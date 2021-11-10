Саакашвілі слабкий, з видимими ушкодженнями, - лікар
Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі відвідав за ґратами його лікар Ніколоз Кіпшидзе.
Про це пише у фейсбуці прессекретарка Саакашвілі Дарина Чиж, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Є ушкодження на різних частинах тіла, я помітив їх на власні очі, ці пошкодження були зафіксовані на фотографіях. Він слабкий ... ліки не приймає, ми взяли аналізи, деякі з яких не дуже хороші", - цитує Чиж слова Кіпшидзе.
Лікар також зазначив, що "довго так тривати не може". І наголосив, що рекомендуватиме щонайшвидше перевести експрезидента до багатопрофільної клініки, де він зможе отримати необхідне лікування.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.
10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.
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опять же лобовое стекло треснуло.... - с видимыми повреждениями.
видать вьехал кто то... и скрылся....
Тим паче ЄСПЛ відмовив Мішико в переводі в приватну лікарню.Про це написав https://www.facebook.com/ratibregadze/posts/10158741134514005 https://www.facebook.com/ratibregadze/posts/10158741134514005 міністр юстиції Грузії
закон усреднения и ручника никто не отменял
Стійкості грузинській владі - не випустити з в'язниці свого загорнутого в пледик злочинця. Грузинський, як і українській народи, заслуговують бачити негідників у тюрмах, а не такими, що накралися і кайфують від життя.
А українська влада, що покриває грузинського негідника, тисне на грузинів, щоб випустили засудженого злочинця, закрила проти нього справу за державну зраду Україні, має сидіти на нарах. Прямо разом із ним в одній камері.
Але як багато кремлядських шавок набігло на цю тему!!! Це свого роду тест - значить Міха все ще поперек горла х%йлу. Тому - здоров'я Міхі і смерть ворогам!
Если бы они были в реале, истеричка сявкошвили уже бы всех послов и мировую прессу на уши поставил, а так... очередная вялая брехня...
я причины так и не поняла . А мертветчука до сих пор терпят , к примеру,хотя у него тоже несколькопаспортов
Но мертветчука тоже надо было БЫубрать с Украины , но ни порох ни Зе этого не делают
Я не электорат Янека - но помню , что хвоста мертвеочуку донецкие прикрутили так, шо тот чихнуть боялся
около каждого политика есть агенты фсб , маскирующиеся под друзей
Слава Україні - Героям Слава!
Порошенко звичайно зробив помилку, надавши цьому " грузинському Каліостро" громадянство...бо нам і своїх аферистів хватає ( а зараз взагалі цілих 260 штук таких "пріхлєбатєлєй " сидить у ВР)
перекличка кремлядских шавок закончена?
Слава Україні - Героям Слава!