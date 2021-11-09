Власти Грузии расследуют сообщения об избиениях и угрозах Саакашвили
В учреждение, в котором содержат экс-президента Грузии, прибыл инспектор, но Михеил Саакашвили отказался общаться с ним через стеклянный барьер.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
К Саакашвили прибыл следователь госинспектора страны Георгий Микеладзе. Он хотел опросить екс-президента в связи с сообщениями о грубом обращении со стороны сотрудников пенитенциарной службы.
Как сообщил Микеладзе журналистам, стеклянный барьер был установлен, по утверждению администрации учреждения, в рамках антикоронавирусных мер. Но Саакашвили не захотел общаться через барьер, поэтому сейчас ищут альтернативные пути для опроса.
"Саакашвили выразил готовность сотрудничать со следствием. Он согласился, чтобы была запрошена от пенитенциарной службы, министерства юстиции и других учреждений информация о нем персонального характера", - сказал Микеладзе.
По его словам, Саакашвили согласился и на медицинскую экспертизу, но с участием приглашенных им экспертов.
Микеладзе также заявил, что слышал на территории учреждения выкрики в адрес Саакашвили со стороны других заключенных. "Подтверждаю, что я слышал определенные выкрики в направлении третьего президента Грузии", - сказал он.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.
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человек-гемор.
Це був його вибір - підпільно покинути Україну і вторгнутися у Грузію
Бо вже задовбав
Цікавих новин більше немає ? Чи піар Міхо замовив та оплатив хтось