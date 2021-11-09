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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Суд над Саакашвілі розпочнеться 10 листопада у Тбілісі, - адвокат

Суд над Саакашвілі розпочнеться 10 листопада у Тбілісі, - адвокат

Адвокат ув’язненого колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Бека Басілая повідомив із посиланням на представника Тбіліського міського суду, що його клієнт має бути в суді 10 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Суд повідомив, що вимагає доставити Міхеіла Саакашвілі до зали суду. Міністерство юстиції та спеціальна пенітенціарна служба зобов'язані виконати цю вимогу", - сказав адвокат журналістам.

Мін'юст поки що не прокоментував заяву адвоката про дату та місце проведення судового процесу.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Про стан та місце перебування Саакашвілі нічого не відомо. Дуже неспокійно, - Ясько

Автор: 

Грузія (1843) Саакашвілі Міхеіл (2155) суд (11660)


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Топ коментарі
+9
Думав, що народ в Грузії вийде за нього і він захопить владу? Помилився, вийшло десь пару тисяч, це не Україна, де стадо баранів носилося з ним через кордон і по Києву, б'ючи в обличчя офіцерів прикордонників, а потім вибрало собі брехуна і популіста, ще похлєще Мухуїла.
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09.11.2021 15:03
+8
Подивився відео, на якому Міхо пакує шмотки перед траспортуванням до лікарні та відео, де він налягає на йогурти та дитячі соки. Щось не видно що він схуд на 20 кг, видно тільки, що він повний засранець, нечесаний, у камері срач, труселя не підтягнуті... Видно, тяжко бідолазі без коксу.
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09.11.2021 14:53
+6
https://twitter.com/CommanderDiedZe/status/1457827165655994379?cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email



Появилось видео, как Саакашвили, который в «критическом состоянии» после голодовки едет в больницу. Точнее, собирается в неё.



п.с. ну и срач в комнате..
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09.11.2021 15:33
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Гордон с Бацман уже выдвигаются вплавь.....
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09.11.2021 14:41 Відповісти
го..дон с бацман чешут репу что теперь с недвижем в Грузии делать, после того как нарвались на пиз...дюлину, пытаясь хайпануть на карлсоне
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09.11.2021 15:14 Відповісти
А Єлька одіяло клєчате прихватила з собою?
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09.11.2021 14:42 Відповісти
https://twitter.com/CommanderDiedZe/status/1457827165655994379?cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email



Появилось видео, как Саакашвили, который в «критическом состоянии» после голодовки едет в больницу. Точнее, собирается в неё.



п.с. ну и срач в комнате..
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09.11.2021 15:33 Відповісти
Значить Єльці одіяло сто пудово треба готвати
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09.11.2021 15:40 Відповісти
Жлоб!
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09.11.2021 16:16 Відповісти
ихербысним
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09.11.2021 14:45 Відповісти
Свободу Юрию Деточкину Михо Саакашвили!
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09.11.2021 14:45 Відповісти
Не дарма Міхо колись сам реформував судову систему Грузії...
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09.11.2021 14:45 Відповісти
3й срок? - то вже занадто...
не витримае - фізично зїсть поліціянтів з ложкою і банкою.......
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09.11.2021 14:48 Відповісти
Подивився відео, на якому Міхо пакує шмотки перед траспортуванням до лікарні та відео, де він налягає на йогурти та дитячі соки. Щось не видно що він схуд на 20 кг, видно тільки, що він повний засранець, нечесаний, у камері срач, труселя не підтягнуті... Видно, тяжко бідолазі без коксу.
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09.11.2021 14:53 Відповісти
то понтовiло, знатне.... - як воно с даху прігнуло, так воно і голодуе ...
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09.11.2021 15:31 Відповісти
https://twitter.com/CommanderDiedZe/status/1457827165655994379?cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email



видео, как Саакашвили, который в «критическом состоянии» после голодовки едет в больницу. Точнее, собирается в неё.



п.с. ну и срач в комнате..
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09.11.2021 15:34 Відповісти
Ну и хорошо.
С нелегалами надо прямо таки нещадно бороться. И по максимуму ему. По максимуму.
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09.11.2021 15:01 Відповісти
Думав, що народ в Грузії вийде за нього і він захопить владу? Помилився, вийшло десь пару тисяч, це не Україна, де стадо баранів носилося з ним через кордон і по Києву, б'ючи в обличчя офіцерів прикордонників, а потім вибрало собі брехуна і популіста, ще похлєще Мухуїла.
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09.11.2021 15:03 Відповісти
Напрасно мамашка ждёт Миху домой
Ей скажут она зарыдает
И третий уж срок у него за кормой
Уверенно так догоняет.
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09.11.2021 15:03 Відповісти
А за який інкримінований йому злочин його судитимуть?
Принаймі, я знаю, що йому з шести інкримінованих один суд вже присудив шість років, другий злочин ще в суді розглядається (допоки він був поза межами Грузії - то процес йшов "заочно") і ще чотири в прокуратурі були "на виході". Може, ще одну справу завели - принаймі, за нелегальний перехід кордону?
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09.11.2021 15:14 Відповісти
за порушення перетину кордону. В Грузії це кримінальний злочин.
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09.11.2021 15:19 Відповісти
МВС Грузії порушило проти експрезидента країни https://lb.ua/file/person/2020_saakashvili_miheil.html Міхеіла Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Як повідомляє https://lb.ua/go.php?url=************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************ Newsgeorgia , про це заявили сьогодні в Генеральній прокуратурі Грузії."Міністерство внутрішніх справ веде розслідування за фактом незаконного перетину кордону Михайлом Саакашвілі. Злочин передбачено статтею 344 КК Грузії. У справі в активному режимі проводяться всі необхідні процесуальні та слідчі заходи", - йдеться в заяві прокуратури.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
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09.11.2021 15:24 Відповісти
А толку???? Це ж не США де строки сумуються. В Грузії так як і в Україні діє система поглинання менш суворого покарання більш суровим. Саакашвілі вже є засудженим на строк 6 років позбавлення волі. Якщо незаконний перетин кордону стаття передбачає до 5 років позбавлення волі, то вона автоматом буде поглинута статтею , за якою він вже є засуджений, і толку з цього крім піару не буде ніякого. Можу помилятись, хай професійні правники мене поправлять.
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09.11.2021 15:38 Відповісти
А як може поглинатися строк за незаконний перетин кордону, якщо по перших вже є вирок? Це ж, я думаю, буде окремий вирок.
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09.11.2021 15:58 Відповісти
Пам'ятаєте казку про Машу та медведів? У мене питання, хто потоптав та загадив друге ліжко? Молодуха з Верховної РАди?
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09.11.2021 15:52 Відповісти
За что суд то? За незаконное проникновение?
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09.11.2021 16:00 Відповісти
Буде окремий вирок, але Саакашвілі вже є засуджений за більш суворим покаранням, і при винесенні вироку про не законний перетин кордону ця обставина має бути врахована. Повторюю, в Грузії, як і в Україні вироки не сумуються як в США де люди отримують по 50-80-100 років позбавлення волі.
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09.11.2021 16:34 Відповісти
кацапня и подбарыжники ликуют.
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09.11.2021 17:22 Відповісти
Кацапня в трауре! Я на месте ***** бы Карсону памятник в Москве поставил! Это он признал дэ-юре оккупацию Лаптестаном Абхазии и Южной Осетии! Это он сделал так что-бы кацапы катались в Грузию без виз!
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09.11.2021 17:24 Відповісти
Ага, и благодарные россияне тормознули свои танки за несколько десятков километров от Тбилиси! Твоим зловонным языком бы самые засратые жопы вылизывать и то бы они свежее стали!
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09.11.2021 17:31 Відповісти
Так они тормознули за обмен признания законного нахождения баз на территории Абхазии и Южной Осетиии! Айзера тоже возле Степанокерта тормознули это не значить что они не смогли его взять они тормознули в обмен на признание Нагорного-Карабаха Азербаджанским!
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09.11.2021 17:39 Відповісти
хорошо ты снова само себе лишь о себе написало, но снова с ошибочками.
вот как правильно ты само себе о себе написало: "Я не ЗЕбил ты Зебилище! Я сам себе даже фамилию Карсона написал! Фамилия Карсона - сладчайший папередник ! А что он зашившийся я тут согласен. Видно что сладчайший папередник раньше постоянно водку глушил, а теперь зашился!"
вот теперь порядочек"
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09.11.2021 18:18 Відповісти
По какому делу? Походу Карсон столько много натворил что пропеллер ему срежут надолго!
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09.11.2021 17:22 Відповісти
Беназір Бхутто була прем"єр- міністром Пакистану! Ісламської країни, де жінка взагалі - ніщо! Її посадили, вона відсиділа і знову стала прем"єр- міністром! Пакистану! А потім її вбили, як і Індіру Ганді... Міхо, тримайся! Г рузія - не Пакистан і ти - мужчина!
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09.11.2021 17:26 Відповісти
Грузины(настоящие) дайте этому ******* пожизненное!чмошник самовлюбленный
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09.11.2021 23:15 Відповісти
 
 