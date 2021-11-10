УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6118 відвідувачів онлайн
Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
977 16

Ми закликаємо владу Грузії гідно поводитися з Саакашвілі, - речник Держдепу Прайс

Ми закликаємо владу Грузії гідно поводитися з Саакашвілі, - речник Держдепу Прайс

Вашингтон закликає грузинський уряд гідно поводитися з колишнім президентом країни Міхеілом Саакашвілі, який перебуває у в'язниці.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми закликаємо уряд Грузії ставитися до Саакашвілі чесно та з гідністю, з дотриманням міжнародних норм", - заявив Прайс на брифінгу.

Він наголосив, що США стежать за ситуацією і закликають грузинський уряд негайно вжити заходів, щоб переконатися, що термінові потреби у контексті фізичного та ментального здоров'я Саакашвілі задоволені.

За словами Прайса, Вашингтон закликає надавати Саакашвілі адекватну медичну допомогу.

"Ми закликаємо владу Грузії негайно вжити заходів, щоб гарантувати, що термінові потреби в галузі ментального та фізичного здоров'я пана Саакашвілі можуть бути задоволені. Ми закликаємо Грузію ставитися до Саакашвілі чесно та виявляти повагу", - сказав Прайс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада Грузії розслідує повідомлення про побиття та погрози Саакашвілі

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

Автор: 

Держдепартамент США (1615) Грузія (1844) Саакашвілі Міхеіл (2155) США (22590) Прайс Нед (144)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Це те саме що закликати "владу" України гідно спілкуватись з Януковичем якби той нелегально проник на Україну з російським паспортом і був арештований.
показати весь коментар
10.11.2021 10:51
+3
Видео ухода Михуила из тюрьмы доказывает что слова о том что тот вот вот умрет просто брехня, на этом кабане пахать можно.
показати весь коментар
10.11.2021 10:55
+2
т.е. они не настаивают на его безусловном освобождении а только просят обеспечить карлсона нормальной туалетной бумагой и зубной пастой со щеткой? вобщем, ясько, твой старпер слит штатами...
показати весь коментар
10.11.2021 10:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
т.е. они не настаивают на его безусловном освобождении а только просят обеспечить карлсона нормальной туалетной бумагой и зубной пастой со щеткой? вобщем, ясько, твой старпер слит штатами...
показати весь коментар
10.11.2021 10:33 Відповісти
"Шерхану" нині не до використаних "табакі".
На черзі барига з клоуном.
показати весь коментар
10.11.2021 10:52 Відповісти
Єто в твоей гбнявой методичке так написано.

Штаты хотят справедливого судебного процесса. Кстати заочный суд штаты не признают и сами не используют эту практику диктатур и мафиозных бантустанов.
показати весь коментар
10.11.2021 11:01 Відповісти
Надіслали би гуманітарну допомогу, бо дитяче харчування скінчилося.
показати весь коментар
10.11.2021 10:43 Відповісти
куда еще достойней ? наркоту ему выдавать и шлюх завозить ?
показати весь коментар
10.11.2021 10:48 Відповісти
Це те саме що закликати "владу" України гідно спілкуватись з Януковичем якби той нелегально проник на Україну з російським паспортом і був арештований.
показати весь коментар
10.11.2021 10:51 Відповісти
Панове грузини,віднеситесь до Сааки гуманно.Злийте його в унітаз історії і все а не займайтесь політичною проституцією.
Винен-розстріл,а ні так відпустите,і все крапка.
показати весь коментар
10.11.2021 10:51 Відповісти
США сливают Карлсона, нынешние власти в Грузии их вполне устраивают.
показати весь коментар
10.11.2021 10:53 Відповісти
Дед Саакашвили работал при Лаврениии Павловиче Берии, поэтому, по старой памяти, а грузины помнят Берию, с Михаилом все будет хорошо. А не так как при его президентстве с заключенными, которых пытали.
показати весь коментар
10.11.2021 10:53 Відповісти
Видео ухода Михуила из тюрьмы доказывает что слова о том что тот вот вот умрет просто брехня, на этом кабане пахать можно.
показати весь коментар
10.11.2021 10:55 Відповісти
Чого так всі носяться із цією грузінської сракою....... У нас більше головняка немає...?
показати весь коментар
10.11.2021 10:59 Відповісти
Міха, прасті...
показати весь коментар
10.11.2021 10:59 Відповісти
От і доказ того, що ригоботи плюють гівном на Міхо, виконуючи вказівки хуjла.
показати весь коментар
10.11.2021 11:42 Відповісти
А Саакашвілі сподівався що США закликатимуть віддати йому владу і призначити пожиттєвим царем Грузії...
показати весь коментар
10.11.2021 12:27 Відповісти
По законам Грузии (и не только) Саакашвили преступник.
Есть решение суда ...
показати весь коментар
10.11.2021 13:11 Відповісти
так как при нем,когда он біьл президентом, обращались с подозреваеміьми ...Да ?
показати весь коментар
10.11.2021 13:38 Відповісти
 
 