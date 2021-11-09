Саакашвілі побили тюремники, в камері йому погрожують, - Денісова
Експрезиденту Грузії Міхеілу Саакашвілі було завдано тілесні ушкодження при переведенні до лікарні при в’язниці №18 у м. Глдані.
Про це у фейсбуці пише уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зі слів Омбудсмана Грузії, через супротив поміщенню у заклад Міхеілу Саакашвілі було завдано тілесні ушкодження співробітниками Спеціальної пенітенціарної служби Грузії. Ув’язнені в установі № 18 застосовують словесну агресію та погрозливі вигуки на адресу Міхеіла, які чутно в його камері", - написала вона.
Вона підкреслює, що Саакашвілі голодує вже 40 днів, а з 6 листопада не приймає ліки, вітаміни й підтримуючі препарати. Лікарня при в’язниці №18 у м. Глдані, не відповідає рекомендаціям консиліуму лікарів - там нема необхідного медичного обладнання.
"Дії грузинської влади та перебування Міхеіла Саакашвілі в таких умовах є порушенням статтей 2 та 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод та статті 1 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання", - підкреслила омбудсман.
Денісова закликала іноземні дежрави та міжнародні правозахисні організації відреагувати на такі дії влади Грузії.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні.
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Представляю, КАК сопротивлялся этот голодающий бугай, что его пришлось дубинками "уговаривать" выйти из машины.
голодающий при смерти Михуил разбрасывает полицейских..
жаль что видоса нет - я бы полюбовался.
Что б оно ему поперек глотки стало этому мешку с дерьмом
Там откинется, лет через 9-10, сюда приедет, а тут его срок ждёт, за незаконное и нелегальное пересечение границы. Дважды. Ну и ещё, за разного рода делишки.
Йому на користь ! Він сам цього хотів !
ну не хоче карлсон дохнуть, а як вийты з циеии ситуации не знае - соки соси, сосунец...
Воно ж істеричне і неурівноважене.
Слів бракує .....😠
Порошенко его не зря в Польшу отправил, лешив гражданства. А вот Зерро не стал заморачиваться, использовал и выбросил.
Ну и, честно говоря, там нечего было использовать, этотииего из себне представляет, только шуму из-за него много и точно так же, как Зерро считает себя Наполеоном.
Сидел бы себе в Польше и не дергался, косил бы бабло, нет звхотел быть "владычицей морскою".
і з верху соусом перемнять?
ще салатік з помідорками, лучком та огіками підсолить і так знизу
вверх до нізу ложечкою..
і яешню на те все зверху шлеп....
классікі не брешуть...
Какое зверство. Фашизьм.
Дайте я его за горло подержу!
Let's go Brandon!
Даже, как то приятно.
Дали піз..и, значить заслужив.
иванишвили ...