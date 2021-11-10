Суд над Саакашвілі розпочався в Тбілісі без його участі, - Денісова

Пенітенціарна служба вирішила не доставляти Міхеіла Саакашвілі на судовий процес, аргументуючи це "можливими деструктивними діями" та "ризиками для здоров’я".

Про це повідомила у фейсбуці Уповноважена з прав людини ВР України Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Міхеіл вважаючи себе невинуватим клопотав про публічний розгляд справи за своєю участю. Втім пенітенціарна служба не задовольнила це клопотання, ухваливши рішення не доставляти Саакашвілі на судовий процес. Свої дії пояснили "можливими деструктивними діями у випадку етапування Саакашвілі до зали суду, а також ризиками для здоров’я", - написала вона.

За словами Денісової, адвокати звернулися з клопотанням про відвід складу суду, який ухвалив рішення розглядати справу Саакашвілі без його присутності.

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Омбудсман наголосила, що такі дії судової влади Грузії порушують ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує право на справедливий і публічний розгляд. Вона закликає іноземні держави та міжнародні правозахисні організації вимагати відновити право Саакашвілі на участь у процесі.

Наступне засідання у цій справі призначене на 29 листопада.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.