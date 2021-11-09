Влада Грузії розслідує повідомлення про побиття та погрози Саакашвілі

До установи, в якій утримують експрезидента Грузії, прибув інспектор, але Міхеіл Саакашвілі відмовився спілкуватися з ним через скляний бар’єр.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

До Саакашвілі прибув слідчий держінспектора країни Георгій Мікеладзе. Він хотів допитати експрезидента у зв'язку з повідомленнями про грубе поводження з боку співробітників пенітенціарної служби.

Як повідомив Мікеладзе журналістам, скляний бар'єр було встановлено, за твердженням адміністрації установи, в рамках антикоронавірусних заходів. Та Саакашвілі не захотів спілкуватися через бар’єр, тож зараз шукають альтернативні способи його опитати.

"Саакашвілі висловив готовність співпрацювати зі слідством. Він погодився, щоб була запитана від пенітенціарної служби, міністерства юстиції та інших установ інформація про нього персонального характеру", - сказав Мікеладзе.

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За його словами, Саакашвілі погодився і на медичну експертизу, але за участю запрошених експертів.

Мікеладзе також заявив, що чув на території установи вигуки на адресу Саакашвілі з боку інших ув'язнених. "Підтверджую, що я чув певні вигуки у напрямку третього президента Грузії", - сказав він.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.