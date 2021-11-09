Саакашвілі побили тюремники, в камері йому погрожують, - Денісова

Експрезиденту Грузії Міхеілу Саакашвілі було завдано тілесні ушкодження при переведенні до лікарні при в’язниці №18 у м. Глдані.

Про це у фейсбуці пише уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зі слів Омбудсмана Грузії, через супротив поміщенню у заклад Міхеілу Саакашвілі було завдано тілесні ушкодження співробітниками Спеціальної пенітенціарної служби Грузії. Ув’язнені в установі № 18 застосовують словесну агресію та погрозливі вигуки на адресу Міхеіла, які чутно в його камері", - написала вона.

Вона підкреслює, що Саакашвілі голодує вже 40 днів, а з 6 листопада не приймає ліки, вітаміни й підтримуючі препарати. Лікарня при в’язниці №18 у м. Глдані, не відповідає рекомендаціям консиліуму лікарів - там нема необхідного медичного обладнання.

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"Дії грузинської влади та перебування Міхеіла Саакашвілі в таких умовах є порушенням статтей 2 та 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод та статті 1 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання", - підкреслила омбудсман.

Денісова закликала іноземні дежрави та міжнародні правозахисні організації відреагувати на такі дії влади Грузії.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні.