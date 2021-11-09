Суд над Саакашвили начнется 10 ноября в Тбилиси, - адвокат

Адвокат бывшего президента Грузии, заключенного Михеила Саакашвили Бека Басилая сообщил со ссылкой на представителя Тбилисского городского суда, что его клиент должен прибыть в суд 10 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Суд сообщил, что требует доставить Михеила Саакашвили в зал суда. Министерство юстиции и специальная пенитенциарная служба обязаны выполнить это требование", - сказал адвокат журналистам.

Минюст пока не прокомментировал заявление адвоката о дате и месте проведения судебного процесса. Саакашвили начнут судить 10 ноября в Тбилиси, - адвокат

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Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу в Тбилиси.