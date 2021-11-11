Саакашвілі припинить голодування, якщо його переведуть в цивільну клініку, - адвокат Гварамія

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі оголосив про готовність припинити голодування. При цьому він висунув умову - переведення в багатофункціональну клініку на реабілітацію.

Про це повідомив його адвокат Ніке Гварамія в ефірі телеканала Mtvari, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Як повідомив Гварамія, його підзахисний вирішив прислухатися до заклику Страсбурзького суду з прав людини припинити голодування.

"Є умова припинення цього голодування", - цитує адвокат Саакашвілі.

За його словами, експрезидент Грузії готовий припинити голодування за умови переведення до багатофункціональної клініки на реабілітацію.

В свою чергу міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що Саакашвілі повернеться до установи №12 за умови припинення голодування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейський суд з прав людини закликав Саакашвілі припинити голодування

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.