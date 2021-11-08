Саакашвили вертолетом перевозят в военный госпиталь, - СМИ. ВИДЕО
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили был вывезен из пенитенциарного учреждения №17 в неизвестном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия онлайн", об этом сообщила мать Саакашвили Гиули Аласания.
Отмечается, что его, вероятно, перевезли в Горийский военный госпиталь, оснащенный современной медицинской техникой.
По информации издания, над пенитенциарным учреждением №17, в котором находится Саакашвили, появился вертолет. Также оттуда выехали два бронированные автомобиля. Родственников и адвокатов в тюрьму не пускают.
Гражданская жена Саакашвили Елизавета Ясько в Facebook сообщила: "Есть информация, что Михеила Саакашвили начали перевозить в больницу в Гори вертолетом (как будто). Но эта информация не подтверждена. В каком состоянии Михеил также пока нет подтвержденной информации".
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
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судья ходатайствовал, чтобы его судили в тюрьме, не вывозя в суд, чтобы не было попыток его отбить.
Саакашвили пошел на обострение - перестал жрать те соки что ему давали, решил рискнуть и пойти на настоящее голодание.
ну, ок, администрация сейчас перевезет его в госпиталь и будут его кормить парентерально - через капельницу.
Заодно можно будет судить по следующему делу..
Через капельницу и в тюремной больничке кормить могли.
Поэтому пока остаюсь при своем мнении о комфортности отсидки.
P.S.
Вспомнились "суровые" условия содержания Тимошенко . Прямо дежавю какое-то. Там была та же фигня: "Спасите, помогите. Умираю. Срочно в госпиталь". Ну и для пущей убедительности, кресло-каталка.
А вот Ефремов в СИЗО Старобельска на здоровье не жаловался. Как настоящий мужик отсидел 3 года не пикнув. Правда злые языки поговаривают, что сидел он в 5-и звездочной камере с ванной и кондиционером, личным поваром и без ограничений свиданий с кем угодно и когда угодно, но то уже такое ...
2) мне больше нравятся националисты . но Порох как альтернатива тоже годится . Зели . Котлеты и прочая зесрань это не ко мне
3)" Враг Путина он номер"- это вообще за гранью моего понимания ты шо этим хотел сказать ? а то непонятно он враг или не враг и если он враг то какой у него номер в списке врагов
Так карлсоношвили еще и двоеженец...
У женатого - коханка или курва.