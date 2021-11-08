Саакашвили вертолетом перевозят в военный госпиталь, - СМИ. ВИДЕО

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили был вывезен из пенитенциарного учреждения №17 в неизвестном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия онлайн", об этом сообщила мать Саакашвили Гиули Аласания.

Отмечается, что его, вероятно, перевезли в Горийский военный госпиталь, оснащенный современной медицинской техникой.

По информации издания, над пенитенциарным учреждением №17, в котором находится Саакашвили, появился вертолет. Также оттуда выехали два бронированные автомобиля. Родственников и адвокатов в тюрьму не пускают.

Гражданская жена Саакашвили Елизавета Ясько в Facebook сообщила: "Есть информация, что Михеила Саакашвили начали перевозить в больницу в Гори вертолетом (как будто). Но эта информация не подтверждена. В каком состоянии Михеил также пока нет подтвержденной информации".

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Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.