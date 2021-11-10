Ми закликаємо владу Грузії гідно поводитися з Саакашвілі, - речник Держдепу Прайс

Вашингтон закликає грузинський уряд гідно поводитися з колишнім президентом країни Міхеілом Саакашвілі, який перебуває у в'язниці.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми закликаємо уряд Грузії ставитися до Саакашвілі чесно та з гідністю, з дотриманням міжнародних норм", - заявив Прайс на брифінгу.

Він наголосив, що США стежать за ситуацією і закликають грузинський уряд негайно вжити заходів, щоб переконатися, що термінові потреби у контексті фізичного та ментального здоров'я Саакашвілі задоволені.

За словами Прайса, Вашингтон закликає надавати Саакашвілі адекватну медичну допомогу.

"Ми закликаємо владу Грузії негайно вжити заходів, щоб гарантувати, що термінові потреби в галузі ментального та фізичного здоров'я пана Саакашвілі можуть бути задоволені. Ми закликаємо Грузію ставитися до Саакашвілі чесно та виявляти повагу", - сказав Прайс.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.