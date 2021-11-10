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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Суд над Саакашвілі розпочався в Тбілісі без його участі, - Денісова

Суд над Саакашвілі розпочався в Тбілісі без його участі, - Денісова

Пенітенціарна служба вирішила не доставляти Міхеіла Саакашвілі на судовий процес, аргументуючи це "можливими деструктивними діями" та "ризиками для здоров’я".

Про це повідомила у фейсбуці Уповноважена з прав людини ВР України Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Міхеіл вважаючи себе невинуватим клопотав про публічний розгляд справи за своєю участю. Втім пенітенціарна служба не задовольнила це клопотання, ухваливши рішення не доставляти Саакашвілі на судовий процес. Свої дії пояснили "можливими деструктивними діями у випадку етапування Саакашвілі до зали суду, а також ризиками для здоров’я", - написала вона.

За словами Денісової, адвокати звернулися з клопотанням про відвід складу суду, який ухвалив рішення розглядати справу Саакашвілі без його присутності.

Читайте: Саакашвілі побили тюремники, в камері йому погрожують, - Денісова

Омбудсман наголосила, що такі дії судової влади Грузії порушують ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує право на справедливий і публічний розгляд. Вона закликає іноземні держави та міжнародні правозахисні організації вимагати відновити право Саакашвілі на участь у процесі.

Наступне засідання у цій справі призначене на 29 листопада.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

Автор: 

Грузія (1844) Денісова Людмила (883) Саакашвілі Міхеіл (2155) суд (11662)


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Топ коментарі
+21
Що Міхо, судді бариги? То тут, у нас, з тобою носилися, як з писаною торбою, а там кіча і довга кіча і баланда. Що корисного Міхо зробив для України за 7 років? Попіарився в Одеській області, привіз за собою всіх "ворів в законі", облив брудом нормального президента, прорвав український кордон, побігав по дахах і захоплював "Жовтневий", побудував пусте палаточне містечко (за чиї гроші?). Одним словом - гадив.
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10.11.2021 18:18
+18
Денісова, перестань піаритись на цьому грузинському негіднику займись українськими героями, які сидять в московських застінках.
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10.11.2021 18:23
+17
да и пох
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10.11.2021 17:43
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10.11.2021 17:43 Відповісти
берегут Мишу.
правильно делают, ему по возвращении в Украину при Барыге в тюрме сидеть нужно
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10.11.2021 17:45 Відповісти
У саакашвили такой же гипермозг как и у навального похоже ....
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10.11.2021 17:47 Відповісти
Міхо ти сам все ото реформував-тепер маєшь..
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10.11.2021 17:50 Відповісти
...або воно вже має тебе...
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10.11.2021 17:54 Відповісти
ничего, выйдет честным.
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10.11.2021 17:55 Відповісти
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10.11.2021 17:55 Відповісти
Раньше треть страны уже сидела, треть сидит, а треть будет сидеть. Готов сидеть был каждый. Тюрьма-университет. Кто зону не топтал, тот жизни не знает.
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10.11.2021 18:03 Відповісти
Миша кашу ест...
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10.11.2021 18:05 Відповісти
Що Міхо, судді бариги? То тут, у нас, з тобою носилися, як з писаною торбою, а там кіча і довга кіча і баланда. Що корисного Міхо зробив для України за 7 років? Попіарився в Одеській області, привіз за собою всіх "ворів в законі", облив брудом нормального президента, прорвав український кордон, побігав по дахах і захоплював "Жовтневий", побудував пусте палаточне містечко (за чиї гроші?). Одним словом - гадив.
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10.11.2021 18:18 Відповісти
Денісова, перестань піаритись на цьому грузинському негіднику займись українськими героями, які сидять в московських застінках.
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10.11.2021 18:23 Відповісти
цілком слушно !

начебто немає чим зайнятись.
хоча б тим, як живуть сімьї увязнених киримли і чи є в них що їсти без батьків-вьязнів
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10.11.2021 18:41 Відповісти
Щось ця "омбудсвумен" розкудахталася, хоча Ріфмайстра так не переймалася як за це "перекотиполе". Та більшості українців насрати на того мікеїла))) Не треба було в контейнері таємно-нелегально за кордон пертися.
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10.11.2021 18:25 Відповісти
І за Павловського не переймалася, якби не внесли заставу продовжував би сидіти.
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10.11.2021 18:51 Відповісти
с 2014 года раха удерживает более 200 наших военнопленных (не таксистов и букинистов) а военных...которых мучили на подвале ...и судьба 98 - не известна...
Денисова....может тут надо как-то подсуетится... не один Михо - страдалец.... тем пацанам (ну кто еще жив..но уже потерял надежду) каждый день может быть последним... и пюре детское упаковками никто не поднесет...
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10.11.2021 18:43 Відповісти
Виходить, що грузинський суд офіційно визнав Міхо баригою? А як кричав на шановних людей, а як їх обзивав, а виходить сам барига і мародер, обібравши грузинів. А де Дівуля, Толя вічно непрохідний і Ваньок Сміттяшміт? Чого не заступаються за чеснєйшего Карлсона?
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10.11.2021 18:46 Відповісти
Дійсно, щось не "чути голос зозулі в лісі". Чи не "зимує десь у стрісі"?
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10.11.2021 18:58 Відповісти
Мабуть, відмовився йти в суд.
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10.11.2021 18:48 Відповісти
Наоборот он только и мечтает попасть туда где есть шанс его отбить.
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10.11.2021 18:52 Відповісти
Видно ще не пройшов карантин та і санобробку.
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10.11.2021 18:53 Відповісти
Михуил, вот нахея ты туда поперся, да и еще таким дебильным способом? Грузия в очереди на вступление в НАТО. Ты приперся чтобы отсрочить это вступление? Своей родной стране? На кого твой пропеллер говно кидает, Карлсон?
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10.11.2021 19:00 Відповісти

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10.11.2021 19:10 Відповісти
Неужели в Украине Микаила никто не любит? Или здесь есть комменты из Московского клона Цензора,который мне алфавит хайев показывал( в обход ваших ком.)
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10.11.2021 19:14 Відповісти
А за что же нам его тут, в Украине, любить?
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10.11.2021 21:01 Відповісти
почему, зеленые очень любят за то что он в пороха кал метал
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10.11.2021 21:57 Відповісти
Михаил только гадил и ,законы нарушал,при этом получая огромную зарплату за поливание Порошенко дерьмом. От его,,деятельности,, пользы для Украины нольцелых х** десятых. Любовь не заслужил. Или не захотел заслужить. Оставте это себе.
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11.11.2021 00:10 Відповісти
Мішу так "зазвезділо", що він думав, що у Грузії перед ним навколішки будуть падати. Виявляється ні, його поставили навколішки, ще й щось роблять ззаду. Він думав, що Україна оглосить Грузії війну, а виявилось, що він нікому і на хер не треба. Сиди, Мішка, сиди, тобі ще довго сидіти. Поки можеш приміряти юлькіни лабутени та каркату ковдру.
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10.11.2021 19:39 Відповісти
Міха "умудрився" витрусити з убогої Грузіяї в яуій немає промисловості майже 8 млрд. баксів. Я як же він це зробив? Просто. Арештовува всіх заможних громадян серед яких переважгну більшість складали "злодії в законі", кримінальники і корумповані чиновники. В СІЗО їх катували, гвалтували на камеру (зокрема поліцейськими дрючками) і потім погрожуючи викласти відео "процесу" в ефір національних каналів Грузії пропонували "сплатити на реформи" і фонди які належали Міхо... Саме тому йому довелось тікати з Грузії. Єдине що ще рятує цього тоталітарного мудака від смерті то це відеоархів в Америці. Але зараз всі "ображені" і "випотрошені" Міхо отримали "доступ до тіла". Спершу з нього вичавлять архів - ну не хочуть "уважаємиє люді" предстати в вигляді траханих тєрпіл на екранах і в мережі! Не хочуть і все тут! А вже як вичавлять архів то Міху чекає помста. І щось мені підказує що придурка придушать в останній день тюремного увязнення перетворивши його за період увязнення в опущений всіма можливими способами шматок слизу...
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10.11.2021 20:15 Відповісти
По нев**н**ному количеству поганых тролляк на этой ветке видно реальное отношение властей Украины к сержанту Мих0... будет ещё один Журавель... выбраться оттуда был бы шанс только у шефира или ермака.
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10.11.2021 21:52 Відповісти
Вы в своем уме? Сравнить героя-защитника Украины и пустышку-пи*добола,по своей тупости поехавшегося пиариться?
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11.11.2021 00:13 Відповісти
больного нельзя беспокоить
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10.11.2021 21:54 Відповісти
Очкаста жаба Денисова ( колишня Юлькина підстилка) ! За#бала вже всіх ти зі своїм ідіотом клінічним му*******ілом! Немає більше кого рятувати ? Скільки українців достойних людей за гратами -а ти нам цього жирного слизняка впарюєш ,курва!
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10.11.2021 22:44 Відповісти
Мэри Поппинс, до свиданья ! Давайте , Вы мне не будете рассказывать что мне думать, а я - за это - не скажу куда Вам идти . Но - не для экзальтированных, а нормальных читателей - я сравниваю результат действий власти. Можно по-разному относиться к Мих0 - "пустышку" вывевшего Грузию из ж**ы в Европу... однозначно относимся к герою-сержанту (который мог бы быть не павшим героем, а простым раненым бойцом, если бы не всем нам известный "личный контроль") но результат действий зели в обоих случаях = #какаяразница.
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11.11.2021 10:27 Відповісти
Фу, противно читати, скільки ж то платять тим всім тролям і га*но- ботам, що вони всі тут...
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12.11.2021 13:44 Відповісти
 
 