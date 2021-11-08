Саакашвили госпитализирован в тюремную больницу в Тбилиси, - Пенитенциарная служба Грузии

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили госпитализирован в тюремную больницу №18 в Тбилиси.

Об этом говорится в сообщении Пенитенциарной службы Грузии в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Заключенный Михеил Саакашвили переведен из 12-й тюрьмы в лечебное учреждение №18. Будем пошагово предоставлять дополнительную информацию обществу", - сказано в сообщении.

Ранее мать Саакашвили Гиули Аласания заявила журналистам, что ее сына нет в тюрьме, его забрали вертолетом.

"По моей информации, собрался консилиум, который сделал заключение, что его необходимо перевести в многопрофильную больницу. В это время, игнорируя все, на наших глазах его куда-то забрали. Проехали две бронированные машины и пролетел вертолет. Мы два часа ждем, и ответа нет. Человека нет, забрали", - сказала она журналистам перед тюрьмой, куда она пришла на свидание с сыном вместе с внуками.

Гражданская жена Саакашвили Елизавета Ясько в Facebook сообщила: "Есть информация, что Михеила Саакашвили начали перевозить в больницу в Гори вертолетом (как будто). Но эта информация не подтверждена. В каком состоянии Михеил также пока нет подтвержденной информации".

Читайте также: Обращаюсь к властям Грузии с призывом срочно обеспечить Саакашвили надлежащим лечением, - Денисова

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.