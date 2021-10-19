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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Врачи рекомендуют госпитализировать Саакашвили

Врачи рекомендуют госпитализировать Саакашвили

Консилиум врачей рекомендовал доставить в больницу голодающего в заключении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

К такому выводу пришла группа врачей, созданная Минздравом Грузии для наблюдения за здоровьем Саакашвили. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Интерфакс".

"По рекомендации состоявшегося консилиума после осмотра Саакашвили ему рекомендовано перейти в клинику для интенсивного наблюдения", - заявил во вторник журналистам один из врачей специально созданной группы медиков Зураб Пагава.

"Мы дали рекомендацию госпитализации, чтобы избежать осложнений состояния здоровья Саакашвили, которое может в любой момент ухудшиться", - пояснил Пагава, который вместе с пятью другими врачами во вторник провел осмотр Саакашвили.

Читайте: Украина будет пытаться забрать Саакашвили из Грузии, но отдадут ли нам его - это вопрос, - Малюська

Решение о переводе Саакашвили из Руставской тюрьмы в клинику должны принять министры юстиции и здравоохранения, а также парламентарии.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов.

Автор: 

голодовка (829) Грузия (4504) Саакашвили Михеил (3307) врачи (1516) госпитализация (236)


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Топ комментарии
+16
В психлікарню ?
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19.10.2021 21:07
+12
без кокса ломка началась?
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19.10.2021 21:09
+8
Как насчет нелегального пересечения аж двух границ?
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19.10.2021 21:27
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В психлікарню ?
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19.10.2021 21:07 Ответить
у карлсона наркотическая ломка.
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19.10.2021 21:50 Ответить
Как будет на грузинском "говно не жалко?"
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19.10.2021 21:08 Ответить
без кокса ломка началась?
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19.10.2021 21:09 Ответить
Объективности ради, при Порошенко его самого "зачистили", это уже последний год он плясал под дудку ЗЕ.
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19.10.2021 21:27 Ответить
Порох пожалел этого джигита, он побирался по Европе, а тут Порошенко дал ему работу. Работай и покажи себя ! Но какой из него работник, увидела вся Одесса и область. Как говорится, паршивому танцору и ... мешают. Обгадился Михо по самую шею, а Порох виноват. В общем, посидит, поправит здоровье, а то совсем зажирел.
Вообще-то нормальные мужики стойко переносят любые испытания. А этот боров посидел неделю на диетическом питании и расплакался, как баба на базаре. Тфу, тошно слушать.
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19.10.2021 21:53 Ответить
Вот интересно, что бы ты запел на его месте, а то, как посмотрю, со стороны ты вообще "герой".
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19.10.2021 23:52 Ответить
а тьі уже поешь под дудку дебила ********* - Зе
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20.10.2021 00:26 Ответить
Відлежатися шість років хоче ,не вийди,сидіти треба
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19.10.2021 21:12 Ответить
в нарко?
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19.10.2021 21:12 Ответить
Навсегда?
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19.10.2021 21:14 Ответить
Где-то скромно улыбнулся Мустафа Джемилев, голодавший 303 дня в советских застенках... И Олег Сенцов, наверно, тоже улыбнулся...
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19.10.2021 21:23 Ответить
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19.10.2021 21:23 Ответить
Саакашвили брошен в тюрьму на основании фальшивьіх и подтасованньіх обвинений , во исполнение заказа Кремля . Позор Грузии - банда Иванишвили во власти !
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19.10.2021 21:24 Ответить
Как насчет нелегального пересечения аж двух границ?
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19.10.2021 21:27 Ответить
По данному факту не проведено даже следствие , не говоря о суде . Что сказать- то хотели , Мурза ?
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19.10.2021 21:33 Ответить
Шо Карлсоношвили - такой же нелегальный мигрант, шо и те иракцы и сирийцы, которых Литовцы и Поляки пинками гонят обратно в белорашку
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19.10.2021 21:35 Ответить
Ти на проксі в самого подоляка насосав?
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19.10.2021 21:46 Ответить
в Украине малоросьня его на руках перенесла, а в Грузию он пробирался в рефрижераторе - прятался за ящиками
- почувствуйте разницу как говорится..
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19.10.2021 21:35 Ответить
Угу. Членина тоже через границу в запечатанном вагоне перевозили
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19.10.2021 21:37 Ответить
так то немцы отправили Членина в опломбированном вагоне что бы ослабить Империю в войне
- украинский погранец закрыл глаза на тулящего между ящиками грузина за пару сотен баксов я думаю..
- вот эти пару сотен баксов Грузия будет отхаркивать много месяцев
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19.10.2021 21:43 Ответить
ТОак то-же сам Членин, немецкий шпион. А тут какой-то жирный хряк.
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19.10.2021 21:44 Ответить
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19.10.2021 21:25 Ответить
на дурдом?)) знову наглухо убітий?)
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19.10.2021 21:26 Ответить
На кладбище гамадрыда!
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19.10.2021 21:26 Ответить
гордыня довела до камеры.... печалька
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19.10.2021 21:29 Ответить
На ампутацію пропелера???
Так схуд, що може пролетіти скрізь грати на вікні й втекти по дахах???
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19.10.2021 21:39 Ответить
А вот интересно если обычный зек поголодает 2 недели то тоже соберут консилиум и отправят в элитную клинику?
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19.10.2021 21:39 Ответить
У нас Баба Юля тоже так гастролировала при Овоще к Навальному его отправить пусть друг другу мозги е#ут, уже коню понятно что без физического уничтожения власти тоталитарных режимов никакой реальной революции в стране не добиться, время цветных протестов гей парадов пройшло
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19.10.2021 22:12 Ответить
Главное, одеяло в клеточку Карлсону купить. Проверено в Украине.
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19.10.2021 21:42 Ответить
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19.10.2021 21:55 Ответить
а че голодает, неборака? Шо хочет?
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19.10.2021 21:55 Ответить
Уху.
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19.10.2021 22:22 Ответить
зделайте ему МРТ головного мозга, может еще есть шанс
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19.10.2021 22:01 Ответить
с мозгом там все хорошо. С совестью проблемы.
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19.10.2021 22:03 Ответить
была уже одна такая--в голодовку вошла курицей, вышла из неё бройлером ...
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19.10.2021 22:05 Ответить
надюха вже не в тренді...
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19.10.2021 23:28 Ответить
В наркологическое?
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19.10.2021 22:28 Ответить
от мне нравятся они, только в тюрьму сразу самый больной в мире человек, черти
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19.10.2021 22:40 Ответить
Не "железноє" очко у реформатора, не стійкій борець - це всього тиждень. А як він думає роками з системою боротись ?
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19.10.2021 23:08 Ответить
Підкацапник Іванішвілі, - он як головою ********.

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19.10.2021 23:27 Ответить
кацапы, подкацапники, ворюши и их прихлебатели ненавидят Саакашвили.
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20.10.2021 02:51 Ответить
 
 