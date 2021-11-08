Саакашвілі госпіталізовано до тюремної лікарні у Тбілісі, - Пенітенціарна служба Грузії
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі госпіталізований до тюремної лікарні №18 в Тбілісі.
Про це йдеться у повідомленні Пенітенціарної служби Грузії в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Ув'язнений Міхеіл Саакашвілі переведений з 12-ї в'язниці до лікувального закладу №18. Покроково надаватимемо додаткову інформацію суспільству", - сказано у повідомленні.
Раніше мати Саакашвілі Гіулі Аласанія заявила журналістам, що її сина немає у в'язниці, його забрали гелікоптером.
"За моєю інформацією, зібрався консиліум, який зробив висновок, що його необхідно перевести в багатопрофільну лікарню. В цей час, ігноруючи все, на наших очах його кудись забрали. Проїхали дві броньовані машини та пролетів гелікоптер. Ми дві години чекаємо, й відповіді немає. Людини немає, забрали", - сказала вона журналістам перед в'язницею, куди вона прийшла на побачення із сином разом з онуками.
Раніше цивільна дружина Саакашвілі Єлизавета Ясько в соцмережі "Фейсбук" повідомила: "Є інформація, що Міхеіла Саакашвілі почали перевозити в лікарню в Горі вертолітом (ніби). Але ця інформація не підтвреджена. В якому стані Міхеіл також поки нема підтвердженоі інформації".
Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
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Цензор раніше писав - гелікоптером.
А зараз чутки - гвинтокрилом до сусідньої буцигарні відвезли.
тюремні мури пали б як папірці )))
а Ясько..тільки оченятками кліпа (навіть дружина ******* не спийма її всерйоз))))
- говорит что Мишу там кокнут - Миша очень не хотел ехать в это место..
- Там зона и зеки..
А уж про зоны и порядки на зонах так вобще от младенца и до глубокого старика.
А от у нього з'явилась паніка , так як зрозумів , що може сісти і надовго ,
а такий розвиток подій , не входив в його плани !
шо ві знаіті за тюрємноє голодування?