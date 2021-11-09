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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили избили тюремщики, в камере ему угрожают, - Денисова

Саакашвили избили тюремщики, в камере ему угрожают, - Денисова

Экспрезиденту Грузии Михеилу Саакашвили были нанесены телесные повреждения во время перевода в больницу тюрьмы №18 в г. Глдане.

Об этом в фейсбуке пишет уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

"По словам Омбудсмена Грузии, из-за сопротивления помещению в заведение Михеилу Саакашвили были нанесены телесные повреждения сотрудниками Специальной пенитенциарной службы Грузии. Заключенные в учреждении № 18 применяют словесную агрессию и угрожающие возгласы в адрес Михеила, которые слышно в его камере.

Она подчеркивает, что Саакашвили голодает уже 40 дней, а с 6 ноября не принимает лекарства, витамины и препараты. Больница в тюрьме №18 в г. Глдане не отвечает рекомендациям консилиума врачей - там нет необходимого медицинского оборудования.

Читайте также: Саакашвили сообщил, что его обманом госпитализировали в тюремную больницу, - омбудсмен Грузии. ВИДЕО

"Действия грузинских властей и пребывание Михеила Саакашвили в таких условиях являются нарушением статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьи 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", - подчеркнула омбудсмен.

Денисова призвала иностранные государства и международные правозащитные организации отреагировать на такие действия властей Грузии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили "физически и словесно оскорблял" персонал тюремной больницы, - министр юстиции Грузии Брегадзе

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу.

Автор: 

Грузия (4499) Денисова Людмила (996) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+43
Денисова бы занялась, политическими заключенными в Украине, а не отдыхала, на курортах Грузии....
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09.11.2021 18:22
+35
пропеллер погнули?
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09.11.2021 18:13
+33
Здійснилсь мрія ідіота.
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09.11.2021 18:19
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пропеллер погнули?
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09.11.2021 18:13 Ответить
Погнули, когда опускали, мешал.
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09.11.2021 18:55 Ответить
я сначала прочел: *Саакашвілі полюбили тюремники* и прослезился...
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09.11.2021 19:21 Ответить
он сопротивлялся, не хотел выходить из машины, когда его привезли. Упирался и его вытащили силой - понятно что не ландышами забрасывали.
Представляю, КАК сопротивлялся этот голодающий бугай, что его пришлось дубинками "уговаривать" выйти из машины.
голодающий при смерти Михуил разбрасывает полицейских..
жаль что видоса нет - я бы полюбовался.
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09.11.2021 19:46 Ответить
Витамины это мясное овощное фруктовое пюре - детское питание.
Что б оно ему поперек глотки стало этому мешку с дерьмом
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09.11.2021 19:48 Ответить
не па пацански в хату зашёл )))
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09.11.2021 18:15 Ответить
он же первоход... понятий не знает могут возле параши шконку дать....
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09.11.2021 19:18 Ответить
Лиха беда - начало.
Там откинется, лет через 9-10, сюда приедет, а тут его срок ждёт, за незаконное и нелегальное пересечение границы. Дважды. Ну и ещё, за разного рода делишки.
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09.11.2021 19:25 Ответить
А "вечер в хату, часик в радость, чифир в сладость, ногам ходу, голове приходу. Матушку удачу, сто тузов по сдаче." ?
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09.11.2021 20:22 Ответить
Навряд чи би він їхав у Грузію, якби там на нього очікували такі тортури. Занадто себе любить Міхеіл..
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09.11.2021 18:16 Ответить
і все таки...він мав прорахувати і такий випадок... бо ж знав, що там на нього чекають не тільки шанувальники а і каральні органи...з вироками суду...
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09.11.2021 20:37 Ответить
звєзду єму !!!!
Йому на користь ! Він сам цього хотів !
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09.11.2021 18:17 Ответить
Сбылась мечта форумчан!
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10.11.2021 00:06 Ответить
Пропарашних "форумчан".
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10.11.2021 13:09 Ответить
Людка! Угомонись уже -за#юала і ти ,і твій срака Саака! Ньюсмейкер довбаний! Його гівнюка треба на відколошматити , а прибити !
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09.11.2021 18:19 Ответить
За що?!
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09.11.2021 19:10 Ответить
Здійснилсь мрія ідіота.
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09.11.2021 18:19 Ответить
Денисова бы занялась, политическими заключенными в Украине, а не отдыхала, на курортах Грузии....
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09.11.2021 18:22 Ответить
Как там, в Канаде после Израиля. Курорт? Не курорт?
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09.11.2021 19:58 Ответить
сказки бабушки арины - дали буде...
ну не хоче карлсон дохнуть, а як вийты з циеии ситуации не знае - соки соси, сосунец...
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09.11.2021 18:23 Ответить
А що робили з затриманими за часів його президентства? Міхо, загортай повною ложкою те, що ти творив з незгодними. Поліцаї, і від мене ще один раз!
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09.11.2021 18:25 Ответить
Ув'язнені в установі № 18 застосовують словесну агресію та погрозливі вигуки на адресу Міхеіла, які чутно в його камері" Джерело: . А може пані Денисової час полишити бархатній сезон на грузинському березі Чорного моря і спробувати потрапити до "Ізоляції" в ОРДЛО, де кожен день катують та вбивають українських патріотів. Тепер я розумію, хто потовк друге ліжко у камері Карлсона. Ясько кип'ятком дзюрила, що дізнатись PIN-коди від рахунків, а ця приїхала на усе готове!!!
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09.11.2021 18:32 Ответить
плюнуть и насрать на ту чегеварцу..
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09.11.2021 18:28 Ответить
Ну кому він цікавий? Тим більше що це його власний вибір!
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09.11.2021 18:31 Ответить
вынуждены были побить...иначе не было причины помещать его на больничку
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09.11.2021 18:34 Ответить
Хто там його бив.Мішико бреше,як завжди.Просто він не хотів з машини виходити,коли побачив,що замість приватної клініки,його привезли на місце злочину,вчитненого при його правлінні.Злякався "реформатор",що його ж "реформи" на ньому й відпрацюють.Тому й верещав.як скажений,і чіплявся за все,що можна.Тоді,можливо і відгріб пару підсрачників.
Воно ж істеричне і неурівноважене.
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09.11.2021 18:41 Ответить
От нелюди! Тайський масаж тілом не роблять!
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09.11.2021 18:34 Ответить
Денісова не переймається нашими громадянами Украіни , які знаходяться в застінках на росіі і ЛРН ДРН , а також кримськими татарами , бо вона займається проблемою Міхуіла , який знаходиться на своїй батьківщині , а не на ворожій території !

Слів бракує .....😠
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09.11.2021 18:38 Ответить
Причому дублює інформацію "одна баба сказала".
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09.11.2021 18:51 Ответить
Не верю! Он же революцию породил, президентом толпы стал - и вдруг его какие-то надзиратели побили? Брехня, он одним своим языком может пол страны на колени положить.
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09.11.2021 18:52 Ответить
Так а навіщо він туди поїхав? Він знав що його заарештують. Лаври Навального не давали спокою?Хотів попіаритися, хотів галасу? Ну ось тепер і здійнявся галас, все іде по плану і в унісон із мріями Михуіла,цей лемент очікуваний , заради цього Міша туди і поперся, проте буде потім можливість усім нагадувати як він страждав за свободу Грузії.
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09.11.2021 18:52 Ответить
Это второй использованный. Первый - "доктор" Комаровский.
Порошенко его не зря в Польшу отправил, лешив гражданства. А вот Зерро не стал заморачиваться, использовал и выбросил.
Ну и, честно говоря, там нечего было использовать, этотииего из себне представляет, только шуму из-за него много и точно так же, как Зерро считает себя Наполеоном.
Сидел бы себе в Польше и не дергался, косил бы бабло, нет звхотел быть "владычицей морскою".
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09.11.2021 23:36 Ответить
кацапня и подбарыжники хором ликуют.
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09.11.2021 18:58 Ответить
Похоже,насчет кацапни ты прав,такая ненависть к Саакашвили может быть только за поребриком.
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09.11.2021 20:11 Ответить
а мняско пірдрублене та на грилі?
і з верху соусом перемнять?
ще салатік з помідорками, лучком та огіками підсолить і так знизу
вверх до нізу ложечкою..
і яешню на те все зверху шлеп....
классікі не брешуть...
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09.11.2021 19:03 Ответить
завтра його вбьють - післязавта він сам нам всім це доповість.
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09.11.2021 19:08 Ответить
Заключенные в учреждении № 18 применяют словесную агрессию и угрожающие возгласы в адрес Михеила, которые слышно в его камере.

Какое зверство. Фашизьм.
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09.11.2021 19:15 Ответить
Тема Саакашвили-вор не раскрыта. Воры министры Ставицкий,Табачник , примкнувший к ним Дубилет откупились от украинских и израильских "органов" и прекрасно жируют себе в Израиле на украинские деньги. Некоторая информация о количестве наворованного каждым из этих воров есть. А сколько Михрютка миллионов долларов наворовал-1,10, 100, не известно.
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09.11.2021 19:20 Ответить
Дайте йому краватку...
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09.11.2021 19:28 Ответить
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09.11.2021 19:29 Ответить
nehren bilo kositj, shutki malenkije, eto ne po krisham u petjki begatj.
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09.11.2021 19:29 Ответить
Так, не трогайте карлсона!
Дайте я его за горло подержу!
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09.11.2021 19:30 Ответить
Истории становятся все страшнее. Скоро Сааку раз в день убивать начнут с особым цинизмом.
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09.11.2021 19:35 Ответить
моментально вскрылись все консервы поддерживающие пророссийское правительство в Грузии
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09.11.2021 19:39 Ответить
И что интересно эти же консервы за за старика Брэндона косоворотку на грудях рвут .
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09.11.2021 19:43 Ответить
все как один на подбор
Let's go Brandon!
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09.11.2021 19:50 Ответить
вам господа иностранцы не скучно на украинском форуме ? может вы на свои американские вернитесь или на грузинские перейдите и обсуждайте там интересные для вас темы . а мы от новостей про Мишку уже устали
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09.11.2021 19:59 Ответить
А вони не особливо і ховалися.
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10.11.2021 13:12 Ответить
А зачем нам бесконечно описывают похождения Сцыкашвили по Грузии? Лучше бы о наших пленных в РФ и ОРДЛО расказывали.
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09.11.2021 19:47 Ответить
Так хренів революціонер і повинен страждати і бажано ще більше, це його стезя і карма.
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09.11.2021 19:51 Ответить
ось фотороботи тих тюремників
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09.11.2021 20:06 Ответить
Після його співпраці із Курченко і спробою організувати за російські гроші майдан, якось пох
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09.11.2021 20:09 Ответить
Ну, что вы, как это пох!
Даже, как то приятно.
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09.11.2021 20:31 Ответить
Приятно было бы, если б это было правдой
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09.11.2021 21:59 Ответить
Там реально жесть, тюрьма гудит от желающих вцепится в горло Карлсону.
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09.11.2021 20:20 Ответить
Да и здесь желающих вцепиться в горло этому брехуну, лентяю и барыге предостаточно!
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09.11.2021 20:26 Ответить
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09.11.2021 21:58 Ответить
если бы Михуела не избили грузинские тюремщики ,его могли бы избить солдаты НАТО
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09.11.2021 20:26 Ответить
Да, денисову пора снимать: она не интересуется нашими пленными и политзаключенными в кацапии, Крыму и лугандонии; зато очень переймаеться грузинским барыгой и брехуном.
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09.11.2021 20:29 Ответить
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09.11.2021 20:30 Ответить
А чого це Петро тішиться ?
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09.11.2021 21:22 Ответить
Он не того ожидал, думал - приеду, все за меня, выберут опять президентом, смогу наконец то развернуться. Оказался не прав, оказывается все происходит совсем в иной реальности - его практически никто не любит и еще в добавок он оказывается украинским нелегальным мигрантом который планирует переворот в Грузии.
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09.11.2021 21:34 Ответить
его практически никто не любит.-Таки да. По влиятельности нелюбящие ранжируются так: Путин-Коломойский-Гарибашвили. А по силе нелюбви так: Гарибашвили-Коломойский-Путин.
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09.11.2021 22:01 Ответить
Денисова, https://www.youtube.com/watch?v=1CTcH613L2U
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09.11.2021 21:36 Ответить
Уже появилось видео, как "обессиленного" Михуила после изнурительной "голодовки" жестокие охранники волокут в больницу, по дороге избивая его ногами

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09.11.2021 21:56 Ответить
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09.11.2021 22:05 Ответить
В камере у карлсона полный бардак 😠
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09.11.2021 23:02 Ответить
Это отдельная тема. Но, даже этот факт говорит о том, что у него супер лайтовый режим
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09.11.2021 23:10 Ответить
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09.11.2021 22:06 Ответить
Так он еще может сопротивляться ? а говорят,что еле живой...
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09.11.2021 21:57 Ответить
хорошо хоть не Порошенко избил
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09.11.2021 22:01 Ответить
Михуил скажет , что избил Порох , 100 пудов 🤣🤣🤣
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09.11.2021 23:01 Ответить
У нас, в Державі, все прекрасно, все чудово, настільки, що нас має хвилювати доля якогось гогі?
Дали піз..и, значить заслужив.
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09.11.2021 23:02 Ответить
та прибейте уже этого ******!! ******,На хер в Украине о чмошнике писать!
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09.11.2021 23:08 Ответить
Денисова хорошо устроилась, на курортах Грузии: вместо того, что навещать политзаключенных Украины, она хлопочет об уголовнике Саакашвили, которого будут , дополнительно судить в Грузии, за нарушение границы....
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10.11.2021 00:10 Ответить
Памятаю,як дєнісова бігала в качанівську колонію за юлєю калясочніцею!як проста людина залетить в грузіі,всім буде плєвать!
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10.11.2021 00:17 Ответить
грузия в кармане у кремляди ...
иванишвили ...
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10.11.2021 04:42 Ответить
ригоботний міхофоб = хуjлобот.
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10.11.2021 13:15 Ответить
 
 