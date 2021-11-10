Суд над Саакашвили начался в Тбилиси без его участия, - Денисова
Пенитенциарная служба решила не доставлять Михеила Саакашвили на судебный процесс, аргументируя это "возможными деструктивными действиями" и "рисками для здоровья".
Об этом сообщила в Facebook Уполномоченная по правам человека ВР Украины Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.
"Михеил считая себя невиновным ходатайствовал о публичном рассмотрении дела со своим участием. Впрочем пенитенциарная служба не удовлетворила это ходатайство, приняв решение не доставлять Саакашвили на судебный процесс. Свои действия объяснили "возможными деструктивными действиями в случае этапирования Саакашвили в зал суда, а также рисками для здоровья", - написала она.
По словам Денисовой, адвокаты обратились с ходатайством об отводе состава суда, который принял решение рассматривать дело Саакашвили без его присутствия.
Омбудсмен подчеркнула, что такие действия судебных властей Грузии нарушают ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая гарантирует право на справедливое и публичное рассмотрение. Она призывает иностранные государства и международные правозащитные организации потребовать восстановить право Саакашвили на участие в процессе.
Следующее заседание по этому делу назначено на 29 ноября.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.
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правильно делают, ему по возвращении в Украину при Барыге в тюрме сидеть нужно
начебто немає чим зайнятись.
хоча б тим, як живуть сімьї увязнених киримли і чи є в них що їсти без батьків-вьязнів
Денисова....может тут надо как-то подсуетится... не один Михо - страдалец.... тем пацанам (ну кто еще жив..но уже потерял надежду) каждый день может быть последним... и пюре детское упаковками никто не поднесет...