Саакашвілі слабкий, з видимими ушкодженнями, - лікар

Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі відвідав за ґратами його лікар Ніколоз Кіпшидзе.

Про це пише у фейсбуці прессекретарка Саакашвілі Дарина Чиж, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є ушкодження на різних частинах тіла, я помітив їх на власні очі, ці пошкодження були зафіксовані на фотографіях. Він слабкий ... ліки не приймає, ми взяли аналізи, деякі з яких не дуже хороші", - цитує Чиж слова Кіпшидзе.

Лікар також зазначив, що "довго так тривати не може". І наголосив, що рекомендуватиме щонайшвидше перевести експрезидента до багатопрофільної клініки, де він зможе отримати необхідне лікування.

Читайте: Суд над Саакашвілі розпочався в Тбілісі без його участі, - Денісова

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.