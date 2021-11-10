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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Суд над Саакашвили начался в Тбилиси без его участия, - Денисова

Суд над Саакашвили начался в Тбилиси без его участия, - Денисова

Пенитенциарная служба решила не доставлять Михеила Саакашвили на судебный процесс, аргументируя это "возможными деструктивными действиями" и "рисками для здоровья".

Об этом сообщила в Facebook Уполномоченная по правам человека ВР Украины Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Михеил считая себя невиновным ходатайствовал о публичном рассмотрении дела со своим участием. Впрочем пенитенциарная служба не удовлетворила это ходатайство, приняв решение не доставлять Саакашвили на судебный процесс. Свои действия объяснили "возможными деструктивными действиями в случае этапирования Саакашвили в зал суда, а также рисками для здоровья", - написала она.

По словам Денисовой, адвокаты обратились с ходатайством об отводе состава суда, который принял решение рассматривать дело Саакашвили без его присутствия.

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Омбудсмен подчеркнула, что такие действия судебных властей Грузии нарушают ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая гарантирует право на справедливое и публичное рассмотрение. Она призывает иностранные государства и международные правозащитные организации потребовать восстановить право Саакашвили на участие в процессе.

Следующее заседание по этому делу назначено на 29 ноября.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

Автор: 

Грузия (4499) Денисова Людмила (996) Саакашвили Михеил (3307) суд (25083)


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Топ комментарии
+21
Що Міхо, судді бариги? То тут, у нас, з тобою носилися, як з писаною торбою, а там кіча і довга кіча і баланда. Що корисного Міхо зробив для України за 7 років? Попіарився в Одеській області, привіз за собою всіх "ворів в законі", облив брудом нормального президента, прорвав український кордон, побігав по дахах і захоплював "Жовтневий", побудував пусте палаточне містечко (за чиї гроші?). Одним словом - гадив.
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10.11.2021 18:18
+18
Денісова, перестань піаритись на цьому грузинському негіднику займись українськими героями, які сидять в московських застінках.
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10.11.2021 18:23
+17
да и пох
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10.11.2021 17:43
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да и пох
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10.11.2021 17:43 Ответить
берегут Мишу.
правильно делают, ему по возвращении в Украину при Барыге в тюрме сидеть нужно
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10.11.2021 17:45 Ответить
У саакашвили такой же гипермозг как и у навального похоже ....
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10.11.2021 17:47 Ответить
Міхо ти сам все ото реформував-тепер маєшь..
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10.11.2021 17:50 Ответить
...або воно вже має тебе...
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10.11.2021 17:54 Ответить
ничего, выйдет честным.
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10.11.2021 17:55 Ответить
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10.11.2021 17:55 Ответить
Раньше треть страны уже сидела, треть сидит, а треть будет сидеть. Готов сидеть был каждый. Тюрьма-университет. Кто зону не топтал, тот жизни не знает.
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10.11.2021 18:03 Ответить
Миша кашу ест...
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10.11.2021 18:05 Ответить
Що Міхо, судді бариги? То тут, у нас, з тобою носилися, як з писаною торбою, а там кіча і довга кіча і баланда. Що корисного Міхо зробив для України за 7 років? Попіарився в Одеській області, привіз за собою всіх "ворів в законі", облив брудом нормального президента, прорвав український кордон, побігав по дахах і захоплював "Жовтневий", побудував пусте палаточне містечко (за чиї гроші?). Одним словом - гадив.
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10.11.2021 18:18 Ответить
Денісова, перестань піаритись на цьому грузинському негіднику займись українськими героями, які сидять в московських застінках.
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10.11.2021 18:23 Ответить
цілком слушно !

начебто немає чим зайнятись.
хоча б тим, як живуть сімьї увязнених киримли і чи є в них що їсти без батьків-вьязнів
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10.11.2021 18:41 Ответить
Щось ця "омбудсвумен" розкудахталася, хоча Ріфмайстра так не переймалася як за це "перекотиполе". Та більшості українців насрати на того мікеїла))) Не треба було в контейнері таємно-нелегально за кордон пертися.
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10.11.2021 18:25 Ответить
І за Павловського не переймалася, якби не внесли заставу продовжував би сидіти.
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10.11.2021 18:51 Ответить
с 2014 года раха удерживает более 200 наших военнопленных (не таксистов и букинистов) а военных...которых мучили на подвале ...и судьба 98 - не известна...
Денисова....может тут надо как-то подсуетится... не один Михо - страдалец.... тем пацанам (ну кто еще жив..но уже потерял надежду) каждый день может быть последним... и пюре детское упаковками никто не поднесет...
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10.11.2021 18:43 Ответить
Виходить, що грузинський суд офіційно визнав Міхо баригою? А як кричав на шановних людей, а як їх обзивав, а виходить сам барига і мародер, обібравши грузинів. А де Дівуля, Толя вічно непрохідний і Ваньок Сміттяшміт? Чого не заступаються за чеснєйшего Карлсона?
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10.11.2021 18:46 Ответить
Дійсно, щось не "чути голос зозулі в лісі". Чи не "зимує десь у стрісі"?
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10.11.2021 18:58 Ответить
Мабуть, відмовився йти в суд.
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10.11.2021 18:48 Ответить
Наоборот он только и мечтает попасть туда где есть шанс его отбить.
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10.11.2021 18:52 Ответить
Видно ще не пройшов карантин та і санобробку.
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10.11.2021 18:53 Ответить
Михуил, вот нахея ты туда поперся, да и еще таким дебильным способом? Грузия в очереди на вступление в НАТО. Ты приперся чтобы отсрочить это вступление? Своей родной стране? На кого твой пропеллер говно кидает, Карлсон?
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10.11.2021 19:00 Ответить

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10.11.2021 19:10 Ответить
Неужели в Украине Микаила никто не любит? Или здесь есть комменты из Московского клона Цензора,который мне алфавит хайев показывал( в обход ваших ком.)
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10.11.2021 19:14 Ответить
А за что же нам его тут, в Украине, любить?
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10.11.2021 21:01 Ответить
почему, зеленые очень любят за то что он в пороха кал метал
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10.11.2021 21:57 Ответить
Михаил только гадил и ,законы нарушал,при этом получая огромную зарплату за поливание Порошенко дерьмом. От его,,деятельности,, пользы для Украины нольцелых х** десятых. Любовь не заслужил. Или не захотел заслужить. Оставте это себе.
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11.11.2021 00:10 Ответить
Мішу так "зазвезділо", що він думав, що у Грузії перед ним навколішки будуть падати. Виявляється ні, його поставили навколішки, ще й щось роблять ззаду. Він думав, що Україна оглосить Грузії війну, а виявилось, що він нікому і на хер не треба. Сиди, Мішка, сиди, тобі ще довго сидіти. Поки можеш приміряти юлькіни лабутени та каркату ковдру.
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10.11.2021 19:39 Ответить
Міха "умудрився" витрусити з убогої Грузіяї в яуій немає промисловості майже 8 млрд. баксів. Я як же він це зробив? Просто. Арештовува всіх заможних громадян серед яких переважгну більшість складали "злодії в законі", кримінальники і корумповані чиновники. В СІЗО їх катували, гвалтували на камеру (зокрема поліцейськими дрючками) і потім погрожуючи викласти відео "процесу" в ефір національних каналів Грузії пропонували "сплатити на реформи" і фонди які належали Міхо... Саме тому йому довелось тікати з Грузії. Єдине що ще рятує цього тоталітарного мудака від смерті то це відеоархів в Америці. Але зараз всі "ображені" і "випотрошені" Міхо отримали "доступ до тіла". Спершу з нього вичавлять архів - ну не хочуть "уважаємиє люді" предстати в вигляді траханих тєрпіл на екранах і в мережі! Не хочуть і все тут! А вже як вичавлять архів то Міху чекає помста. І щось мені підказує що придурка придушать в останній день тюремного увязнення перетворивши його за період увязнення в опущений всіма можливими способами шматок слизу...
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10.11.2021 20:15 Ответить
По нев**н**ному количеству поганых тролляк на этой ветке видно реальное отношение властей Украины к сержанту Мих0... будет ещё один Журавель... выбраться оттуда был бы шанс только у шефира или ермака.
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10.11.2021 21:52 Ответить
Вы в своем уме? Сравнить героя-защитника Украины и пустышку-пи*добола,по своей тупости поехавшегося пиариться?
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11.11.2021 00:13 Ответить
больного нельзя беспокоить
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10.11.2021 21:54 Ответить
Очкаста жаба Денисова ( колишня Юлькина підстилка) ! За#бала вже всіх ти зі своїм ідіотом клінічним му*******ілом! Немає більше кого рятувати ? Скільки українців достойних людей за гратами -а ти нам цього жирного слизняка впарюєш ,курва!
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10.11.2021 22:44 Ответить
Мэри Поппинс, до свиданья ! Давайте , Вы мне не будете рассказывать что мне думать, а я - за это - не скажу куда Вам идти . Но - не для экзальтированных, а нормальных читателей - я сравниваю результат действий власти. Можно по-разному относиться к Мих0 - "пустышку" вывевшего Грузию из ж**ы в Европу... однозначно относимся к герою-сержанту (который мог бы быть не павшим героем, а простым раненым бойцом, если бы не всем нам известный "личный контроль") но результат действий зели в обоих случаях = #какаяразница.
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11.11.2021 10:27 Ответить
Фу, противно читати, скільки ж то платять тим всім тролям і га*но- ботам, що вони всі тут...
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12.11.2021 13:44 Ответить
 
 