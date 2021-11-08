Саакашвілі гелікоптером перевозять у військовий шпиталь, - ЗМІ. ВIДЕО

Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі вивезли із пенітенціарної установи №17 у невідомому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Грузия онлайн", про це повідомила мати Саакашвілі Гіулі Аласанія.

Зазначається, що його ймовірно перевезли до Горійського військового шпиталю, оснащеного сучасною медичною технікою.

За інформацією видання, над пенітенціарною установою №17, в якій перебуває Саакашвілі, з'явився гелікоптер. Також звідти виїхали два броньовані автомобіля. Родичів та адвокатів у в'язницю не пускають.

Цивільна дружина Саакашвілі Єлизавета Ясько в Facebook повідомила: "Є інформація, що Міхеіла Саакашвілі почали перевозити в лікарню в Горі вертолітом (ніби). Але ця інформація не підтвреджена. В якому стані Міхеіл також поки нема підтвердженоі інформації".

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

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