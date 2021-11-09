Суд над Саакашвілі розпочнеться 10 листопада у Тбілісі, - адвокат
Адвокат ув’язненого колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Бека Басілая повідомив із посиланням на представника Тбіліського міського суду, що його клієнт має бути в суді 10 листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Суд повідомив, що вимагає доставити Міхеіла Саакашвілі до зали суду. Міністерство юстиції та спеціальна пенітенціарна служба зобов'язані виконати цю вимогу", - сказав адвокат журналістам.
Мін'юст поки що не прокоментував заяву адвоката про дату та місце проведення судового процесу.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні.
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Появилось видео, как Саакашвили, который в «критическом состоянии» после голодовки едет в больницу. Точнее, собирается в неё.
п.с. ну и срач в комнате..
Юрию ДеточкинуМихо Саакашвили!
не витримае - фізично зїсть поліціянтів з ложкою і банкою.......
видео, как Саакашвили, который в «критическом состоянии» после голодовки едет в больницу. Точнее, собирается в неё.
п.с. ну и срач в комнате..
С нелегалами надо прямо таки нещадно бороться. И по максимуму ему. По максимуму.
Ей скажут она зарыдает
И третий уж срок у него за кормой
Уверенно так догоняет.
Принаймі, я знаю, що йому з шести інкримінованих один суд вже присудив шість років, другий злочин ще в суді розглядається (допоки він був поза межами Грузії - то процес йшов "заочно") і ще чотири в прокуратурі були "на виході". Може, ще одну справу завели - принаймі, за нелегальний перехід кордону?
вот как правильно ты само себе о себе написало: "Я не ЗЕбил ты Зебилище! Я сам себе даже фамилию Карсона написал! Фамилия Карсона - сладчайший папередник ! А что он зашившийся я тут согласен. Видно что сладчайший папередник раньше постоянно водку глушил, а теперь зашился!"
вот теперь порядочек"