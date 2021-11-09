Суд над Саакашвілі розпочнеться 10 листопада у Тбілісі, - адвокат

Адвокат ув’язненого колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Бека Басілая повідомив із посиланням на представника Тбіліського міського суду, що його клієнт має бути в суді 10 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Суд повідомив, що вимагає доставити Міхеіла Саакашвілі до зали суду. Міністерство юстиції та спеціальна пенітенціарна служба зобов'язані виконати цю вимогу", - сказав адвокат журналістам.

Мін'юст поки що не прокоментував заяву адвоката про дату та місце проведення судового процесу.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні.

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