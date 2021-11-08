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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили госпитализирован в тюремную больницу в Тбилиси, - Пенитенциарная служба Грузии

Саакашвили госпитализирован в тюремную больницу в Тбилиси, - Пенитенциарная служба Грузии

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили госпитализирован в тюремную больницу №18 в Тбилиси.

Об этом говорится в сообщении Пенитенциарной службы Грузии в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Заключенный Михеил Саакашвили переведен из 12-й тюрьмы в лечебное учреждение №18. Будем пошагово предоставлять дополнительную информацию обществу", - сказано в сообщении.

Ранее мать Саакашвили Гиули Аласания заявила журналистам, что ее сына нет в тюрьме, его забрали вертолетом.

"По моей информации, собрался консилиум, который сделал заключение, что его необходимо перевести в многопрофильную больницу. В это время, игнорируя все, на наших глазах его куда-то забрали. Проехали две бронированные машины и пролетел вертолет. Мы два часа ждем, и ответа нет. Человека нет, забрали", - сказала она журналистам перед тюрьмой, куда она пришла на свидание с сыном вместе с внуками.

Гражданская жена Саакашвили Елизавета Ясько в Facebook сообщила: "Есть информация, что Михеила Саакашвили начали перевозить в больницу в Гори вертолетом (как будто). Но эта информация не подтверждена. В каком состоянии Михеил также пока нет подтвержденной информации".

Читайте также: Обращаюсь к властям Грузии с призывом срочно обеспечить Саакашвили надлежащим лечением, - Денисова

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

Автор: 

Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307) госпитализация (236) пенитенциарная служба (205)


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Топ комментарии
+22
купить тебе билет в Грузию?!
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08.11.2021 17:42
+11
Неделькку питательные клизмы поделают и все будет норм.
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08.11.2021 18:00
+9
краще б Надюху звабив ))) вона б (аби взаємно було)))) заради нього там таке б влаштувала)))
тюремні мури пали б як папірці )))
а Ясько..тільки оченятками кліпа (навіть дружина ******* не спийма її всерйоз))))
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08.11.2021 18:26
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Правила форума Совет форумчан
В Тбилиси самое время собирать Майдан ! Свободу Саакашвили !
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08.11.2021 17:37 Ответить
купить тебе билет в Грузию?!
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08.11.2021 17:42 Ответить
я в доле... и сожительницу ясько пусть захватит
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08.11.2021 18:25 Ответить
вопрос не в деньгах.. главное что б уехали!
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08.11.2021 18:26 Ответить
Ловлю на слове , катала ! На Майдан в Киев я ездил за свой счет.
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08.11.2021 18:49 Ответить
А шо, в фуре с молочкой тебе не нравится? Карлсоношвили вон не впадлу нелегально границы пересекать.
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08.11.2021 19:37 Ответить
Бельій Мурза , границу мне пересекать не приходилось , 600 км до Киева на машине.
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08.11.2021 20:56 Ответить
Так ты ж вроде собрался в Грузию, революцию вместе с карлсоношвили начинать. Вот и следуй примеру вождя - нелегально, в бидоне с кефиром.
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08.11.2021 21:59 Ответить
я тоже Майдане бывал за свой счёт.. и что?
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08.11.2021 20:06 Ответить
"Пытка апельсинами продолжалась третий час" (с)

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08.11.2021 17:38 Ответить
Ліза Ясько казала - вертолітом.
Цензор раніше писав - гелікоптером.
А зараз чутки - гвинтокрилом до сусідньої буцигарні відвезли.
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08.11.2021 17:41 Ответить
Это для конспирации, чтоб не догадались где Миша...

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08.11.2021 17:44 Ответить
Интересная картинка. Думаешь дух гепы причастен?
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08.11.2021 18:59 Ответить
Учитывая специфичное недомогание Михо, автожиром повезли.
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08.11.2021 18:03 Ответить
Своим ходом. Пропеллер то у него есть.
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08.11.2021 18:50 Ответить
Не кохає Миша свою дівулю, бачте заради влади годен померти, нащо тоді дівку чіпав ,покидьок?))
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08.11.2021 17:48 Ответить
краще б Надюху звабив ))) вона б (аби взаємно було)))) заради нього там таке б влаштувала)))
тюремні мури пали б як папірці )))
а Ясько..тільки оченятками кліпа (навіть дружина ******* не спийма її всерйоз))))
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08.11.2021 18:26 Ответить
5 минут назад разговаривал с грузином
- говорит что Мишу там кокнут - Миша очень не хотел ехать в это место..
- Там зона и зеки..
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08.11.2021 17:52 Ответить
Про то, что хотел Миша, знает каждый грузин, с которым ты можешь поговорить 5 минут.
А уж про зоны и порядки на зонах так вобще от младенца и до глубокого старика.
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08.11.2021 18:02 Ответить
Откуда такие сведения? С грузином живешь, что ли?
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08.11.2021 20:02 Ответить
Неделькку питательные клизмы поделают и все будет норм.
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08.11.2021 18:00 Ответить
Ой, мабуть Міша схуд добряче... Але то на краще, вище стрибатиме по дахах в Тбілісі...
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08.11.2021 18:14 Ответить
пережрал детского пюре с соками... в детство впал (как и его кишечник)...
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08.11.2021 18:27 Ответить
Молодец, классно отжигает.
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08.11.2021 18:27 Ответить
У Михуелла понос после ёгурта, который он уплетал по тихому?
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08.11.2021 18:31 Ответить
И тебя вылечат...
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08.11.2021 18:33 Ответить
Может в больничке родит - какое-то простое решение, как никак возглавлял Офисс Простых решений
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08.11.2021 18:35 Ответить
А шо такое? Что Михуила не устраивало так? Питание?
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08.11.2021 18:41 Ответить
сейчас начнут крутить нам сериал про мишу))) каждый день будут вкидывать как он покакал, что видел, кто приходил. что бы мы не забывали об этом аферисте
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08.11.2021 18:43 Ответить
Самозакоханий і бундючний павлін-піймав облизня! Думав після виборів народ повстане на чолі з Мухуїлом! А тут такий облом- крім Ясько і адвокатів -нікому не потрібен від слова абсолютно! Ось посидь тепер і поміркуй добре- хоча таких пихатих бовдурів могила лише виправить!
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08.11.2021 19:01 Ответить
а шо там с мишиной зарплатой и труженицами из его офиса?
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08.11.2021 19:03 Ответить
Зарплату ******* справно платять , все ок 😡
А от у нього з'явилась паніка , так як зрозумів , що може сісти і надовго ,
а такий розвиток подій , не входив в його плани !
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08.11.2021 20:15 Ответить
ШаЛєна Місія@dneprlena



шо ві знаіті за тюрємноє голодування?

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08.11.2021 20:20 Ответить
дєцкоє пітаніє на кічє

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08.11.2021 20:21 Ответить
Нє ясно .... Так потрібна кАлЯска чи клєтчатоє одєяло?
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08.11.2021 23:11 Ответить
Здоров"я тобі! Михаїл. Тримайся
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08.11.2021 23:51 Ответить
как погодка в ******?
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09.11.2021 03:54 Ответить
в тюремной больничке смузи не покушаешь, развалившись в кресле...
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09.11.2021 03:53 Ответить
Заслужено,справедливо и закономерно Для авантюриста,брехуна и подонка.Что есть хорошим примером для зеленошоблы.Тюрьма и фонарные столбы для всех пришедших к власти на брехне,обмане и хайпе.Чего и желаю зеленой мразоте.
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09.11.2021 06:47 Ответить
Агуша просрочена попалась?
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09.11.2021 08:24 Ответить
 
 