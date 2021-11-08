Саакашвілі госпіталізовано до тюремної лікарні у Тбілісі, - Пенітенціарна служба Грузії

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі госпіталізований до тюремної лікарні №18 в Тбілісі.

Про це йдеться у повідомленні Пенітенціарної служби Грузії в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Ув'язнений Міхеіл Саакашвілі переведений з 12-ї в'язниці до лікувального закладу №18. Покроково надаватимемо додаткову інформацію суспільству", - сказано у повідомленні.

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Раніше мати Саакашвілі Гіулі Аласанія заявила журналістам, що її сина немає у в'язниці, його забрали гелікоптером.

"За моєю інформацією, зібрався консиліум, який зробив висновок, що його необхідно перевести в багатопрофільну лікарню. В цей час, ігноруючи все, на наших очах його кудись забрали. Проїхали дві броньовані машини та пролетів гелікоптер. Ми дві години чекаємо, й відповіді немає. Людини немає, забрали", - сказала вона журналістам перед в'язницею, куди вона прийшла на побачення із сином разом з онуками.

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Раніше цивільна дружина Саакашвілі Єлизавета Ясько в соцмережі "Фейсбук" повідомила: "Є інформація, що Міхеіла Саакашвілі почали перевозити в лікарню в Горі вертолітом (ніби). Але ця інформація не підтвреджена. В якому стані Міхеіл також поки нема підтвердженоі інформації".

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.