Саакашвілі припинить голодування, якщо його переведуть в цивільну клініку, - адвокат Гварамія
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі оголосив про готовність припинити голодування. При цьому він висунув умову - переведення в багатофункціональну клініку на реабілітацію.
Про це повідомив його адвокат Ніке Гварамія в ефірі телеканала Mtvari, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Як повідомив Гварамія, його підзахисний вирішив прислухатися до заклику Страсбурзького суду з прав людини припинити голодування.
"Є умова припинення цього голодування", - цитує адвокат Саакашвілі.
За його словами, експрезидент Грузії готовий припинити голодування за умови переведення до багатофункціональної клініки на реабілітацію.
В свою чергу міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що Саакашвілі повернеться до установи №12 за умови припинення голодування.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.
10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.
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