Саакашвили избили тюремщики, в камере ему угрожают, - Денисова

Экспрезиденту Грузии Михеилу Саакашвили были нанесены телесные повреждения во время перевода в больницу тюрьмы №18 в г. Глдане.

Об этом в фейсбуке пишет уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

"По словам Омбудсмена Грузии, из-за сопротивления помещению в заведение Михеилу Саакашвили были нанесены телесные повреждения сотрудниками Специальной пенитенциарной службы Грузии. Заключенные в учреждении № 18 применяют словесную агрессию и угрожающие возгласы в адрес Михеила, которые слышно в его камере.

Она подчеркивает, что Саакашвили голодает уже 40 дней, а с 6 ноября не принимает лекарства, витамины и препараты. Больница в тюрьме №18 в г. Глдане не отвечает рекомендациям консилиума врачей - там нет необходимого медицинского оборудования.

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"Действия грузинских властей и пребывание Михеила Саакашвили в таких условиях являются нарушением статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьи 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", - подчеркнула омбудсмен.

Денисова призвала иностранные государства и международные правозащитные организации отреагировать на такие действия властей Грузии.

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Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу.