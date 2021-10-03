Я буду домагатися повернення Саакашвілі в Україну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обіцяє, що докладатиме зусиль для повернення Міхеіла Саакашвілі в Україну.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ

"Я як президент України займаюся постійно тим, що повертаю громадян України різними можливостями, які у мене є, які мені надала влада. Пан Саакашвілі є громадянином України, тому його це теж стосується", - зазначив він.

Глава держави також додав, що над цим питанням працюватиме не тільки він, а й МЗС, посольство України в Грузії та інші відомства.

"Усі інституції, включаючи Міністерство закордонних справ і наші посольства, які працюють в Грузії, і на рівні посла Грузії, який працює в Україні, і на рівні розмов між нашими кабінетами міністрів, на рівні розмов прем'єрів, ми всі будемо цим займатися", - додав Зеленський.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

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