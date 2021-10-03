Я буду добиваться возвращения Саакашвили в Украину, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский обещает, что будет прилагать усилия для возвращения Михеила Саакашвили в Украину.
Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
"Я как президент Украины занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины разными возможностями, которые у меня есть, какие мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается", - отметил он.
Глава государства также добавил, что над данным вопросом будет работать не только он, но и МИД, посольство Украины в Грузии и другие ведомства.
"Все институции, включая Министерство иностранных дел и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговоров между нашими кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров, мы все будем этим заниматься", - добавил Зеленский.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
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Але він може "без рук" зіграти на фортеп'яно так, що не відрізниш від Моцарта...
Правда, подейкують що ніби-то Моцарт, який вважався першим номером в списку свого вчителя, в результаті конфлікту... впав від рук цього ж вчителя, на ім'я Соль'єрі...
PS: чомусь пригадався поки-що тліючий конфлікт між Разумковим і ЗЕ, який чудово вміє грати по нотах, написаних Путіним...
Правда терзают смутные сомнения.....
С Молдовой разосрались, теперь с Грузией.
Просто феноменальный придурок.
Но вам, моральным уродам, это не нужно. Вы развлекаетесь на курорте в Трускавце
У Михаила Саакашвили, по всей видимости, есть точка опоры внутри грузинских спецслужб. А это, в свою очередь, означает, что «Грузинская мечта» не контролирует ни политическую ситуацию, ни, что важнее, безопасность страны. Без наличия точки опоры в спецслужбах, без гарантий его (Саакашвили) прибытие было бы попросту невозможным. Дело в том, что ему дали гарантии в очень серьезных кругах. Вывод из этого один - у нас нет правительства», - политолог Гия Хухашвили.
«В этой ситуации в первую очередь нужно требовать отчета Министерства внутренних дел. Это сад для прогулок или страна? Вопрос: куда смотрит министр внутренних дел? Оставим в стороне политику. Кто-нибудь контролирует границы этой страны?!» - возмутилась кандидат в мэры Тбилиси Анна Долидзе.
Для самого же Михаила Саакашвили проникновение через границу не в новинку. В 2017 году он при помощи сторонников прорвался на территорию Украины из Польши. Тогда удержать его не смогли ни погранполиция, ни даже спецназ. Правда, для него это закончилось депортацией, и вернуться в Украину Саакашвили смог лишь после смены власти в Киеве и восстановления гражданства, о котором он просил у нового президента Владимира Зеленского.
В этот раз, видимо, понимая, что в Грузии его ждет не депортация, а реальный тюремный срок, Саакашвили предпочел прямому прорыву границы инфильтрацию с последующим привлечением сторонников, которые бы смогли отстоять своего лидера, как это было в Украине. Но, учитывая, что экс-президент задержан, его арест теперь может спровоцировать непредсказуемую реакцию.
Саакашвили задержан в Грузии. Мы искренне
поздравляем
главу Офиса президента Украины, Андрея Ермака с удачно проведенной спецоперацией. Порошенко в свое время просто вытолкал Саакашвили из страны, и получил за это массу неприятностей. Глава ОП Ермак решил не повторять ошибки бывшего президента и отправил Саакашвили просто в один конец.
В чем проблема Саакашвили? Это тип Че Гевары, человек, которому постоянно нужно с кем-то бороться. Для системной работы он просто не предназначен, ему она скучна. Единственным, с кем Саакашвили мог работать в паре эффективно, был Каха Бендукидзе. Каху, бизнесмена из 90-х с роскошными связями в криминале, Саакашвили просто боялся. И уважал. Но парой они были превосходной. Каха тянул на себе всю реформаторскую деятельность, а Саакашвили с его темпераментом и театральной жилкой, работал «грузинским Зеленським». Он воплощал образ успешного президента.
Однако, украинские реалии быстро открыли, что из себя представляет Саакашвили как руководитель. Открылось, что рано или поздно эта личность создает конфликт и начинает им жить. Порошенко удавалось удачно направлять Саакашвили против своих противников. Но все поменялось, когда Саакашвили НЕ назначили премьером, вместо Яценюка. Врагом Саакашвили стал сам Порошенко. Дальше - известно.
Все в точности повторилось сейчас. Саакашвили с самого начала дали понять, что о премьерском кресле ему лучше не мечтать, мол, и без него хватает кандидатур. Понятно, что назначение главой «Исполнительного комитета реформ» это было классическое «отфутболивание на чердак». Но даже эта должность давала широкий простор для деятельности. Однако, результативность «комитета реформ» равна нулю, а все предложения Саакашвили по любой из реформ сводятся к двум вещам - сажать и карать. Что нереально просто в силу законодательства Украины.
Зато. Саакашвили постоянно приходит на телеэфиры и дает интервью, в которых снова пытается фрондировать. Буквально последние его заявления: Украина, мол, проходной двор для преступников постсоветского пространства и, мол, из госбюджета ежегодно воруют 37 миллиардов долларов. Самого Зеленского Саакашвили, естественно, не критикует. Но то, что это дело времени - очевидно.
Одним словом, возникла проблема, и ее нужно было решать. И проблему решили. Спецслужбам известно, что Саакашвили в последнее время маялся бездельем. С трудом удалось не довести до прессы пару его не в меру веселых загулов в ресторанах. Сейчас открылось, что при живой жене, гражданке Нидерландов, Саакашвили завел бурный роман с депутатом «Слуги народа» Елизаветой Ясько. Дальше - дело техники.
Через депутатов «Слуги народа», которым Саакашвили доверяет еще со времен протестов в центре Киева зимой 2017-2018 гг., ему подбросили информацию (будто бы от СВР), что Грузия на пороге новой «Революции роз» и что приезд Саакашвили в Грузию резко качнет настроения в пользу партии Саакашвили. Этого оказалось достаточно.
Сейчас уже известно, что об отъезде в Грузию Саакашвили не предупредил даже руководителей своей партии «Движение новых сил». Они теперь чувствуют себя идиотами, т к абсолютно искренне утверждали, что новости об аресте Саакашвили это провокация. Они действительно считали, что Саакашвили уехал в Трускавец. А он уехал в Грузию. И судя по видео, он уверен, что сидеть ему дня три, от силы пять.
Не будем загадывать, посмотрим, чем закончатся грузинские выборы. Но если «майдана» там не случится, Саакашвили ждет глубокое разочарование, стремительно переходящее в тюремный срок. Украина естественно повозмущается. Выскажет глубокую озабоченность, например. Не больше.
Все-таки жизнь полна парадоксов. Саакашвили страстно боролся против Порошенко, который его выставил из страны. Выставил, но не посадил. А как раз те, кого Саакашвили привел к власти, отправили его за решетку. За решетку, самую опасную для него из всех решеток, существующих в мире.
Як на мене, він просто прорахувався.
премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не стал раскрывать детали пересечения Саакашвили грузинской границы, но отметил, что оперативные службы заманили его, убедив в полном развале работы грузинских спецслужб.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsputnik-georgia.ru%2F20211003%2Fsaakashvili-taykom-provez-v-gruziyu-voditel-treylera---novaya-versiya-smi-260173960.html%3Ffbclid%3DIwAR1t-hHt84UKzoCB_TDFcpvt59eYBA0mhKfFgsHh0UZ5eCsgUadgJ-sZqHQ&h=AT0sl_aWhaFewBP5sezE1hiqkavCUpoAmLiNHRqLmkNuE5KgPX93Hwdci0QV7mx6oRk3b32NaJlLuFTk1k_hNWN5hh5M3BCmlRMvnZBavXWWEo5fWCCqRzL8_zWyAIenqpg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1QTX0msCcj111Eps1aIl-pB7u3PaaY-Baaut3Q2o4vk82rcFprP9-g7OQe0Mmm0Ialk52rnYqOblh7JjulShotlAuD6HhbotmflgFwXcS5wX_oyic_LoZnSm1z0hAkwj5sdTWe1dbc1RZkTJwPsRzdt9T79FvZloQwscU784JRWpSjfPR7Yil0 https://sputnik-georgia.ru/.../saakashvili-taykom-provez...
Інформація доволі детальна й переконлива, але вона поки не є офіційною, а правоохоронці не поспішають надавати пояснення. Їм нікуди спішити. Прокуратура пояснила, чому не спішить висувати офіційні звинувачення за незаконний перетин кордону - у Міхо статус не затриманого, а вже засудженого, тому жодні процесуальні терміни не тиснуть. Він зараз не під слідством і не в Сізо, а в пенітенціарному закладі, де відбуває свій перший 6-річний термін за вироком суду ще від 2018 року.
Щодо обставин проникнення в Грузію, то тут є певні деталі. Я спершу думав, що Саак все ж прилетів на приватному літаку в Батумі, де його незаконно провели мимо паспортного контролю. Але все складніше. Він виїхав з Києва ще пару днів раніше, прибув до Одеси, де заховався у вентиляційному відсіку трейлера та таким чином переплив до Поті. А вже звідти Елґуджа Цомая, водій трейлера й власник транспортної компанії на своїй автівці доставив його у свою ж квартиру в Тбілісі.
Там Саакашвілі переховувався навіть без відома лідерів своєї колишньої партії. У ній не всі раді його поверненню, а особливо планам влаштувати ще одну революцію, але без реальних підстав для цього, та з кривавою розв'язкою. Тому Саак планував появитися серед мітингарів і своїх прихильників у центрі міста під час акцій протесту та перетворити їх у повстання.
От тільки все пішло не так. ЄНР програв з надто великим відривом, а тому сьогодні не закликав своїх людей виходити на вулицю. Крім того, в Тбілісі й ряді інших міст будуть другі тури мерських виборів і обидві основні партії готуються до них, а не мітингують. Лідер третьої партії вже заявив, що віддасть підтримку лише опозиційним кандидатам. Тому вони прагнуть реально поборотися за кілька принципових посад, найперше, мера Тбілісі. І кровопролиття від Саакашвілі їм зараз зовсім не потрібне. Тому, якби Саакашвілі й прибув до центру міста, то там його б чекали лише поліція та радісні прихильники його опонентів. Він не врахував планів і дій своїх колишніх супутників.
А ще Саакашвілі явно здали в Україні. Його відбуття мусили відстежити у нас. Найімовірніше, перетин кордону відбувся за прямою згодою української влади. Чи здали Міхо за вказівкою Зеленського? Думаю, що ні. Він явно розгублений. Це міг бути Єрмак або хтось із чільних силовиків. І тепер ситуація пікантна. Якщо він виїхав з відома укрсучвлади, то це скандал. Виходить, що Україна десантувала в Грузію заколотника. Якщо без згоди, то питання до прикордонників, які не побачили його незаконного проникнення мимо контролю. А якщо буде фактично підтверджено факт зливу Києвом інформації про переміщення Саакашвілі, то це вже скандал в іншому напрямі. Прем'єр Грузії вже подякував за це Україні, але поки без деталей. Хоча бачив якесь повідомлення, що в Міхо був закріплений радіо-маячок. Тому й не спішать у Тбілісі з оголошенням звинувачення за незаконний перетин кордону. Або перевіряють цей український слід, або шукають прийнятні формулювання. А чому його не брали в Поті, а дали змогу прибути аж до Тбілісі, я поки не розумію. Може в західних районах ситуація для влади не зовсім певна. А в Тбілісі все під контролем. Але вели його ще від причалу й до миті, коли він залишився в квартирі сам.
І зовсім на останок. Ролик, де Саакашвілі та нардепка-слуга Яцько розказують про своє спільне проживання та відліт Міхо до Тбілісі, вони опублікували вже тоді, коли Саакашвілі прибув до Грузії. Це ще одна спроба відвернути увагу тамтешніх силовиків, як і білет на авіарейс 2 жовтня. От тільки в цьому випадку слугиня стає кримінальницею ще й за грузинським законом. Тепер вона - особа, яка сприяла своєю дезінформацією незаконному перетину кордону та вчиненню масових заворушень. А за законом, який колись підписав сам Міхо за це їй світить значний тюремний термін.
Тарас Черновол
Така ж участь очікує і клоуна з баригою. Це всі "одного поля ягоди".
По ним правящая партия набрала 48,56%, оппозиционная партия «Единое национальное движение» бывшего президента и ныне опального политика Михаилом Саакашвили - 31,23% голосов.
Кожному своє ...
С ним я встречался в период «революции роз», незадолго до того как он стал президентом [в январе 2004]
Я думал, что пришла та команда, которая будет тянуть страну в сторону Европы. Я ночами не спал, придумывал план, как им помочь
Я сказал, что готов дать на это деньги. Предложил организовать фонд, чтобы все было официально и чтобы это, не дай Бог, не было похоже на взятку. Он обрадовался. Мы использовали Фонд Сороса, но взнос Сороса в этот фонд если и был, то незначительный. Все деньги, который шли на увеличения зарплат, были мои. Больше двух с половиной лет чиновники получали высокую зарплату благодаря этому фонду. При этом никто не знал и не интересовался, откуда берутся деньги.
Другой фонд был создан для помощи армии. На деньги фонда строились казармы, покупалось обмундирование для солдат, которые ходили в рваных кроссовках и домашних тапках. У них даже одеял не было, чтобы укрыться. Я следил только за тем, чтобы оружие на мои деньги не покупалось. Полиции в то время я тоже помогал.
Не хочу называть точные цифры. Для Грузии это были очень большие деньги.
Прощаясь, я не подал ему руки. Сказал: «Если подашь в отставку, то буду с тобой как-то общаться. Иначе стану твоим врагом». Через два дня он позвонил, и сказал, что подаст в отставку, если я буду ему помогать, советовать.
В январе 2008 состоялись внеочередные выборы.
Саакашвили выиграл, но после этих выборов оппозиция сильно активизировалась. Я начал анализировать, что происходит. Понял, что он не мог честно победить - не добирал минимум 10%. Народ, в отличие от меня, давно понял, кто он такой,
Выборы они тогда, по моему мнению, сфальсифицировали. Побеждал простой парень, не очень известный (лидер Объединенной оппозиции Леван Гачечиладзе
- Весь бизнес контролировался. Верхушка, в основном четыре человека (сам Саакашвили, бывший премьер Вано Мерабишвили, бывший министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили и мэр Тбилиси http://www.forbes.ru/news/249048-mer-tbilisi-ugulava-vremenno-otstranen-ot-dolzhnosti Георгий Угулава . - Forbes), все деньги собирали себе. Их доходы, как говорили, по оценкам составляли $40-50 млн в месяц. Сумасшедшие доходы, особенно для Грузии.
Контролировался не только каждый бизнесмен, но и каждый продавец на рынке, который в день на десять долларов торговал. Их целью было не столько имущество, сколько контроль. Но имущество они тоже отнимали. Люди, у которых был свой бизнес, до прихода Саакашвили чувствовали себя относительно свободно и независимо, им не нужны были его подачки в $100. Им говорили: или так все отдашь, или пойдешь в тюрьму, посидишь и потом отдашь. Половина людей отдавала. На тех, кто не хотел отдавать, устраивались гонения,
Почему люди вас поддержали, как вы думаете?
- Народ меня раньше не видел, но знал про меня. Я никогда не говорил, что делаю, но информация просачивалась. Я ведь в течение 20 лет помогал стране, как это скроешь. Сотни километров асфальтовой дороги построил, там, где даже грузовики не могли проехать. Много разных других вещей сделал.
https://www.forbes.ru/milliardery/248996-kto-oplatil-gruzinskuyu-mechtu-pervoe-intervyu-ivanishvili-posle-ukhoda-iz-politi
Я отлично помню, как это стадо баранов прорывало нашу границу, и как они хватали, твари, наших пограничнтков за форму, толкали их и всячески обзывали.
Порох дал этому жирному кабану работу, а то он ездил по Европе и жил на подачки. Так этот ублюдок не справился с должностью губернатора, а за свою рукожопость во всем обвинил Порошенка. Пусть теперь этот шакал посидит свои честно заработанные 10 лет на зоне, может поумнеет.
Ми не маємо подвійного громадянства , крапка !
Украинский предприниматель Игорь Коломойский рассказал, как финансировал избирательную кампанию Михеила Саакашвили, когда он еще был президентом Грузии
https://112.ua/sitemap/2015/2015-12-22 22.12.2015
https://112.ua/obshchestvo/kolomoyskiy-zayavlyaet-chto-saakashvili-bral-u-nego-dengi-na-vybory-i-otdyhal-na-ego-yahte-v-horvatii-280316.html
Печерский холм
Саакашвили задержан в Грузии. Мы искренне
поздравляем
главу Офиса президента Украины, Андрея Ермака с удачно проведенной спецоперацией. Порошенко в свое время просто вытолкал Саакашвили из страны, и получил за это массу неприятностей. Глава ОП Ермак решил не повторять ошибки бывшего президента и отправил Саакашвили просто в один конец.
В чем проблема Саакашвили? Это тип Че Гевары, человек, которому постоянно нужно с кем-то бороться. Для системной работы он просто не предназначен, ему она скучна. Единственным, с кем Саакашвили мог работать в паре эффективно, был Каха Бендукидзе. Каху, бизнесмена из 90-х с роскошными связями в криминале, Саакашвили просто боялся. И уважал. Но парой они были превосходной. Каха тянул на себе всю реформаторскую деятельность, а Саакашвили с его темпераментом и театральной жилкой, работал «грузинским Зеленським». Он воплощал образ успешного президента.
Однако, украинские реалии быстро открыли, что из себя представляет Саакашвили как руководитель. Открылось, что рано или поздно эта личность создает конфликт и начинает им жить. Порошенко удавалось удачно направлять Саакашвили против своих противников. Но все поменялось, когда Саакашвили НЕ назначили премьером, вместо Яценюка. Врагом Саакашвили стал сам Порошенко. Дальше - известно.
Все в точности повторилось сейчас. Саакашвили с самого начала дали понять, что о премьерском кресле ему лучше не мечтать, мол, и без него хватает кандидатур. Понятно, что назначение главой «Исполнительного комитета реформ» это было классическое «отфутболивание на чердак». Но даже эта должность давала широкий простор для деятельности. Однако, результативность «комитета реформ» равна нулю, а все предложения Саакашвили по любой из реформ сводятся к двум вещам - сажать и карать. Что нереально просто в силу законодательства Украины.
Зато. Саакашвили постоянно приходит на телеэфиры и дает интервью, в которых снова пытается фрондировать. Буквально последние его заявления: Украина, мол, проходной двор для преступников постсоветского пространства и, мол, из госбюджета ежегодно воруют 37 миллиардов долларов. Самого Зеленского Саакашвили, естественно, не критикует. Но то, что это дело времени - очевидно.
Одним словом, возникла проблема, и ее нужно было решать. И проблему решили. Спецслужбам известно, что Саакашвили в последнее время маялся бездельем. С трудом удалось не довести до прессы пару его не в меру веселых загулов в ресторанах. Сейчас открылось, что при живой жене, гражданке Нидерландов, Саакашвили завел бурный роман с депутатом «Слуги народа» Елизаветой Ясько. Дальше - дело техники.
Через депутатов «Слуги народа», которым Саакашвили доверяет еще со времен протестов в центре Киева зимой 2017-2018 гг., ему подбросили информацию (будто бы от СВР), что Грузия на пороге новой «Революции роз» и что приезд Саакашвили в Грузию резко качнет настроения в пользу партии Саакашвили. Этого оказалось достаточно.
Сейчас уже известно, что об отъезде в Грузию Саакашвили не предупредил даже руководителей своей партии «Движение новых сил». Они теперь чувствуют себя идиотами, т к абсолютно искренне утверждали, что новости об аресте Саакашвили это провокация. Они действительно считали, что Саакашвили уехал в Трускавец. А он уехал в Грузию. И судя по видео, он уверен, что сидеть ему дня три, от силы пять.
Не будем загадывать, посмотрим, чем закончатся грузинские выборы. Но если «майдана» там не случится, Саакашвили ждет глубокое разочарование, стремительно переходящее в тюремный срок. Украина естественно повозмущается. Выскажет глубокую озабоченность, например. Не больше.
Все-таки жизнь полна парадоксов. Саакашвили страстно боролся против Порошенко, который его выставил из страны. Выставил, но не посадил. А как раз те, кого Саакашвили привел к власти, отправили его за решетку. За решетку, самую опасную для него из всех решеток, существующих в мире.
Неприпустимо було його взагалі запускати в Україну після видворення.
Це моя особиста думка ....))
нів і інших наших незаконно затриманих і засуджених громадян.
«У Саакашвілі немає телевізора і інших джерел інформації», - заявила в бесіді з журналістами член опозиційної грузинської партії колишнього президента країни Михайла Саакашвілі "Єдиний національний рух" Катерина Херхеулідзе.(с)
А Порошенко його туди не видав, тільки у Польщу. От микався-микався, навіть молода коханка не допомогла, і зірвався додому.
Доречі, звільнять Саакашвілі з "Офісу простих рішень" за прогули чи ні?
Саакашвілі потрапив до Грузії поромом у вентиляційній кабіні трейлера, - ЗМІ