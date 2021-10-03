Я буду добиваться возвращения Саакашвили в Украину, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обещает, что будет прилагать усилия для возвращения Михеила Саакашвили в Украину.

Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Я как президент Украины занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины разными возможностями, которые у меня есть, какие мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается", - отметил он.

Глава государства также добавил, что над данным вопросом будет работать не только он, но и МИД, посольство Украины в Грузии и другие ведомства.

"Все институции, включая Министерство иностранных дел и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговоров между нашими кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров, мы все будем этим заниматься", - добавил Зеленский.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Читайте также: Украина обратилась к Грузии с запросом на посещение Саакашвили украинским консулом, - спикер МИД Николенко