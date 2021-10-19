Лікарі рекомендують госпіталізувати Саакашвілі

Консиліум лікарів рекомендував доставити в лікарню голодуючого в ув'язненні експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

До такого висновку прийшла група лікарів, створена Міністерством охорони здоров'я Грузії для спостереження за здоров'ям Саакашвілі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".

"За рекомендацією консиліуму, який відбувся після огляду Саакашвілі, йому рекомендовано перейти в клініку для інтенсивного спостереження", - заявив у вівторок журналістам один із лікарів спеціально створеної групи медиків Зураб Пагава.

"Ми дали рекомендацію госпіталізації, щоб уникнути ускладнень стану здоров'я Саакашвілі, яке може в будь-який момент погіршитися", - пояснив Пагава, який разом із п'ятьма іншими лікарями у вівторок провів огляд Саакашвілі.

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Рішення про переведення Саакашвілі з Руставської в'язниці в клініку мають ухвалити міністри юстиції та охорони здоров'я, а також парламентарі.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.