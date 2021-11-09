Саакашвили избили тюремщики, в камере ему угрожают, - Денисова
Экспрезиденту Грузии Михеилу Саакашвили были нанесены телесные повреждения во время перевода в больницу тюрьмы №18 в г. Глдане.
Об этом в фейсбуке пишет уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.
"По словам Омбудсмена Грузии, из-за сопротивления помещению в заведение Михеилу Саакашвили были нанесены телесные повреждения сотрудниками Специальной пенитенциарной службы Грузии. Заключенные в учреждении № 18 применяют словесную агрессию и угрожающие возгласы в адрес Михеила, которые слышно в его камере.
Она подчеркивает, что Саакашвили голодает уже 40 дней, а с 6 ноября не принимает лекарства, витамины и препараты. Больница в тюрьме №18 в г. Глдане не отвечает рекомендациям консилиума врачей - там нет необходимого медицинского оборудования.
"Действия грузинских властей и пребывание Михеила Саакашвили в таких условиях являются нарушением статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьи 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", - подчеркнула омбудсмен.
Денисова призвала иностранные государства и международные правозащитные организации отреагировать на такие действия властей Грузии.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу.
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Представляю, КАК сопротивлялся этот голодающий бугай, что его пришлось дубинками "уговаривать" выйти из машины.
голодающий при смерти Михуил разбрасывает полицейских..
жаль что видоса нет - я бы полюбовался.
Что б оно ему поперек глотки стало этому мешку с дерьмом
Там откинется, лет через 9-10, сюда приедет, а тут его срок ждёт, за незаконное и нелегальное пересечение границы. Дважды. Ну и ещё, за разного рода делишки.
Йому на користь ! Він сам цього хотів !
ну не хоче карлсон дохнуть, а як вийты з циеии ситуации не знае - соки соси, сосунец...
Воно ж істеричне і неурівноважене.
Слів бракує .....😠
Порошенко его не зря в Польшу отправил, лешив гражданства. А вот Зерро не стал заморачиваться, использовал и выбросил.
Ну и, честно говоря, там нечего было использовать, этотииего из себне представляет, только шуму из-за него много и точно так же, как Зерро считает себя Наполеоном.
Сидел бы себе в Польше и не дергался, косил бы бабло, нет звхотел быть "владычицей морскою".
і з верху соусом перемнять?
ще салатік з помідорками, лучком та огіками підсолить і так знизу
вверх до нізу ложечкою..
і яешню на те все зверху шлеп....
классікі не брешуть...
Какое зверство. Фашизьм.
Дайте я его за горло подержу!
Let's go Brandon!
Даже, как то приятно.
Дали піз..и, значить заслужив.
иванишвили ...