Саакашвили прекратит голодовку, если его переведут в гражданскую клинику, - адвокат Гварамия
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили объявил о готовности прекратить голодовку. При этом он выдвинул условие – перевод в многофункциональную клинику на реабилитацию.
Об этом сообщил его адвокат Нике Гварамия в эфире телеканала Mtvari, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как сообщил Гварамия, его подзащитный решил прислушаться к призыву Страсбургского суда по правам человека прекратить голодовку.
"Есть условие прекращения этой голодовки", – цитирует адвокат Саакашвили.
По его словам, экспрезидент Грузии готов прекратить голодовку при условии перевода в многофункциональную клинику на реабилитацию.
В свою очередь министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили вернется в учреждение №12 при условии прекращения голодовки.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.
10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экспрезидента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.
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