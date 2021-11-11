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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Саакашвілі припинить голодування, якщо його переведуть в цивільну клініку, - адвокат Гварамія

Саакашвілі припинить голодування, якщо його переведуть в цивільну клініку, - адвокат Гварамія

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі оголосив про готовність припинити голодування. При цьому він висунув умову - переведення в багатофункціональну клініку на реабілітацію.

Про це повідомив його адвокат Ніке Гварамія в ефірі телеканала Mtvari, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Як повідомив Гварамія, його підзахисний вирішив прислухатися до заклику Страсбурзького суду з прав людини припинити голодування.

"Є умова припинення цього голодування", - цитує адвокат Саакашвілі.

За його словами, експрезидент Грузії готовий припинити голодування за умови переведення до багатофункціональної клініки на реабілітацію.

В свою чергу міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що Саакашвілі повернеться до установи №12 за умови припинення голодування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейський суд з прав людини закликав Саакашвілі припинити голодування

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

Автор: 

голодування (426) Грузія (1844) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+7
нет уж.. пусть голодает... хотя по ему этого не скажешь. мамон еще больше стал...
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11.11.2021 17:00
+7
Мабуть помре за батьківщину та грузинський народ іншим разом...
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11.11.2021 17:06
+7
Він припинить "голодування" в будь якому разі. Нарцис надто себе любить і грузинська влада це знає. Мені от що цікаво - блаЗЕнь вже точно барига?
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11.11.2021 17:17
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нет уж.. пусть голодает... хотя по ему этого не скажешь. мамон еще больше стал...
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11.11.2021 17:00 Відповісти
Оставляйте его в тюремной клинике! такой шанс упускать нельзя!
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12.11.2021 00:00 Відповісти
О какой голодовке идет речь????
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12.11.2021 00:18 Відповісти
По запатентованной методике Надьки Савченко.)
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12.11.2021 05:29 Відповісти
Это по Сенцову, точно!
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12.11.2021 07:47 Відповісти
Раскидал всех. И шести человек не хватило, чтобы его удержать.
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12.11.2021 06:35 Відповісти
Дайте йому банку варення)))
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11.11.2021 17:00 Відповісти
Мабуть помре за батьківщину та грузинський народ іншим разом...
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11.11.2021 17:06 Відповісти
Він припинить "голодування" в будь якому разі. Нарцис надто себе любить і грузинська влада це знає. Мені от що цікаво - блаЗЕнь вже точно барига?
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11.11.2021 17:17 Відповісти
Шантажист
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11.11.2021 18:43 Відповісти
А если отпустите он еще и бухать начнет!!
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11.11.2021 17:20 Відповісти
Таки не понял цель этой голодовки . Попасть на больничку ? А как же свободная Джорджия
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11.11.2021 17:25 Відповісти
Міша, на зону, а там тебе зеки бистро "переведуть" до параші.
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11.11.2021 17:30 Відповісти
Та хай як хоче. Хоче Саакашвілі голодувати, хай голодує. Не хоче, хай не голодує. Це особиста справа Саакашвілі. Дайте йому лопату в руки, заставте працювати. Почне відмовлятись в ШИЗО на тижня два. Чого з ним носяться?????? Чого він всіх шантажує тою голодовкою.???? Приватна лікарня, окрема палата. Ясько в ліжко. Більше він нічого не хоче????? Лопату в руки, Не захоче працювати- в шизо. З цією виставою пора кінчати.
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11.11.2021 17:30 Відповісти
А основанием для этого что служит.. То что он вип персона... Все должно проходить согласно действующего законодательства. Власти должны обеспечить его лечение, реабилитацию ( если таковое требуется) и в тюремной больнице. По поводу голодовки он должен по этому поводу сделать письменное заявление, что это его личное решение. ( потому что насильственное питание приравнивается к пыткам)
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11.11.2021 17:36 Відповісти
Оно и понятно что мяса хочеться, а то все пюре, мед и соки.
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11.11.2021 17:38 Відповісти
Ну чего только пюре и соки. ????? Овощи с телячьей печенью. Та нормально он питается. Я думаю и мясо он тоже кушает. Саакашвили не тот человек, который будет врагом своему здоровью. По своему психотипу он слишком сильно себя любит . Но Миша медийная особа, и возле его постоянно должен быть пиар. В данном случае он лепит из себя таким вот образом мачо мученика. Для этого он не легально и приехал в Грузию что бы его посадили. Такое реально заходит нашему електорату. Вспомните Тимошенко и Гадю Савченко. Так что все эти так называемые голодания Саакашвили есть не что иное как просто спектакль для поднятия собственного рейтинга. Миша мученн к режима.
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11.11.2021 17:58 Відповісти
Не йому,щось вимагати. Як Чауса його силоміць не вивозили,не заманювали,сам в кефірі приплив.
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11.11.2021 17:53 Відповісти
Мені якось *****. То проблеми самого Міхо і держави Грузія. Незабаром забудуть як і Навального.
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11.11.2021 17:55 Відповісти
Банку варення і корзину печива...
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11.11.2021 18:06 Відповісти
А еще лучше в пятизвездочный отель.
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11.11.2021 18:35 Відповісти
Міша не треба, не лягай під путінськи х посіпак, тримайся до повного кінця. Голодувати так голодувати! А то якійсь дитячі пюре з м'ясом, йогурти та натуральні соки. Так навіть Гадя Савченко не голодувала у російській в'язниці, правда срачину відкормила, що літак з героїнею ледь зміг злетіти. Карлсон, у тебе вже черево як у вагітньої. І це тільки через 40 днів голодування, а що буде через півроку?! Так що тримайся, голодуй, може зробиш Україну щасливішою.
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11.11.2021 18:51 Відповісти
На полных людях внешние последствия голодовки не всегда видны, да и сам процесс потери веса не самое страшное, страшное это разрушение организма изнутри начиная со второй недели голодовки. Похер голодает он или нет, просто по внешнему виду не всегда можно определить. Единственное если он будет голодать больше двух месяцев, как наш бравый комрод Семен, тогда можно смело говорить звиздежь,врачами доказано что даже самые крепкие люди если чудом выдержат два месяца голодовки, это уже не жильцы с кучей смертельных болезней.
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11.11.2021 23:51 Відповісти
Ну как не видно? Организм начинает питатся за счет накопленого жира! Если бы Карсон голодал то пузико бы у него висело а так на видео видно что пузико стало ещё больше чем было!
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11.11.2021 23:56 Відповісти
Конечно начинает он с жира, но где то через неделю организм переходит на внутренние органы. И если человек весящий до 130, скинет кило 20, то для тех кто его не знает досконально, это может быть и не видно. А насчет увеличения живота и вообще тела, то есть поговорка пухнуть с голоду, при сильном истощении организма идет отек в ткани.
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12.11.2021 00:08 Відповісти
Видел сегодня на видео Карсона топлес пузико стоит как хер у волка на морозе! Если бы Карсон голодал оно бы хоть немного провисло а так по виду полное жира даже наоборот такое ощющение что пузо продолжает рости!
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12.11.2021 00:21 Відповісти
Вы видели как он дрался! Сколько энергии! Чуть ли не по стенкам бегал. Охранника за грудки брал! Откуда столько энергии у голодающего 42 дня человека? Вы фото заключенных Бухенвальда видели? Вот они правда голодали.
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12.11.2021 06:42 Відповісти
У вересні 2017 року Саакашвілі зумів прорватись через український кордон та організувати протести з вимогою відставки Порошенка. Всю осінь та зиму 2017-2018 року урядовий квартал був заблокований наметовим містечком прихильників Саакашвілі. У вихідні дні в центрі проводились марші його прихильників.

У центрі Києва партія «Рух нових сил» Саакашвіллі влаштувала марш проти президента України Петра Порошенка.
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11.11.2021 22:00 Відповісти
Курченка він тоді добре подоїв на бабки.
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12.11.2021 06:37 Відповісти
Надо было его тогда в Грузию депортировать. Официально. Сейчас же сам рвался. Пожалели Михо тогда.
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12.11.2021 06:44 Відповісти
Да, в гражданскую клинику и кормить галстуками.
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11.11.2021 23:46 Відповісти
Я видел видео с участием Сакаашвили и не пойму какая больничка ему нужна? На видео я не увидел никаких симптомов истощения!
Может тут Карсонофилы расскажут что с их кумиром не так?
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11.11.2021 23:47 Відповісти
Кстати необходимо проверить врачей обследующих Карсона на профпригодность. Что-то они нашли болезни которых у Карсона нет. А это влечет за собой вред здоровью самого Карсона! Может они просто профнепригодны и им надо запретить лечить людей!
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11.11.2021 23:58 Відповісти
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12.11.2021 00:20 Відповісти
Ага.
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12.11.2021 04:22 Відповісти
Пусть запускает пропеллер и летит сам в ту клинику.
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12.11.2021 05:35 Відповісти
Клиника то в чем виновата?Разве что в психушку.
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12.11.2021 07:07 Відповісти
Все як завжди. Ще жоден з цих "голодуючих" не "завернувся з голоду".
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12.11.2021 07:07 Відповісти
Даже в ЕСПЧ ему отказали в переводе в гражданскую больницу.
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12.11.2021 07:21 Відповісти
 
 