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Новости Видео Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили вертолетом перевозят в военный госпиталь, - СМИ. ВИДЕО

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили был вывезен из пенитенциарного учреждения №17 в неизвестном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия онлайн", об этом сообщила мать Саакашвили Гиули Аласания.

Отмечается, что его, вероятно, перевезли в Горийский военный госпиталь, оснащенный современной медицинской техникой.

По информации издания, над пенитенциарным учреждением №17, в котором находится Саакашвили, появился вертолет. Также оттуда выехали два бронированные автомобиля. Родственников и адвокатов в тюрьму не пускают.

Гражданская жена Саакашвили Елизавета Ясько в Facebook сообщила: "Есть информация, что Михеила Саакашвили начали перевозить в больницу в Гори вертолетом (как будто). Но эта информация не подтверждена. В каком состоянии Михеил также пока нет подтвержденной информации".

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Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

Автор: 

Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+21
...шо, своим ходом уже не?
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08.11.2021 16:57
+14
Слабак,вон Савченко год голодала и ещё какую ж... нарастила
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08.11.2021 16:56
+12
Носятся с этим аферистом...
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08.11.2021 16:58
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А шо, в военном госпитале лучше голодать?
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08.11.2021 16:56 Ответить
Это зависит от того, какой там повар.
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08.11.2021 16:58 Ответить
нет. Там безопаснее его судить. там же вокруг тюрьмы в Рустави уже разбили палаточный городок, собирались идти на прорыв.
судья ходатайствовал, чтобы его судили в тюрьме, не вывозя в суд, чтобы не было попыток его отбить.
Саакашвили пошел на обострение - перестал жрать те соки что ему давали, решил рискнуть и пойти на настоящее голодание.
ну, ок, администрация сейчас перевезет его в госпиталь и будут его кормить парентерально - через капельницу.
Заодно можно будет судить по следующему делу..
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08.11.2021 17:31 Ответить
Не очень убедительно. А шо мешает разбить палаточный городок вокруг госпиталя? В тюрьме хоть спец. персонал обученный и вооруженный имеется. А в госпитале?
Через капельницу и в тюремной больничке кормить могли.
Поэтому пока остаюсь при своем мнении о комфортности отсидки.

P.S.
Вспомнились "суровые" условия содержания Тимошенко . Прямо дежавю какое-то. Там была та же фигня: "Спасите, помогите. Умираю. Срочно в госпиталь". Ну и для пущей убедительности, кресло-каталка.
А вот Ефремов в СИЗО Старобельска на здоровье не жаловался. Как настоящий мужик отсидел 3 года не пикнув. Правда злые языки поговаривают, что сидел он в 5-и звездочной камере с ванной и кондиционером, личным поваром и без ограничений свиданий с кем угодно и когда угодно, но то уже такое ...
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08.11.2021 17:44 Ответить
А чем его еще могут перевозить???? Главное - винты не перепутать!
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08.11.2021 16:56 Ответить
у него же свой пропеллер был - зачем вертолет гонять?
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08.11.2021 16:56 Ответить
Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте и бесплатно покажет кино ...
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08.11.2021 16:56 Ответить
Слабак,вон Савченко год голодала и ещё какую ж... нарастила
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08.11.2021 16:56 Ответить
От винта !
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08.11.2021 16:57 Ответить
...шо, своим ходом уже не?
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08.11.2021 16:57 Ответить
Носятся с этим аферистом...
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08.11.2021 16:58 Ответить
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08.11.2021 16:58 Ответить
Сам не зміг перелетіти, чи пропеллєр загубив?
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08.11.2021 17:00 Ответить
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08.11.2021 17:02 Ответить
Путин то ***** конечно а вот ты шо за фрукт ? ты по каковски это все пишешь ? "війдет" - "будит" - " невечно" . тебя шо Киля Азиров языку учил ?
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08.11.2021 17:17 Ответить
А что Михаил саакашвили сделал-? Враг Путина он номер а ты кто? или на кого работаешь. Я так понял тебе такие как Коля Тищенко Оболонский по прозвищу КАТЛЕТА нравятся Ермаки и прочая срань?
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08.11.2021 17:23 Ответить
русский, твоего фюрерка зовут *****
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08.11.2021 17:29 Ответить
1) при всем моем неуважении к Мишке его фамилия пишется все таки с большой буквы
2) мне больше нравятся националисты . но Порох как альтернатива тоже годится . Зели . Котлеты и прочая зесрань это не ко мне
3)" Враг Путина он номер"- это вообще за гранью моего понимания ты шо этим хотел сказать ? а то непонятно он враг или не враг и если он враг то какой у него номер в списке врагов
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08.11.2021 18:12 Ответить
очередной раз задаю вопрос. какого х.... я он туда поперся?
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08.11.2021 17:03 Ответить
в тот момент Михуилом руководили наркотики..
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08.11.2021 17:11 Ответить
Нэрвы пощщщекотать?
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08.11.2021 17:36 Ответить
Один нарик 🐸, когда ширнется,начинает блеять о миллиарде деревьев, а этого жирного🐷 тянет то полетать с крыши, то поехать за свежими бабами, а то Ясько надоела.
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08.11.2021 17:37 Ответить
Посмотрим что он теперь скажет, хотел в больницу и получил больницу, посмотрим как его сторонники попробуют его освободить в воинской части.
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08.11.2021 17:10 Ответить
Очевидно сподівається, що армія перейде на його сторону. А що ми реально знаємо про життя в Грузії?
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08.11.2021 17:13 Ответить
Военный госпиталь совсем не обязательно должен находится в воинской части...
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08.11.2021 17:33 Ответить
повелись, теперь он оттуда слиняет
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08.11.2021 17:10 Ответить
Шо опять в контейнере с молочными продуктами, это хуже тюрьмы, страшнее только пытка абхазкими ***********.
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08.11.2021 17:13 Ответить
из военного госпиталя слинять не так-то просто.
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08.11.2021 17:32 Ответить
Чем военный госпиталь расположенный в центре города отличается от гражданского...??
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08.11.2021 17:34 Ответить
Ой зря, не стоило проявлять свою слабость и поддаваться на шантаж.
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08.11.2021 17:11 Ответить
Переживаю, Мишико последний жирок на гвинтокрыле сгонит.
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08.11.2021 17:11 Ответить
эта мыльная опера начинает надоедать
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08.11.2021 17:12 Ответить
от геморой цей саака! немає спокою нікому!
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08.11.2021 17:13 Ответить
Что с ним носятся, с этим симулянтом? Не хочет есть, пусть не ест. К другим заключенным тоже такое отношение? Вертолет, врачи, диетологи, камера отдельная с теликом и всеми удобствами..
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08.11.2021 17:15 Ответить
И кокаинчик на блюдечке прсит Михуил 🤣🤣🤣
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08.11.2021 17:19 Ответить
Грузинские шестерки прокремлевского олигарха Бидзиньі Иванова жидко обделались , но за Саакашвили реально страшно. Пора грузинам вьіходить на Майдан !
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08.11.2021 17:21 Ответить
+100 процентов. Держись Миша мы с тобой
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08.11.2021 17:23 Ответить
Он сейчас очень нужен на границе Белоруси и Польши, пусть туда везут
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08.11.2021 17:21 Ответить
Гражданская жена Саакашвили Елизавета Ясько Источник:

Так карлсоношвили еще и двоеженец...
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08.11.2021 17:24 Ответить
Есть ещё одна блодинка из Харкова , которая навещала его в Киеве 🙁
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08.11.2021 17:26 Ответить
Облико морале жеж, ну.
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08.11.2021 17:27 Ответить
А "военная" жена что говорит?
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08.11.2021 17:37 Ответить
Она думает как и из каких средств карлсон будет алименты платить.
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08.11.2021 17:41 Ответить
Кстати как кацапы возбудились по поводу Мишы. Что так болезные-Миша вернется- щей не нахватаетесь
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08.11.2021 17:25 Ответить
Куда вернётся-то, в тюрячку? В грузинской тюрьме какцапы и щи?!
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08.11.2021 17:29 Ответить
Вы меня звыняйте - цывильна дружина может быть у холостяка.
У женатого - коханка или курва.
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08.11.2021 17:27 Ответить
Свободу Михо! Долой хабарников-ватников!
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08.11.2021 17:34 Ответить
кароче тема така: Міха нашпілів молодуху на 20 годків менше, тепер, карлосн як і мавр, сдєлал дєло і ушол....
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08.11.2021 17:37 Ответить
Тернистый путь выбрал...
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08.11.2021 17:39 Ответить
Порохоботы говорят,что им на Саакашвили насрать )) Тогда зачем их так много по этой теме ? - Таки боятся его.Гавнюки ))
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08.11.2021 17:40 Ответить
Смердючий совок у Грузії.
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08.11.2021 17:45 Ответить
Слава богу теперь это не наша забота.
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08.11.2021 17:48 Ответить
Он улетел, но пообещал вернуться.
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08.11.2021 18:08 Ответить
От навіщо нам тут цей грузинський Каліостро?
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08.11.2021 21:21 Ответить
Чому в невідомому, в Польщу)
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08.11.2021 21:34 Ответить
 
 