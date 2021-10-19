Лікарі рекомендують госпіталізувати Саакашвілі
Консиліум лікарів рекомендував доставити в лікарню голодуючого в ув'язненні експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі.
До такого висновку прийшла група лікарів, створена Міністерством охорони здоров'я Грузії для спостереження за здоров'ям Саакашвілі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".
"За рекомендацією консиліуму, який відбувся після огляду Саакашвілі, йому рекомендовано перейти в клініку для інтенсивного спостереження", - заявив у вівторок журналістам один із лікарів спеціально створеної групи медиків Зураб Пагава.
"Ми дали рекомендацію госпіталізації, щоб уникнути ускладнень стану здоров'я Саакашвілі, яке може в будь-який момент погіршитися", - пояснив Пагава, який разом із п'ятьма іншими лікарями у вівторок провів огляд Саакашвілі.
Рішення про переведення Саакашвілі з Руставської в'язниці в клініку мають ухвалити міністри юстиції та охорони здоров'я, а також парламентарі.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.
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Вообще-то нормальные мужики стойко переносят любые испытания. А этот боров посидел неделю на диетическом питании и расплакался, как баба на базаре. Тфу, тошно слушать.
- почувствуйте разницу как говорится..
- украинский погранец закрыл глаза на тулящего между ящиками грузина за пару сотен баксов я думаю..
- вот эти пару сотен баксов Грузия будет отхаркивать много месяцев
Так схуд, що може пролетіти скрізь грати на вікні й втекти по дахах???