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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Саакашвілі госпіталізовано до тюремної лікарні у Тбілісі, - Пенітенціарна служба Грузії

Саакашвілі госпіталізовано до тюремної лікарні у Тбілісі, - Пенітенціарна служба Грузії

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі госпіталізований до тюремної лікарні №18 в Тбілісі.

Про це йдеться у повідомленні Пенітенціарної служби Грузії в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Ув'язнений Міхеіл Саакашвілі переведений з 12-ї в'язниці до лікувального закладу №18. Покроково надаватимемо додаткову інформацію суспільству", - сказано у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі гелікоптером перевозять у військовий шпиталь, - ЗМІ. ВIДЕО

Раніше мати Саакашвілі Гіулі Аласанія заявила журналістам, що її сина немає у в'язниці, його забрали гелікоптером.

"За моєю інформацією, зібрався консиліум, який зробив висновок, що його необхідно перевести в багатопрофільну лікарню. В цей час, ігноруючи все, на наших очах його кудись забрали. Проїхали дві броньовані машини та пролетів гелікоптер. Ми дві години чекаємо, й відповіді немає. Людини немає, забрали", - сказала вона журналістам перед в'язницею, куди вона прийшла на побачення із сином разом з онуками.

Також читайте: "Тепер я помру з голоду, щоб своїм прикладом звільнити Грузію і "зняти її з пазурів" російських олігархів": нова заява Саакашвілі

Раніше цивільна дружина Саакашвілі Єлизавета Ясько в соцмережі "Фейсбук" повідомила: "Є інформація, що Міхеіла Саакашвілі почали перевозити в лікарню в Горі вертолітом (ніби). Але ця інформація не підтвреджена. В якому стані Міхеіл також поки нема підтвердженоі інформації".

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

Грузія (1843) Саакашвілі Міхеіл (2155) госпіталізація (187) пенітенціарна служба (121)


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Топ коментарі
+22
купить тебе билет в Грузию?!
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08.11.2021 17:42
+11
Неделькку питательные клизмы поделают и все будет норм.
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08.11.2021 18:00
+9
краще б Надюху звабив ))) вона б (аби взаємно було)))) заради нього там таке б влаштувала)))
тюремні мури пали б як папірці )))
а Ясько..тільки оченятками кліпа (навіть дружина ******* не спийма її всерйоз))))
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08.11.2021 18:26
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В Тбилиси самое время собирать Майдан ! Свободу Саакашвили !
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08.11.2021 17:37 Відповісти
купить тебе билет в Грузию?!
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08.11.2021 17:42 Відповісти
я в доле... и сожительницу ясько пусть захватит
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08.11.2021 18:25 Відповісти
вопрос не в деньгах.. главное что б уехали!
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08.11.2021 18:26 Відповісти
Ловлю на слове , катала ! На Майдан в Киев я ездил за свой счет.
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08.11.2021 18:49 Відповісти
А шо, в фуре с молочкой тебе не нравится? Карлсоношвили вон не впадлу нелегально границы пересекать.
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08.11.2021 19:37 Відповісти
Бельій Мурза , границу мне пересекать не приходилось , 600 км до Киева на машине.
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08.11.2021 20:56 Відповісти
Так ты ж вроде собрался в Грузию, революцию вместе с карлсоношвили начинать. Вот и следуй примеру вождя - нелегально, в бидоне с кефиром.
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08.11.2021 21:59 Відповісти
я тоже Майдане бывал за свой счёт.. и что?
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08.11.2021 20:06 Відповісти
"Пытка апельсинами продолжалась третий час" (с)

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08.11.2021 17:38 Відповісти
Ліза Ясько казала - вертолітом.
Цензор раніше писав - гелікоптером.
А зараз чутки - гвинтокрилом до сусідньої буцигарні відвезли.
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08.11.2021 17:41 Відповісти
Это для конспирации, чтоб не догадались где Миша...

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08.11.2021 17:44 Відповісти
Интересная картинка. Думаешь дух гепы причастен?
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08.11.2021 18:59 Відповісти
Учитывая специфичное недомогание Михо, автожиром повезли.
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08.11.2021 18:03 Відповісти
Своим ходом. Пропеллер то у него есть.
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08.11.2021 18:50 Відповісти
Не кохає Миша свою дівулю, бачте заради влади годен померти, нащо тоді дівку чіпав ,покидьок?))
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08.11.2021 17:48 Відповісти
краще б Надюху звабив ))) вона б (аби взаємно було)))) заради нього там таке б влаштувала)))
тюремні мури пали б як папірці )))
а Ясько..тільки оченятками кліпа (навіть дружина ******* не спийма її всерйоз))))
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08.11.2021 18:26 Відповісти
5 минут назад разговаривал с грузином
- говорит что Мишу там кокнут - Миша очень не хотел ехать в это место..
- Там зона и зеки..
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08.11.2021 17:52 Відповісти
Про то, что хотел Миша, знает каждый грузин, с которым ты можешь поговорить 5 минут.
А уж про зоны и порядки на зонах так вобще от младенца и до глубокого старика.
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08.11.2021 18:02 Відповісти
Откуда такие сведения? С грузином живешь, что ли?
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08.11.2021 20:02 Відповісти
Неделькку питательные клизмы поделают и все будет норм.
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08.11.2021 18:00 Відповісти
Ой, мабуть Міша схуд добряче... Але то на краще, вище стрибатиме по дахах в Тбілісі...
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08.11.2021 18:14 Відповісти
пережрал детского пюре с соками... в детство впал (как и его кишечник)...
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08.11.2021 18:27 Відповісти
Молодец, классно отжигает.
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08.11.2021 18:27 Відповісти
У Михуелла понос после ёгурта, который он уплетал по тихому?
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08.11.2021 18:31 Відповісти
И тебя вылечат...
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08.11.2021 18:33 Відповісти
Может в больничке родит - какое-то простое решение, как никак возглавлял Офисс Простых решений
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08.11.2021 18:35 Відповісти
А шо такое? Что Михуила не устраивало так? Питание?
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08.11.2021 18:41 Відповісти
сейчас начнут крутить нам сериал про мишу))) каждый день будут вкидывать как он покакал, что видел, кто приходил. что бы мы не забывали об этом аферисте
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08.11.2021 18:43 Відповісти
Самозакоханий і бундючний павлін-піймав облизня! Думав після виборів народ повстане на чолі з Мухуїлом! А тут такий облом- крім Ясько і адвокатів -нікому не потрібен від слова абсолютно! Ось посидь тепер і поміркуй добре- хоча таких пихатих бовдурів могила лише виправить!
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08.11.2021 19:01 Відповісти
а шо там с мишиной зарплатой и труженицами из его офиса?
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08.11.2021 19:03 Відповісти
Зарплату ******* справно платять , все ок 😡
А от у нього з'явилась паніка , так як зрозумів , що може сісти і надовго ,
а такий розвиток подій , не входив в його плани !
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08.11.2021 20:15 Відповісти
ШаЛєна Місія@dneprlena



шо ві знаіті за тюрємноє голодування?

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08.11.2021 20:20 Відповісти
дєцкоє пітаніє на кічє

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08.11.2021 20:21 Відповісти
Нє ясно .... Так потрібна кАлЯска чи клєтчатоє одєяло?
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08.11.2021 23:11 Відповісти
Здоров"я тобі! Михаїл. Тримайся
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08.11.2021 23:51 Відповісти
как погодка в ******?
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09.11.2021 03:54 Відповісти
в тюремной больничке смузи не покушаешь, развалившись в кресле...
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09.11.2021 03:53 Відповісти
Заслужено,справедливо и закономерно Для авантюриста,брехуна и подонка.Что есть хорошим примером для зеленошоблы.Тюрьма и фонарные столбы для всех пришедших к власти на брехне,обмане и хайпе.Чего и желаю зеленой мразоте.
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09.11.2021 06:47 Відповісти
Агуша просрочена попалась?
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09.11.2021 08:24 Відповісти
 
 