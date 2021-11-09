Власти Грузии расследуют сообщения об избиениях и угрозах Саакашвили

В учреждение, в котором содержат экс-президента Грузии, прибыл инспектор, но Михеил Саакашвили отказался общаться с ним через стеклянный барьер.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

К Саакашвили прибыл следователь госинспектора страны Георгий Микеладзе. Он хотел опросить екс-президента в связи с сообщениями о грубом обращении со стороны сотрудников пенитенциарной службы.

Как сообщил Микеладзе журналистам, стеклянный барьер был установлен, по утверждению администрации учреждения, в рамках антикоронавирусных мер. Но Саакашвили не захотел общаться через барьер, поэтому сейчас ищут альтернативные пути для опроса.

Читайте также: Саакашвили избили тюремщики, в камере ему угрожают, - Денисова

"Саакашвили выразил готовность сотрудничать со следствием. Он согласился, чтобы была запрошена от пенитенциарной службы, министерства юстиции и других учреждений информация о нем персонального характера", - сказал Микеладзе.

По его словам, Саакашвили согласился и на медицинскую экспертизу, но с участием приглашенных им экспертов.

Микеладзе также заявил, что слышал на территории учреждения выкрики в адрес Саакашвили со стороны других заключенных. "Подтверждаю, что я слышал определенные выкрики в направлении третьего президента Грузии", - сказал он.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.