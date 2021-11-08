УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11314 відвідувачів онлайн
Новини Відео Затримання Саакашвілі в Грузії
7 235 58

Саакашвілі гелікоптером перевозять у військовий шпиталь, - ЗМІ. ВIДЕО

Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі вивезли із пенітенціарної установи №17 у невідомому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Грузия онлайн", про це повідомила мати Саакашвілі Гіулі Аласанія.

Зазначається, що його ймовірно перевезли до Горійського військового шпиталю, оснащеного сучасною медичною технікою.

За інформацією видання, над пенітенціарною установою №17, в якій перебуває Саакашвілі, з'явився гелікоптер. Також звідти виїхали два броньовані автомобіля. Родичів та адвокатів у в'язницю не пускають.

Цивільна дружина Саакашвілі Єлизавета Ясько в Facebook повідомила: "Є інформація, що Міхеіла Саакашвілі почали перевозити в лікарню в Горі вертолітом (ніби). Але ця інформація не підтвреджена. В якому стані Міхеіл також поки нема підтвердженоі інформації".

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Тепер я помру з голоду, щоб своїм прикладом звільнити Грузію і "зняти її з пазурів" російських олігархів": нова заява Саакашвілі

Автор: 

Грузія (1844) Саакашвілі Міхеіл (2155)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
...шо, своим ходом уже не?
показати весь коментар
08.11.2021 16:57
+14
Слабак,вон Савченко год голодала и ещё какую ж... нарастила
показати весь коментар
08.11.2021 16:56
+12
Носятся с этим аферистом...
показати весь коментар
08.11.2021 16:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо, в военном госпитале лучше голодать?
показати весь коментар
08.11.2021 16:56 Відповісти
Это зависит от того, какой там повар.
показати весь коментар
08.11.2021 16:58 Відповісти
нет. Там безопаснее его судить. там же вокруг тюрьмы в Рустави уже разбили палаточный городок, собирались идти на прорыв.
судья ходатайствовал, чтобы его судили в тюрьме, не вывозя в суд, чтобы не было попыток его отбить.
Саакашвили пошел на обострение - перестал жрать те соки что ему давали, решил рискнуть и пойти на настоящее голодание.
ну, ок, администрация сейчас перевезет его в госпиталь и будут его кормить парентерально - через капельницу.
Заодно можно будет судить по следующему делу..
показати весь коментар
08.11.2021 17:31 Відповісти
Не очень убедительно. А шо мешает разбить палаточный городок вокруг госпиталя? В тюрьме хоть спец. персонал обученный и вооруженный имеется. А в госпитале?
Через капельницу и в тюремной больничке кормить могли.
Поэтому пока остаюсь при своем мнении о комфортности отсидки.

P.S.
Вспомнились "суровые" условия содержания Тимошенко . Прямо дежавю какое-то. Там была та же фигня: "Спасите, помогите. Умираю. Срочно в госпиталь". Ну и для пущей убедительности, кресло-каталка.
А вот Ефремов в СИЗО Старобельска на здоровье не жаловался. Как настоящий мужик отсидел 3 года не пикнув. Правда злые языки поговаривают, что сидел он в 5-и звездочной камере с ванной и кондиционером, личным поваром и без ограничений свиданий с кем угодно и когда угодно, но то уже такое ...
показати весь коментар
08.11.2021 17:44 Відповісти
А чем его еще могут перевозить???? Главное - винты не перепутать!
показати весь коментар
08.11.2021 16:56 Відповісти
у него же свой пропеллер был - зачем вертолет гонять?
показати весь коментар
08.11.2021 16:56 Відповісти
Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте и бесплатно покажет кино ...
показати весь коментар
08.11.2021 16:56 Відповісти
Слабак,вон Савченко год голодала и ещё какую ж... нарастила
показати весь коментар
08.11.2021 16:56 Відповісти
От винта !
показати весь коментар
08.11.2021 16:57 Відповісти
...шо, своим ходом уже не?
показати весь коментар
08.11.2021 16:57 Відповісти
Носятся с этим аферистом...
показати весь коментар
08.11.2021 16:58 Відповісти
показати весь коментар
08.11.2021 16:58 Відповісти
Сам не зміг перелетіти, чи пропеллєр загубив?
показати весь коментар
08.11.2021 17:00 Відповісти
показати весь коментар
08.11.2021 17:02 Відповісти
Путин то ***** конечно а вот ты шо за фрукт ? ты по каковски это все пишешь ? "війдет" - "будит" - " невечно" . тебя шо Киля Азиров языку учил ?
показати весь коментар
08.11.2021 17:17 Відповісти
А что Михаил саакашвили сделал-? Враг Путина он номер а ты кто? или на кого работаешь. Я так понял тебе такие как Коля Тищенко Оболонский по прозвищу КАТЛЕТА нравятся Ермаки и прочая срань?
показати весь коментар
08.11.2021 17:23 Відповісти
русский, твоего фюрерка зовут *****
показати весь коментар
08.11.2021 17:29 Відповісти
1) при всем моем неуважении к Мишке его фамилия пишется все таки с большой буквы
2) мне больше нравятся националисты . но Порох как альтернатива тоже годится . Зели . Котлеты и прочая зесрань это не ко мне
3)" Враг Путина он номер"- это вообще за гранью моего понимания ты шо этим хотел сказать ? а то непонятно он враг или не враг и если он враг то какой у него номер в списке врагов
показати весь коментар
08.11.2021 18:12 Відповісти
очередной раз задаю вопрос. какого х.... я он туда поперся?
показати весь коментар
08.11.2021 17:03 Відповісти
в тот момент Михуилом руководили наркотики..
показати весь коментар
08.11.2021 17:11 Відповісти
Нэрвы пощщщекотать?
показати весь коментар
08.11.2021 17:36 Відповісти
Один нарик 🐸, когда ширнется,начинает блеять о миллиарде деревьев, а этого жирного🐷 тянет то полетать с крыши, то поехать за свежими бабами, а то Ясько надоела.
показати весь коментар
08.11.2021 17:37 Відповісти
Посмотрим что он теперь скажет, хотел в больницу и получил больницу, посмотрим как его сторонники попробуют его освободить в воинской части.
показати весь коментар
08.11.2021 17:10 Відповісти
Очевидно сподівається, що армія перейде на його сторону. А що ми реально знаємо про життя в Грузії?
показати весь коментар
08.11.2021 17:13 Відповісти
Военный госпиталь совсем не обязательно должен находится в воинской части...
показати весь коментар
08.11.2021 17:33 Відповісти
повелись, теперь он оттуда слиняет
показати весь коментар
08.11.2021 17:10 Відповісти
Шо опять в контейнере с молочными продуктами, это хуже тюрьмы, страшнее только пытка абхазкими ***********.
показати весь коментар
08.11.2021 17:13 Відповісти
из военного госпиталя слинять не так-то просто.
показати весь коментар
08.11.2021 17:32 Відповісти
Чем военный госпиталь расположенный в центре города отличается от гражданского...??
показати весь коментар
08.11.2021 17:34 Відповісти
Ой зря, не стоило проявлять свою слабость и поддаваться на шантаж.
показати весь коментар
08.11.2021 17:11 Відповісти
Переживаю, Мишико последний жирок на гвинтокрыле сгонит.
показати весь коментар
08.11.2021 17:11 Відповісти
эта мыльная опера начинает надоедать
показати весь коментар
08.11.2021 17:12 Відповісти
от геморой цей саака! немає спокою нікому!
показати весь коментар
08.11.2021 17:13 Відповісти
Что с ним носятся, с этим симулянтом? Не хочет есть, пусть не ест. К другим заключенным тоже такое отношение? Вертолет, врачи, диетологи, камера отдельная с теликом и всеми удобствами..
показати весь коментар
08.11.2021 17:15 Відповісти
И кокаинчик на блюдечке прсит Михуил 🤣🤣🤣
показати весь коментар
08.11.2021 17:19 Відповісти
Грузинские шестерки прокремлевского олигарха Бидзиньі Иванова жидко обделались , но за Саакашвили реально страшно. Пора грузинам вьіходить на Майдан !
показати весь коментар
08.11.2021 17:21 Відповісти
+100 процентов. Держись Миша мы с тобой
показати весь коментар
08.11.2021 17:23 Відповісти
Он сейчас очень нужен на границе Белоруси и Польши, пусть туда везут
показати весь коментар
08.11.2021 17:21 Відповісти
Гражданская жена Саакашвили Елизавета Ясько Источник:

Так карлсоношвили еще и двоеженец...
показати весь коментар
08.11.2021 17:24 Відповісти
Есть ещё одна блодинка из Харкова , которая навещала его в Киеве 🙁
показати весь коментар
08.11.2021 17:26 Відповісти
Облико морале жеж, ну.
показати весь коментар
08.11.2021 17:27 Відповісти
А "военная" жена что говорит?
показати весь коментар
08.11.2021 17:37 Відповісти
Она думает как и из каких средств карлсон будет алименты платить.
показати весь коментар
08.11.2021 17:41 Відповісти
Кстати как кацапы возбудились по поводу Мишы. Что так болезные-Миша вернется- щей не нахватаетесь
показати весь коментар
08.11.2021 17:25 Відповісти
Куда вернётся-то, в тюрячку? В грузинской тюрьме какцапы и щи?!
показати весь коментар
08.11.2021 17:29 Відповісти
Вы меня звыняйте - цывильна дружина может быть у холостяка.
У женатого - коханка или курва.
показати весь коментар
08.11.2021 17:27 Відповісти
Свободу Михо! Долой хабарников-ватников!
показати весь коментар
08.11.2021 17:34 Відповісти
кароче тема така: Міха нашпілів молодуху на 20 годків менше, тепер, карлосн як і мавр, сдєлал дєло і ушол....
показати весь коментар
08.11.2021 17:37 Відповісти
Тернистый путь выбрал...
показати весь коментар
08.11.2021 17:39 Відповісти
Порохоботы говорят,что им на Саакашвили насрать )) Тогда зачем их так много по этой теме ? - Таки боятся его.Гавнюки ))
показати весь коментар
08.11.2021 17:40 Відповісти
Смердючий совок у Грузії.
показати весь коментар
08.11.2021 17:45 Відповісти
Слава богу теперь это не наша забота.
показати весь коментар
08.11.2021 17:48 Відповісти
Он улетел, но пообещал вернуться.
показати весь коментар
08.11.2021 18:08 Відповісти
От навіщо нам тут цей грузинський Каліостро?
показати весь коментар
08.11.2021 21:21 Відповісти
Чому в невідомому, в Польщу)
показати весь коментар
08.11.2021 21:34 Відповісти
 
 