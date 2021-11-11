Європейський суд з прав людини закликав Саакашвілі припинити голодування

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) направив сторонам своє рішення за позовом "Саакашвілі проти Грузії" щодо запиту про застосування тимчасового заходу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Новини-Грузія.

"Суд з метою дотримання інтересів сторін та належного ведення справи вирішив закликати заявника (Міхеіла Саакашвілі) припинити голодування", - йдеться у рішенні.

Суд заявляє, що уряд Грузії до 24 листопада 2021 року має надати Європейському суду інформацію про стан здоров'я та безпеку позивача. Крім того, уряд повинен забезпечити безпеку Саакашвілі під час перебування у в'язниці та відповідне медичне лікування/обслуговування у період після припинення голодування.

"Суд також вирішив відповідно до 41-ї статті присвоїти аплікації пріоритет", - зазначається у листі, надісланому ЄСПЛ сторонам.

Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі в ЄСПЛ представляли адвокати Тамта Мурадашвілі, Димитрій Садзаглішвілі та Бека Басілая.

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Зазначається, що рішення ЄСПЛ викликало різні оцінки у Грузії. Так, міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе звернув увагу на те, що Страсбурзький суд не задовольнив позов Саакашвілі, в якому він домагався переведення до цивільної клініки, і закликав позивача припинити голодування.

"Європейський суд повідомив уряду Грузії в листі від 10 листопада 2021 року, що в цей день адвокати Саакашвілі звернулися до суду з наступною вимогою: негайно перевести Міхеіла Саакашвілі з лікувальної установи №18 (де, за твердженням позивачів, не захищені відповідним чином його здоров'я і безпека) у багатопрофільну цивільну клініку", - пояснив Брегадзе на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами адвоката Ніки Гварамії, суд закликає Саакашвілі припинити голодування, проте цим фактом визнає, що той голодує. Він додав, що Європейський суд надав цій справі пріоритет.

За словами адвоката, коли суд починає вивчати питання отримання інформації, цей етап вже є формою нагляду.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.