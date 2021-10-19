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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Лікарі рекомендують госпіталізувати Саакашвілі

Лікарі рекомендують госпіталізувати Саакашвілі

Консиліум лікарів рекомендував доставити в лікарню голодуючого в ув'язненні експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

До такого висновку прийшла група лікарів, створена Міністерством охорони здоров'я Грузії для спостереження за здоров'ям Саакашвілі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".

"За рекомендацією консиліуму, який відбувся після огляду Саакашвілі, йому рекомендовано перейти в клініку для інтенсивного спостереження", - заявив у вівторок журналістам один із лікарів спеціально створеної групи медиків Зураб Пагава.

"Ми дали рекомендацію госпіталізації, щоб уникнути ускладнень стану здоров'я Саакашвілі, яке може в будь-який момент погіршитися", - пояснив Пагава, який разом із п'ятьма іншими лікарями у вівторок провів огляд Саакашвілі.

Читайте також: Україна намагатиметься забрати Саакашвілі з Грузії, але чи віддадуть нам його - це питання, - Малюська

Рішення про переведення Саакашвілі з Руставської в'язниці в клініку мають ухвалити міністри юстиції та охорони здоров'я, а також парламентарі.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.

Автор: 

голодування (426) Грузія (1852) Саакашвілі Міхеіл (2155) лікарі (1288) госпіталізація (188)


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Топ коментарі
+16
В психлікарню ?
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19.10.2021 21:07
+12
без кокса ломка началась?
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19.10.2021 21:09
+8
Как насчет нелегального пересечения аж двух границ?
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19.10.2021 21:27
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В психлікарню ?
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19.10.2021 21:07 Відповісти
у карлсона наркотическая ломка.
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19.10.2021 21:50 Відповісти
Как будет на грузинском "говно не жалко?"
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19.10.2021 21:08 Відповісти
без кокса ломка началась?
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19.10.2021 21:09 Відповісти
Объективности ради, при Порошенко его самого "зачистили", это уже последний год он плясал под дудку ЗЕ.
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19.10.2021 21:27 Відповісти
Порох пожалел этого джигита, он побирался по Европе, а тут Порошенко дал ему работу. Работай и покажи себя ! Но какой из него работник, увидела вся Одесса и область. Как говорится, паршивому танцору и ... мешают. Обгадился Михо по самую шею, а Порох виноват. В общем, посидит, поправит здоровье, а то совсем зажирел.
Вообще-то нормальные мужики стойко переносят любые испытания. А этот боров посидел неделю на диетическом питании и расплакался, как баба на базаре. Тфу, тошно слушать.
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19.10.2021 21:53 Відповісти
Вот интересно, что бы ты запел на его месте, а то, как посмотрю, со стороны ты вообще "герой".
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19.10.2021 23:52 Відповісти
а тьі уже поешь под дудку дебила ********* - Зе
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20.10.2021 00:26 Відповісти
Відлежатися шість років хоче ,не вийди,сидіти треба
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19.10.2021 21:12 Відповісти
в нарко?
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19.10.2021 21:12 Відповісти
Навсегда?
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19.10.2021 21:14 Відповісти
Где-то скромно улыбнулся Мустафа Джемилев, голодавший 303 дня в советских застенках... И Олег Сенцов, наверно, тоже улыбнулся...
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19.10.2021 21:23 Відповісти
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19.10.2021 21:23 Відповісти
Саакашвили брошен в тюрьму на основании фальшивьіх и подтасованньіх обвинений , во исполнение заказа Кремля . Позор Грузии - банда Иванишвили во власти !
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19.10.2021 21:24 Відповісти
Как насчет нелегального пересечения аж двух границ?
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19.10.2021 21:27 Відповісти
По данному факту не проведено даже следствие , не говоря о суде . Что сказать- то хотели , Мурза ?
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19.10.2021 21:33 Відповісти
Шо Карлсоношвили - такой же нелегальный мигрант, шо и те иракцы и сирийцы, которых Литовцы и Поляки пинками гонят обратно в белорашку
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19.10.2021 21:35 Відповісти
Ти на проксі в самого подоляка насосав?
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19.10.2021 21:46 Відповісти
в Украине малоросьня его на руках перенесла, а в Грузию он пробирался в рефрижераторе - прятался за ящиками
- почувствуйте разницу как говорится..
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19.10.2021 21:35 Відповісти
Угу. Членина тоже через границу в запечатанном вагоне перевозили
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19.10.2021 21:37 Відповісти
так то немцы отправили Членина в опломбированном вагоне что бы ослабить Империю в войне
- украинский погранец закрыл глаза на тулящего между ящиками грузина за пару сотен баксов я думаю..
- вот эти пару сотен баксов Грузия будет отхаркивать много месяцев
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19.10.2021 21:43 Відповісти
ТОак то-же сам Членин, немецкий шпион. А тут какой-то жирный хряк.
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19.10.2021 21:44 Відповісти
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19.10.2021 21:25 Відповісти
на дурдом?)) знову наглухо убітий?)
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19.10.2021 21:26 Відповісти
На кладбище гамадрыда!
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19.10.2021 21:26 Відповісти
гордыня довела до камеры.... печалька
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19.10.2021 21:29 Відповісти
На ампутацію пропелера???
Так схуд, що може пролетіти скрізь грати на вікні й втекти по дахах???
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19.10.2021 21:39 Відповісти
А вот интересно если обычный зек поголодает 2 недели то тоже соберут консилиум и отправят в элитную клинику?
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19.10.2021 21:39 Відповісти
У нас Баба Юля тоже так гастролировала при Овоще к Навальному его отправить пусть друг другу мозги е#ут, уже коню понятно что без физического уничтожения власти тоталитарных режимов никакой реальной революции в стране не добиться, время цветных протестов гей парадов пройшло
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19.10.2021 22:12 Відповісти
Главное, одеяло в клеточку Карлсону купить. Проверено в Украине.
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19.10.2021 21:42 Відповісти
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19.10.2021 21:55 Відповісти
а че голодает, неборака? Шо хочет?
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19.10.2021 21:55 Відповісти
Уху.
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19.10.2021 22:22 Відповісти
зделайте ему МРТ головного мозга, может еще есть шанс
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19.10.2021 22:01 Відповісти
с мозгом там все хорошо. С совестью проблемы.
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19.10.2021 22:03 Відповісти
была уже одна такая--в голодовку вошла курицей, вышла из неё бройлером ...
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19.10.2021 22:05 Відповісти
надюха вже не в тренді...
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19.10.2021 23:28 Відповісти
В наркологическое?
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19.10.2021 22:28 Відповісти
от мне нравятся они, только в тюрьму сразу самый больной в мире человек, черти
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19.10.2021 22:40 Відповісти
Не "железноє" очко у реформатора, не стійкій борець - це всього тиждень. А як він думає роками з системою боротись ?
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19.10.2021 23:08 Відповісти
Підкацапник Іванішвілі, - он як головою ********.

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19.10.2021 23:27 Відповісти
кацапы, подкацапники, ворюши и их прихлебатели ненавидят Саакашвили.
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20.10.2021 02:51 Відповісти
 
 