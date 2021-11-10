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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Мы призываем власти Грузии достойно обращаться с Саакашвили, - спикер Госдепа Прайс

Мы призываем власти Грузии достойно обращаться с Саакашвили, - спикер Госдепа Прайс

Вашингтон призывает грузинское правительство достойно относиться к находящемуся в тюрьме бывшему президенту страны Михеилу Саакашвили.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы призываем правительство Грузии обращаться с Саакашвили честно и с достоинством, с соблюдением международных норм", - заявил Прайс на брифинге.

Он подчеркнул, что США следят за ситуацией и призывают грузинское правительство немедленно принять меры, чтобы убедиться, что срочные нужды в контексте физического и ментального здоровья Саакашвили удовлетворены.

По словам Прайса, Вашингтон призывает предоставлять Саакашвили адекватную медицинскую помощь.

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"Мы призываем власти Грузии немедленно принять меры, чтобы гарантировать, что срочные нужды в области ментального и физического здоровья господина Саакашвили могут быть удовлетворены. Мы призываем Грузию обращаться с Саакашвили честно и проявлять уважение", - сказал Прайс.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

Автор: 

Госдепартамент США (1820) Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307) США (26471) Прайс Нед (109)


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Топ комментарии
+3
Це те саме що закликати "владу" України гідно спілкуватись з Януковичем якби той нелегально проник на Україну з російським паспортом і був арештований.
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10.11.2021 10:51
+3
Видео ухода Михуила из тюрьмы доказывает что слова о том что тот вот вот умрет просто брехня, на этом кабане пахать можно.
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10.11.2021 10:55
+2
т.е. они не настаивают на его безусловном освобождении а только просят обеспечить карлсона нормальной туалетной бумагой и зубной пастой со щеткой? вобщем, ясько, твой старпер слит штатами...
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10.11.2021 10:33
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т.е. они не настаивают на его безусловном освобождении а только просят обеспечить карлсона нормальной туалетной бумагой и зубной пастой со щеткой? вобщем, ясько, твой старпер слит штатами...
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10.11.2021 10:33 Ответить
"Шерхану" нині не до використаних "табакі".
На черзі барига з клоуном.
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10.11.2021 10:52 Ответить
Єто в твоей гбнявой методичке так написано.

Штаты хотят справедливого судебного процесса. Кстати заочный суд штаты не признают и сами не используют эту практику диктатур и мафиозных бантустанов.
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10.11.2021 11:01 Ответить
Надіслали би гуманітарну допомогу, бо дитяче харчування скінчилося.
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10.11.2021 10:43 Ответить
куда еще достойней ? наркоту ему выдавать и шлюх завозить ?
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10.11.2021 10:48 Ответить
Це те саме що закликати "владу" України гідно спілкуватись з Януковичем якби той нелегально проник на Україну з російським паспортом і був арештований.
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10.11.2021 10:51 Ответить
Панове грузини,віднеситесь до Сааки гуманно.Злийте його в унітаз історії і все а не займайтесь політичною проституцією.
Винен-розстріл,а ні так відпустите,і все крапка.
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10.11.2021 10:51 Ответить
США сливают Карлсона, нынешние власти в Грузии их вполне устраивают.
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10.11.2021 10:53 Ответить
Дед Саакашвили работал при Лаврениии Павловиче Берии, поэтому, по старой памяти, а грузины помнят Берию, с Михаилом все будет хорошо. А не так как при его президентстве с заключенными, которых пытали.
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10.11.2021 10:53 Ответить
Видео ухода Михуила из тюрьмы доказывает что слова о том что тот вот вот умрет просто брехня, на этом кабане пахать можно.
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10.11.2021 10:55 Ответить
Чого так всі носяться із цією грузінської сракою....... У нас більше головняка немає...?
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10.11.2021 10:59 Ответить
Міха, прасті...
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10.11.2021 10:59 Ответить
От і доказ того, що ригоботи плюють гівном на Міхо, виконуючи вказівки хуjла.
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10.11.2021 11:42 Ответить
А Саакашвілі сподівався що США закликатимуть віддати йому владу і призначити пожиттєвим царем Грузії...
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10.11.2021 12:27 Ответить
По законам Грузии (и не только) Саакашвили преступник.
Есть решение суда ...
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10.11.2021 13:11 Ответить
так как при нем,когда он біьл президентом, обращались с подозреваеміьми ...Да ?
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10.11.2021 13:38 Ответить
 
 