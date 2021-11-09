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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Суд над Саакашвили начнется 10 ноября в Тбилиси, - адвокат

Суд над Саакашвили начнется 10 ноября в Тбилиси, - адвокат

Адвокат бывшего президента Грузии, заключенного Михеила Саакашвили Бека Басилая сообщил со ссылкой на представителя Тбилисского городского суда, что его клиент должен прибыть в суд 10 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Суд сообщил, что требует доставить Михеила Саакашвили в зал суда. Министерство юстиции и специальная пенитенциарная служба обязаны выполнить это требование", - сказал адвокат журналистам.

Минюст пока не прокомментировал заявление адвоката о дате и месте проведения судебного процесса. Саакашвили начнут судить 10 ноября в Тбилиси, - адвокат

Смотрите также: Саакашвили сообщил, что его обманом госпитализировали в тюремную больницу, - омбудсмен Грузии. ВИДЕО

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу в Тбилиси.

Автор: 

Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307) суд (25081)


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Топ комментарии
+9
Думав, що народ в Грузії вийде за нього і він захопить владу? Помилився, вийшло десь пару тисяч, це не Україна, де стадо баранів носилося з ним через кордон і по Києву, б'ючи в обличчя офіцерів прикордонників, а потім вибрало собі брехуна і популіста, ще похлєще Мухуїла.
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09.11.2021 15:03
+8
Подивився відео, на якому Міхо пакує шмотки перед траспортуванням до лікарні та відео, де він налягає на йогурти та дитячі соки. Щось не видно що він схуд на 20 кг, видно тільки, що він повний засранець, нечесаний, у камері срач, труселя не підтягнуті... Видно, тяжко бідолазі без коксу.
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09.11.2021 14:53
+6
https://twitter.com/CommanderDiedZe/status/1457827165655994379?cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email



Появилось видео, как Саакашвили, который в «критическом состоянии» после голодовки едет в больницу. Точнее, собирается в неё.



п.с. ну и срач в комнате..
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09.11.2021 15:33
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Гордон с Бацман уже выдвигаются вплавь.....
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09.11.2021 14:41 Ответить
го..дон с бацман чешут репу что теперь с недвижем в Грузии делать, после того как нарвались на пиз...дюлину, пытаясь хайпануть на карлсоне
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09.11.2021 15:14 Ответить
А Єлька одіяло клєчате прихватила з собою?
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09.11.2021 14:42 Ответить
https://twitter.com/CommanderDiedZe/status/1457827165655994379?cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email



Появилось видео, как Саакашвили, который в «критическом состоянии» после голодовки едет в больницу. Точнее, собирается в неё.



п.с. ну и срач в комнате..
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09.11.2021 15:33 Ответить
Значить Єльці одіяло сто пудово треба готвати
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09.11.2021 15:40 Ответить
Жлоб!
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09.11.2021 16:16 Ответить
ихербысним
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09.11.2021 14:45 Ответить
Свободу Юрию Деточкину Михо Саакашвили!
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09.11.2021 14:45 Ответить
Не дарма Міхо колись сам реформував судову систему Грузії...
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09.11.2021 14:45 Ответить
3й срок? - то вже занадто...
не витримае - фізично зїсть поліціянтів з ложкою і банкою.......
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09.11.2021 14:48 Ответить
Подивився відео, на якому Міхо пакує шмотки перед траспортуванням до лікарні та відео, де він налягає на йогурти та дитячі соки. Щось не видно що він схуд на 20 кг, видно тільки, що він повний засранець, нечесаний, у камері срач, труселя не підтягнуті... Видно, тяжко бідолазі без коксу.
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09.11.2021 14:53 Ответить
то понтовiло, знатне.... - як воно с даху прігнуло, так воно і голодуе ...
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09.11.2021 15:31 Ответить
https://twitter.com/CommanderDiedZe/status/1457827165655994379?cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email



видео, как Саакашвили, который в «критическом состоянии» после голодовки едет в больницу. Точнее, собирается в неё.



п.с. ну и срач в комнате..
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09.11.2021 15:34 Ответить
Ну и хорошо.
С нелегалами надо прямо таки нещадно бороться. И по максимуму ему. По максимуму.
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09.11.2021 15:01 Ответить
Думав, що народ в Грузії вийде за нього і він захопить владу? Помилився, вийшло десь пару тисяч, це не Україна, де стадо баранів носилося з ним через кордон і по Києву, б'ючи в обличчя офіцерів прикордонників, а потім вибрало собі брехуна і популіста, ще похлєще Мухуїла.
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09.11.2021 15:03 Ответить
Напрасно мамашка ждёт Миху домой
Ей скажут она зарыдает
И третий уж срок у него за кормой
Уверенно так догоняет.
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09.11.2021 15:03 Ответить
А за який інкримінований йому злочин його судитимуть?
Принаймі, я знаю, що йому з шести інкримінованих один суд вже присудив шість років, другий злочин ще в суді розглядається (допоки він був поза межами Грузії - то процес йшов "заочно") і ще чотири в прокуратурі були "на виході". Може, ще одну справу завели - принаймі, за нелегальний перехід кордону?
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09.11.2021 15:14 Ответить
за порушення перетину кордону. В Грузії це кримінальний злочин.
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09.11.2021 15:19 Ответить
МВС Грузії порушило проти експрезидента країни https://lb.ua/file/person/2020_saakashvili_miheil.html Міхеіла Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Як повідомляє https://lb.ua/go.php?url=************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************ Newsgeorgia , про це заявили сьогодні в Генеральній прокуратурі Грузії."Міністерство внутрішніх справ веде розслідування за фактом незаконного перетину кордону Михайлом Саакашвілі. Злочин передбачено статтею 344 КК Грузії. У справі в активному режимі проводяться всі необхідні процесуальні та слідчі заходи", - йдеться в заяві прокуратури.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
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09.11.2021 15:24 Ответить
А толку???? Це ж не США де строки сумуються. В Грузії так як і в Україні діє система поглинання менш суворого покарання більш суровим. Саакашвілі вже є засудженим на строк 6 років позбавлення волі. Якщо незаконний перетин кордону стаття передбачає до 5 років позбавлення волі, то вона автоматом буде поглинута статтею , за якою він вже є засуджений, і толку з цього крім піару не буде ніякого. Можу помилятись, хай професійні правники мене поправлять.
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09.11.2021 15:38 Ответить
А як може поглинатися строк за незаконний перетин кордону, якщо по перших вже є вирок? Це ж, я думаю, буде окремий вирок.
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09.11.2021 15:58 Ответить
Пам'ятаєте казку про Машу та медведів? У мене питання, хто потоптав та загадив друге ліжко? Молодуха з Верховної РАди?
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09.11.2021 15:52 Ответить
За что суд то? За незаконное проникновение?
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09.11.2021 16:00 Ответить
Буде окремий вирок, але Саакашвілі вже є засуджений за більш суворим покаранням, і при винесенні вироку про не законний перетин кордону ця обставина має бути врахована. Повторюю, в Грузії, як і в Україні вироки не сумуються як в США де люди отримують по 50-80-100 років позбавлення волі.
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09.11.2021 16:34 Ответить
кацапня и подбарыжники ликуют.
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09.11.2021 17:22 Ответить
Кацапня в трауре! Я на месте ***** бы Карсону памятник в Москве поставил! Это он признал дэ-юре оккупацию Лаптестаном Абхазии и Южной Осетии! Это он сделал так что-бы кацапы катались в Грузию без виз!
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09.11.2021 17:24 Ответить
Ага, и благодарные россияне тормознули свои танки за несколько десятков километров от Тбилиси! Твоим зловонным языком бы самые засратые жопы вылизывать и то бы они свежее стали!
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09.11.2021 17:31 Ответить
Так они тормознули за обмен признания законного нахождения баз на территории Абхазии и Южной Осетиии! Айзера тоже возле Степанокерта тормознули это не значить что они не смогли его взять они тормознули в обмен на признание Нагорного-Карабаха Азербаджанским!
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09.11.2021 17:39 Ответить
хорошо ты снова само себе лишь о себе написало, но снова с ошибочками.
вот как правильно ты само себе о себе написало: "Я не ЗЕбил ты Зебилище! Я сам себе даже фамилию Карсона написал! Фамилия Карсона - сладчайший папередник ! А что он зашившийся я тут согласен. Видно что сладчайший папередник раньше постоянно водку глушил, а теперь зашился!"
вот теперь порядочек"
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09.11.2021 18:18 Ответить
По какому делу? Походу Карсон столько много натворил что пропеллер ему срежут надолго!
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09.11.2021 17:22 Ответить
Беназір Бхутто була прем"єр- міністром Пакистану! Ісламської країни, де жінка взагалі - ніщо! Її посадили, вона відсиділа і знову стала прем"єр- міністром! Пакистану! А потім її вбили, як і Індіру Ганді... Міхо, тримайся! Г рузія - не Пакистан і ти - мужчина!
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09.11.2021 17:26 Ответить
Грузины(настоящие) дайте этому ******* пожизненное!чмошник самовлюбленный
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09.11.2021 23:15 Ответить
 
 