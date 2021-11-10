Суд над Саакашвили начался в Тбилиси без его участия, - Денисова

Пенитенциарная служба решила не доставлять Михеила Саакашвили на судебный процесс, аргументируя это "возможными деструктивными действиями" и "рисками для здоровья".

Об этом сообщила в Facebook Уполномоченная по правам человека ВР Украины Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Михеил считая себя невиновным ходатайствовал о публичном рассмотрении дела со своим участием. Впрочем пенитенциарная служба не удовлетворила это ходатайство, приняв решение не доставлять Саакашвили на судебный процесс. Свои действия объяснили "возможными деструктивными действиями в случае этапирования Саакашвили в зал суда, а также рисками для здоровья", - написала она.

По словам Денисовой, адвокаты обратились с ходатайством об отводе состава суда, который принял решение рассматривать дело Саакашвили без его присутствия.

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Омбудсмен подчеркнула, что такие действия судебных властей Грузии нарушают ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая гарантирует право на справедливое и публичное рассмотрение. Она призывает иностранные государства и международные правозащитные организации потребовать восстановить право Саакашвили на участие в процессе.

Следующее заседание по этому делу назначено на 29 ноября.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.