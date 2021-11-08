Саакашвілі гелікоптером перевозять у військовий шпиталь, - ЗМІ. ВIДЕО
Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі вивезли із пенітенціарної установи №17 у невідомому напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Грузия онлайн", про це повідомила мати Саакашвілі Гіулі Аласанія.
Зазначається, що його ймовірно перевезли до Горійського військового шпиталю, оснащеного сучасною медичною технікою.
За інформацією видання, над пенітенціарною установою №17, в якій перебуває Саакашвілі, з'явився гелікоптер. Також звідти виїхали два броньовані автомобіля. Родичів та адвокатів у в'язницю не пускають.
Цивільна дружина Саакашвілі Єлизавета Ясько в Facebook повідомила: "Є інформація, що Міхеіла Саакашвілі почали перевозити в лікарню в Горі вертолітом (ніби). Але ця інформація не підтвреджена. В якому стані Міхеіл також поки нема підтвердженоі інформації".
Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
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судья ходатайствовал, чтобы его судили в тюрьме, не вывозя в суд, чтобы не было попыток его отбить.
Саакашвили пошел на обострение - перестал жрать те соки что ему давали, решил рискнуть и пойти на настоящее голодание.
ну, ок, администрация сейчас перевезет его в госпиталь и будут его кормить парентерально - через капельницу.
Заодно можно будет судить по следующему делу..
Через капельницу и в тюремной больничке кормить могли.
Поэтому пока остаюсь при своем мнении о комфортности отсидки.
P.S.
Вспомнились "суровые" условия содержания Тимошенко . Прямо дежавю какое-то. Там была та же фигня: "Спасите, помогите. Умираю. Срочно в госпиталь". Ну и для пущей убедительности, кресло-каталка.
А вот Ефремов в СИЗО Старобельска на здоровье не жаловался. Как настоящий мужик отсидел 3 года не пикнув. Правда злые языки поговаривают, что сидел он в 5-и звездочной камере с ванной и кондиционером, личным поваром и без ограничений свиданий с кем угодно и когда угодно, но то уже такое ...
2) мне больше нравятся националисты . но Порох как альтернатива тоже годится . Зели . Котлеты и прочая зесрань это не ко мне
3)" Враг Путина он номер"- это вообще за гранью моего понимания ты шо этим хотел сказать ? а то непонятно он враг или не враг и если он враг то какой у него номер в списке врагов
Так карлсоношвили еще и двоеженец...
У женатого - коханка или курва.