали, как вы думаете?
- Народ меня раньше не видел, но знал про меня. Я никогда не говорил, что делаю, но информация просачивалась. Я ведь в течение 20 лет помогал стране, как это скроешь. Сотни километров асфальтовой дороги построил, там, где даже грузовики не могли проехать. Много разных других вещей сделал.

https://www.forbes.ru/milliardery/248996-kto-oplatil-gruzinskuyu-mechtu-pervoe-intervyu-ivanishvili-posle-ukhoda-iz-politi
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03.10.2021 12:40 Ответить
Очень правильная статья для тех, кто еще до сих пор дрочит на миХуила.
Я отлично помню, как это стадо баранов прорывало нашу границу, и как они хватали, твари, наших пограничнтков за форму, толкали их и всячески обзывали.
Порох дал этому жирному кабану работу, а то он ездил по Европе и жил на подачки. Так этот ублюдок не справился с должностью губернатора, а за свою рукожопость во всем обвинил Порошенка. Пусть теперь этот шакал посидит свои честно заработанные 10 лет на зоне, может поумнеет.
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03.10.2021 13:24 Ответить
Невже Зе не знає , що у ******* є декілька громадянств , крім украінського , яке клоун йому повернув порушуючи закон Украіни !

Ми не маємо подвійного громадянства , крапка !
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03.10.2021 12:30 Ответить
Сколько гражданств у Саакашвили
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03.10.2021 12:32 Ответить
7 звезд как в арарате и лезгинка
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19.12.2021 18:40 Ответить
Коломойский заявляет, что Саакашвили брал у него деньги на выборы и отдыхал на его яхте в Хорватии

Украинский предприниматель Игорь Коломойский рассказал, как финансировал избирательную кампанию Михеила Саакашвили, когда он еще был президентом Грузии
https://112.ua/sitemap/2015/2015-12-22 22.12.2015

https://112.ua/obshchestvo/kolomoyskiy-zayavlyaet-chto-saakashvili-bral-u-nego-dengi-na-vybory-i-otdyhal-na-ego-yahte-v-horvatii-280316.html
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03.10.2021 12:33 Ответить
Ишак криворогий своими действиями это подтверждает
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03.10.2021 12:47 Ответить
Это было опубликовано в пятницу вечером

Печерский холм
​​Саакашвили задержан в Грузии. Мы искренне
поздравляем

главу Офиса президента Украины, Андрея Ермака с удачно проведенной спецоперацией. Порошенко в свое время просто вытолкал Саакашвили из страны, и получил за это массу неприятностей. Глава ОП Ермак решил не повторять ошибки бывшего президента и отправил Саакашвили просто в один конец.

В чем проблема Саакашвили? Это тип Че Гевары, человек, которому постоянно нужно с кем-то бороться. Для системной работы он просто не предназначен, ему она скучна. Единственным, с кем Саакашвили мог работать в паре эффективно, был Каха Бендукидзе. Каху, бизнесмена из 90-х с роскошными связями в криминале, Саакашвили просто боялся. И уважал. Но парой они были превосходной. Каха тянул на себе всю реформаторскую деятельность, а Саакашвили с его темпераментом и театральной жилкой, работал «грузинским Зеленським». Он воплощал образ успешного президента.

Однако, украинские реалии быстро открыли, что из себя представляет Саакашвили как руководитель. Открылось, что рано или поздно эта личность создает конфликт и начинает им жить. Порошенко удавалось удачно направлять Саакашвили против своих противников. Но все поменялось, когда Саакашвили НЕ назначили премьером, вместо Яценюка. Врагом Саакашвили стал сам Порошенко. Дальше - известно.

Все в точности повторилось сейчас. Саакашвили с самого начала дали понять, что о премьерском кресле ему лучше не мечтать, мол, и без него хватает кандидатур. Понятно, что назначение главой «Исполнительного комитета реформ» это было классическое «отфутболивание на чердак». Но даже эта должность давала широкий простор для деятельности. Однако, результативность «комитета реформ» равна нулю, а все предложения Саакашвили по любой из реформ сводятся к двум вещам - сажать и карать. Что нереально просто в силу законодательства Украины.

Зато. Саакашвили постоянно приходит на телеэфиры и дает интервью, в которых снова пытается фрондировать. Буквально последние его заявления: Украина, мол, проходной двор для преступников постсоветского пространства и, мол, из госбюджета ежегодно воруют 37 миллиардов долларов. Самого Зеленского Саакашвили, естественно, не критикует. Но то, что это дело времени - очевидно.

Одним словом, возникла проблема, и ее нужно было решать. И проблему решили. Спецслужбам известно, что Саакашвили в последнее время маялся бездельем. С трудом удалось не довести до прессы пару его не в меру веселых загулов в ресторанах. Сейчас открылось, что при живой жене, гражданке Нидерландов, Саакашвили завел бурный роман с депутатом «Слуги народа» Елизаветой Ясько. Дальше - дело техники.

Через депутатов «Слуги народа», которым Саакашвили доверяет еще со времен протестов в центре Киева зимой 2017-2018 гг., ему подбросили информацию (будто бы от СВР), что Грузия на пороге новой «Революции роз» и что приезд Саакашвили в Грузию резко качнет настроения в пользу партии Саакашвили. Этого оказалось достаточно.

Сейчас уже известно, что об отъезде в Грузию Саакашвили не предупредил даже руководителей своей партии «Движение новых сил». Они теперь чувствуют себя идиотами, т к абсолютно искренне утверждали, что новости об аресте Саакашвили это провокация. Они действительно считали, что Саакашвили уехал в Трускавец. А он уехал в Грузию. И судя по видео, он уверен, что сидеть ему дня три, от силы пять.

Не будем загадывать, посмотрим, чем закончатся грузинские выборы. Но если «майдана» там не случится, Саакашвили ждет глубокое разочарование, стремительно переходящее в тюремный срок. Украина естественно повозмущается. Выскажет глубокую озабоченность, например. Не больше.

Все-таки жизнь полна парадоксов. Саакашвили страстно боролся против Порошенко, который его выставил из страны. Выставил, но не посадил. А как раз те, кого Саакашвили привел к власти, отправили его за решетку. За решетку, самую опасную для него из всех решеток, существующих в мире.
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03.10.2021 13:08 Ответить
Такеж нікчемне як і ти
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03.10.2021 13:13 Ответить


Неприпустимо було його взагалі запускати в Україну після видворення.
Це моя особиста думка ....))
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03.10.2021 13:24 Ответить
по ходу рояль скоро пойдет вразнос от эрекции инструмента
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03.10.2021 14:13 Ответить
судя по комментариям, это типичное отношение секты порохоботов к украинцам не входящим в их стадо...
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03.10.2021 14:26 Ответить
краще б приєднався до нього. раніше сяде, раніше вийде
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03.10.2021 14:32 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский обещает, что будет прилагать усилия для возвращения Михеила Саакашвили в Украину. Источник:
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03.10.2021 14:51 Ответить
Краще нехай Міхо підшукає йому "номер" в буцигарні ))))
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03.10.2021 15:01 Ответить
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03.10.2021 15:09 Ответить
Я не думаю, то особа в виде Михо стОит дружбы с Грузией.
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03.10.2021 15:11 Ответить
Та без проблем, добивайся, але спочатку добийся від каців повернення наших полоненних вої-
нів і інших наших незаконно затриманих і засуджених громадян.
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03.10.2021 15:54 Ответить
Головне, щоб Додік взяв це повернення "під особистий контроль"....
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03.10.2021 17:19 Ответить
Спочатку телевізор в камеру Саакашвілі передай

«У Саакашвілі немає телевізора і інших джерел інформації», - заявила в бесіді з журналістами член опозиційної грузинської партії колишнього президента країни Михайла Саакашвілі "Єдиний національний рух" Катерина Херхеулідзе.(с)
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03.10.2021 17:27 Ответить
От, виявляється, чого весь час хотів Саакашвілі - в тюрму на Батьківщину.

А Порошенко його туди не видав, тільки у Польщу. От микався-микався, навіть молода коханка не допомогла, і зірвався додому.

Доречі, звільнять Саакашвілі з "Офісу простих рішень" за прогули чи ні?
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03.10.2021 17:34 Ответить
То це ж наш українець,треба визволяти.Послати туди наш флот,наш авіаносець з безпілотниками,хай ці грузини знають ,як чипати ....
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03.10.2021 19:20 Ответить
саакашвілі убийца которого покрьівала наша власть . . . . . . "в Грузії Саакашвілі заочно засуджений у справі про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і побиття депутата Валерія Гелашвілі. Крім цього, колишній президент Грузії є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, погром телекомпанії Imedi і розтрату коштів з держбюджету."
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03.10.2021 23:30 Ответить
*****!!! А чому не бетононавзкою, як в "ДЖентльменах удачі" ???
Саакашвілі потрапив до Грузії поромом у вентиляційній кабіні трейлера, - ЗМІ
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03.10.2021 23:30 Ответить
шашлык недвали не смешно чушь писать видел как он трескал у мусора в кабинете за донат пайки и жирненький
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19.12.2021 18:39 Ответить
 
 