Мы призываем власти Грузии достойно обращаться с Саакашвили, - спикер Госдепа Прайс

Вашингтон призывает грузинское правительство достойно относиться к находящемуся в тюрьме бывшему президенту страны Михеилу Саакашвили.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы призываем правительство Грузии обращаться с Саакашвили честно и с достоинством, с соблюдением международных норм", - заявил Прайс на брифинге.

Он подчеркнул, что США следят за ситуацией и призывают грузинское правительство немедленно принять меры, чтобы убедиться, что срочные нужды в контексте физического и ментального здоровья Саакашвили удовлетворены.

По словам Прайса, Вашингтон призывает предоставлять Саакашвили адекватную медицинскую помощь.

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"Мы призываем власти Грузии немедленно принять меры, чтобы гарантировать, что срочные нужды в области ментального и физического здоровья господина Саакашвили могут быть удовлетворены. Мы призываем Грузию обращаться с Саакашвили честно и проявлять уважение", - сказал Прайс.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.