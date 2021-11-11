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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили прекратит голодовку, если его переведут в гражданскую клинику, - адвокат Гварамия

Саакашвили прекратит голодовку, если его переведут в гражданскую клинику, - адвокат Гварамия

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили объявил о готовности прекратить голодовку. При этом он выдвинул условие – перевод в многофункциональную клинику на реабилитацию.

Об этом сообщил его адвокат Нике Гварамия в эфире телеканала Mtvari, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как сообщил Гварамия, его подзащитный решил прислушаться к призыву Страсбургского суда по правам человека прекратить голодовку.

"Есть условие прекращения этой голодовки", – цитирует адвокат Саакашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина требует от Грузии достойного обращения с Саакашвили, - МИД

По его словам, экспрезидент Грузии готов прекратить голодовку при условии перевода в многофункциональную клинику на реабилитацию.

В свою очередь министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили вернется в учреждение №12 при условии прекращения голодовки.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экспрезидента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

Автор: 

голодовка (829) Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+7
нет уж.. пусть голодает... хотя по ему этого не скажешь. мамон еще больше стал...
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11.11.2021 17:00
+7
Мабуть помре за батьківщину та грузинський народ іншим разом...
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11.11.2021 17:06
+7
Він припинить "голодування" в будь якому разі. Нарцис надто себе любить і грузинська влада це знає. Мені от що цікаво - блаЗЕнь вже точно барига?
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11.11.2021 17:17
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нет уж.. пусть голодает... хотя по ему этого не скажешь. мамон еще больше стал...
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11.11.2021 17:00 Ответить
Оставляйте его в тюремной клинике! такой шанс упускать нельзя!
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12.11.2021 00:00 Ответить
О какой голодовке идет речь????
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12.11.2021 00:18 Ответить
По запатентованной методике Надьки Савченко.)
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12.11.2021 05:29 Ответить
Это по Сенцову, точно!
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12.11.2021 07:47 Ответить
Раскидал всех. И шести человек не хватило, чтобы его удержать.
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12.11.2021 06:35 Ответить
Дайте йому банку варення)))
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11.11.2021 17:00 Ответить
Мабуть помре за батьківщину та грузинський народ іншим разом...
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11.11.2021 17:06 Ответить
Він припинить "голодування" в будь якому разі. Нарцис надто себе любить і грузинська влада це знає. Мені от що цікаво - блаЗЕнь вже точно барига?
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11.11.2021 17:17 Ответить
Шантажист
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11.11.2021 18:43 Ответить
А если отпустите он еще и бухать начнет!!
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11.11.2021 17:20 Ответить
Таки не понял цель этой голодовки . Попасть на больничку ? А как же свободная Джорджия
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11.11.2021 17:25 Ответить
Міша, на зону, а там тебе зеки бистро "переведуть" до параші.
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11.11.2021 17:30 Ответить
Та хай як хоче. Хоче Саакашвілі голодувати, хай голодує. Не хоче, хай не голодує. Це особиста справа Саакашвілі. Дайте йому лопату в руки, заставте працювати. Почне відмовлятись в ШИЗО на тижня два. Чого з ним носяться?????? Чого він всіх шантажує тою голодовкою.???? Приватна лікарня, окрема палата. Ясько в ліжко. Більше він нічого не хоче????? Лопату в руки, Не захоче працювати- в шизо. З цією виставою пора кінчати.
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11.11.2021 17:30 Ответить
А основанием для этого что служит.. То что он вип персона... Все должно проходить согласно действующего законодательства. Власти должны обеспечить его лечение, реабилитацию ( если таковое требуется) и в тюремной больнице. По поводу голодовки он должен по этому поводу сделать письменное заявление, что это его личное решение. ( потому что насильственное питание приравнивается к пыткам)
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11.11.2021 17:36 Ответить
Оно и понятно что мяса хочеться, а то все пюре, мед и соки.
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11.11.2021 17:38 Ответить
Ну чего только пюре и соки. ????? Овощи с телячьей печенью. Та нормально он питается. Я думаю и мясо он тоже кушает. Саакашвили не тот человек, который будет врагом своему здоровью. По своему психотипу он слишком сильно себя любит . Но Миша медийная особа, и возле его постоянно должен быть пиар. В данном случае он лепит из себя таким вот образом мачо мученика. Для этого он не легально и приехал в Грузию что бы его посадили. Такое реально заходит нашему електорату. Вспомните Тимошенко и Гадю Савченко. Так что все эти так называемые голодания Саакашвили есть не что иное как просто спектакль для поднятия собственного рейтинга. Миша мученн к режима.
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11.11.2021 17:58 Ответить
Не йому,щось вимагати. Як Чауса його силоміць не вивозили,не заманювали,сам в кефірі приплив.
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11.11.2021 17:53 Ответить
Мені якось *****. То проблеми самого Міхо і держави Грузія. Незабаром забудуть як і Навального.
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11.11.2021 17:55 Ответить
Банку варення і корзину печива...
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11.11.2021 18:06 Ответить
А еще лучше в пятизвездочный отель.
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11.11.2021 18:35 Ответить
Міша не треба, не лягай під путінськи х посіпак, тримайся до повного кінця. Голодувати так голодувати! А то якійсь дитячі пюре з м'ясом, йогурти та натуральні соки. Так навіть Гадя Савченко не голодувала у російській в'язниці, правда срачину відкормила, що літак з героїнею ледь зміг злетіти. Карлсон, у тебе вже черево як у вагітньої. І це тільки через 40 днів голодування, а що буде через півроку?! Так що тримайся, голодуй, може зробиш Україну щасливішою.
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11.11.2021 18:51 Ответить
На полных людях внешние последствия голодовки не всегда видны, да и сам процесс потери веса не самое страшное, страшное это разрушение организма изнутри начиная со второй недели голодовки. Похер голодает он или нет, просто по внешнему виду не всегда можно определить. Единственное если он будет голодать больше двух месяцев, как наш бравый комрод Семен, тогда можно смело говорить звиздежь,врачами доказано что даже самые крепкие люди если чудом выдержат два месяца голодовки, это уже не жильцы с кучей смертельных болезней.
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11.11.2021 23:51 Ответить
Ну как не видно? Организм начинает питатся за счет накопленого жира! Если бы Карсон голодал то пузико бы у него висело а так на видео видно что пузико стало ещё больше чем было!
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11.11.2021 23:56 Ответить
Конечно начинает он с жира, но где то через неделю организм переходит на внутренние органы. И если человек весящий до 130, скинет кило 20, то для тех кто его не знает досконально, это может быть и не видно. А насчет увеличения живота и вообще тела, то есть поговорка пухнуть с голоду, при сильном истощении организма идет отек в ткани.
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12.11.2021 00:08 Ответить
Видел сегодня на видео Карсона топлес пузико стоит как хер у волка на морозе! Если бы Карсон голодал оно бы хоть немного провисло а так по виду полное жира даже наоборот такое ощющение что пузо продолжает рости!
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12.11.2021 00:21 Ответить
Вы видели как он дрался! Сколько энергии! Чуть ли не по стенкам бегал. Охранника за грудки брал! Откуда столько энергии у голодающего 42 дня человека? Вы фото заключенных Бухенвальда видели? Вот они правда голодали.
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12.11.2021 06:42 Ответить
У вересні 2017 року Саакашвілі зумів прорватись через український кордон та організувати протести з вимогою відставки Порошенка. Всю осінь та зиму 2017-2018 року урядовий квартал був заблокований наметовим містечком прихильників Саакашвілі. У вихідні дні в центрі проводились марші його прихильників.

У центрі Києва партія «Рух нових сил» Саакашвіллі влаштувала марш проти президента України Петра Порошенка.
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11.11.2021 22:00 Ответить
Курченка він тоді добре подоїв на бабки.
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12.11.2021 06:37 Ответить
Надо было его тогда в Грузию депортировать. Официально. Сейчас же сам рвался. Пожалели Михо тогда.
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12.11.2021 06:44 Ответить
Да, в гражданскую клинику и кормить галстуками.
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11.11.2021 23:46 Ответить
Я видел видео с участием Сакаашвили и не пойму какая больничка ему нужна? На видео я не увидел никаких симптомов истощения!
Может тут Карсонофилы расскажут что с их кумиром не так?
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11.11.2021 23:47 Ответить
Кстати необходимо проверить врачей обследующих Карсона на профпригодность. Что-то они нашли болезни которых у Карсона нет. А это влечет за собой вред здоровью самого Карсона! Может они просто профнепригодны и им надо запретить лечить людей!
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11.11.2021 23:58 Ответить
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12.11.2021 00:20 Ответить
Ага.
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12.11.2021 04:22 Ответить
Пусть запускает пропеллер и летит сам в ту клинику.
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12.11.2021 05:35 Ответить
Клиника то в чем виновата?Разве что в психушку.
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12.11.2021 07:07 Ответить
Все як завжди. Ще жоден з цих "голодуючих" не "завернувся з голоду".
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12.11.2021 07:07 Ответить
Даже в ЕСПЧ ему отказали в переводе в гражданскую больницу.
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12.11.2021 07:21 Ответить
 
 