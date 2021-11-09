Суд над Саакашвили начнется 10 ноября в Тбилиси, - адвокат
Адвокат бывшего президента Грузии, заключенного Михеила Саакашвили Бека Басилая сообщил со ссылкой на представителя Тбилисского городского суда, что его клиент должен прибыть в суд 10 ноября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Суд сообщил, что требует доставить Михеила Саакашвили в зал суда. Министерство юстиции и специальная пенитенциарная служба обязаны выполнить это требование", - сказал адвокат журналистам.
Минюст пока не прокомментировал заявление адвоката о дате и месте проведения судебного процесса. Саакашвили начнут судить 10 ноября в Тбилиси, - адвокат
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу в Тбилиси.
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Появилось видео, как Саакашвили, который в «критическом состоянии» после голодовки едет в больницу. Точнее, собирается в неё.
п.с. ну и срач в комнате..
Юрию ДеточкинуМихо Саакашвили!
не витримае - фізично зїсть поліціянтів з ложкою і банкою.......
видео, как Саакашвили, который в «критическом состоянии» после голодовки едет в больницу. Точнее, собирается в неё.
п.с. ну и срач в комнате..
С нелегалами надо прямо таки нещадно бороться. И по максимуму ему. По максимуму.
Ей скажут она зарыдает
И третий уж срок у него за кормой
Уверенно так догоняет.
Принаймі, я знаю, що йому з шести інкримінованих один суд вже присудив шість років, другий злочин ще в суді розглядається (допоки він був поза межами Грузії - то процес йшов "заочно") і ще чотири в прокуратурі були "на виході". Може, ще одну справу завели - принаймі, за нелегальний перехід кордону?
вот как правильно ты само себе о себе написало: "Я не ЗЕбил ты Зебилище! Я сам себе даже фамилию Карсона написал! Фамилия Карсона - сладчайший папередник ! А что он зашившийся я тут согласен. Видно что сладчайший папередник раньше постоянно водку глушил, а теперь зашился!"
вот теперь порядочек"