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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Саакашвілі слабкий, з видимими ушкодженнями, - лікар

Саакашвілі слабкий, з видимими ушкодженнями, - лікар

Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі відвідав за ґратами його лікар Ніколоз Кіпшидзе.

Про це пише у фейсбуці прессекретарка Саакашвілі Дарина Чиж, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є ушкодження на різних частинах тіла, я помітив їх на власні очі, ці пошкодження були зафіксовані на фотографіях. Він слабкий ... ліки не приймає, ми взяли аналізи, деякі з яких не дуже хороші", - цитує Чиж слова Кіпшидзе.

Лікар також зазначив, що "довго так тривати не може". І наголосив, що рекомендуватиме щонайшвидше перевести експрезидента до багатопрофільної клініки, де він зможе отримати необхідне лікування.

Читайте: Суд над Саакашвілі розпочався в Тбілісі без його участі, - Денісова

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

Автор: 

голодування (426) Грузія (1844) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+18
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10.11.2021 23:33
+14
У меня после серьезной пьянки то же вид не особо свежий , а если Карлосон висел на коксе годами , то любому імбецилу понятно , что у него и должен быть такой вид , у него физическая и психологическая ломка.
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10.11.2021 23:21
+12
а какой был бодрый, на руках ихтамнетов вносился в украину, захватывал ховтневый и уходил от сбу, считал курченсковское бабло в сечи... зарплата за некуянеделанье в зелеофисе, хисть удалась. и променял на реформированную им турму...
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11.11.2021 00:04
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Тюремники побили Міхеіла ...
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10.11.2021 23:07 Відповісти
Отреформированные им же
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10.11.2021 23:12 Відповісти
Віддячили за зарплати що в свій час назначив Міхо в 10 разів вищі ніж у робітників.
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10.11.2021 23:15 Відповісти
Це їх не виправдовує.
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10.11.2021 23:16 Відповісти
При кокаїновій ломці прушується синтез білків, появляються видимі ніби-то гематоми.
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11.11.2021 08:11 Відповісти
Голови?
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10.11.2021 23:07 Відповісти
У меня после серьезной пьянки то же вид не особо свежий , а если Карлосон висел на коксе годами , то любому імбецилу понятно , что у него и должен быть такой вид , у него физическая и психологическая ломка.
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10.11.2021 23:21 Відповісти
Твоё состояние мне понятно.
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10.11.2021 23:31 Відповісти
Ну вы ж зелебобики , все ж поголовно трезвенники , видимо по этому и тупые от рождения.
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10.11.2021 23:38 Відповісти
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10.11.2021 23:33 Відповісти
Погнули пропеллер і він не літає.
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10.11.2021 23:58 Відповісти
Да ну ты же пару винтиков не докрутил ну вспомни когда вы из него делали карлсона по заказу вот он пропеллер и с оси соскочил, после чего врач вынужден был пожертвовать свой галстук , так что ты висячий тому врачу на галстук и два самореза
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11.11.2021 00:45 Відповісти
не, царапины на корпусе, сколы, краска полезла....
опять же лобовое стекло треснуло.... - с видимыми повреждениями.
видать вьехал кто то... и скрылся....
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11.11.2021 07:41 Відповісти
пипец какое чмо, а в то время как вы читаете пост как он слаб, он жрет варенье и точит котлетки
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10.11.2021 23:59 Відповісти
а какой был бодрый, на руках ихтамнетов вносился в украину, захватывал ховтневый и уходил от сбу, считал курченсковское бабло в сечи... зарплата за некуянеделанье в зелеофисе, хисть удалась. и променял на реформированную им турму...
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11.11.2021 00:04 Відповісти
что, криво побрили?
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11.11.2021 00:04 Відповісти
видимо слаб головой. и молодая яреська не узнает, какой у парня был конец
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11.11.2021 00:05 Відповісти
Може досить вже лікарю підтримувати той цирк.Всі вчора побачили "немощного" Мішико.Його довбнею не доб'єш.І про приватну лікарню досить вже плакати-не буде такого.
Тим паче ЄСПЛ відмовив Мішико в переводі в приватну лікарню.Про це написав https://www.facebook.com/ratibregadze/posts/10158741134514005 https://www.facebook.com/ratibregadze/posts/10158741134514005 міністр юстиції Грузії
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11.11.2021 00:08 Відповісти
Він постійно бреше.
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11.11.2021 00:10 Відповісти
В Грузинській тюрьмі краще ніж бути радником членограя?
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11.11.2021 00:13 Відповісти
Для дегенерата да, сказка про золотое копытце и про золотую рыбку тому подтверждение
закон усреднения и ручника никто не отменял
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11.11.2021 01:30 Відповісти
Поверить сакашвилю себя не уважать ,я это понял когда он холерик пытался закусить галстуком ,не ужели так много его папа заставлял смотреть комедию "Невезучие " с Ришаром и Дипартье
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11.11.2021 00:28 Відповісти
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11.11.2021 00:57 Відповісти
кстати быть честным конкретный и абсолютный параметр и характеристика, а быть лучшим относительный и узкий параметр, согласны
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11.11.2021 01:34 Відповісти
https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__%5b0%5d=AZXZhyUsJgQkYYXDK7rYhkZfGfP7-*************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Джон Сміт

Стійкості грузинській владі - не випустити з в'язниці свого загорнутого в пледик злочинця. Грузинський, як і українській народи, заслуговують бачити негідників у тюрмах, а не такими, що накралися і кайфують від життя.

А українська влада, що покриває грузинського негідника, тисне на грузинів, щоб випустили засудженого злочинця, закрила проти нього справу за державну зраду Україні, має сидіти на нарах. Прямо разом із ним в одній камері.
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11.11.2021 00:43 Відповісти
Міха не янгол, але якщо порівнювати з тим же зеленським, зробив для своїх земляків реально багато добрих справ, порівняно з нашим нелохом. Але нашу корупцію Міхі побороти не вдалось...

Але як багато кремлядських шавок набігло на цю тему!!! Це свого роду тест - значить Міха все ще поперек горла х%йлу. Тому - здоров'я Міхі і смерть ворогам!
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11.11.2021 01:19 Відповісти
Он такой же как и клоун-наркоман только в отличии от клоуна Зеленского имеет мозг. Поэтому его брехня выглядит правдоподобнее!
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11.11.2021 06:20 Відповісти
Кстати как ватники могут хаять Сакаашвили если он за деньги Курченко (а фактически за деньги *****) пытался свергнуть украинскую власть?!
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11.11.2021 06:22 Відповісти
врач синяки фоткал? и мы должны верить, что синяки не нарисованы для фотосессии???
Если бы они были в реале, истеричка сявкошвили уже бы всех послов и мировую прессу на уши поставил, а так... очередная вялая брехня...
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11.11.2021 01:43 Відповісти
Брехня, як і правда, стають такими за умови доведеності. Тому, нарісовани чи ненарісовани, ймовірно, встановить експертиза, раз вже документують. Звідки така нелюбов до Саакашвілі? Бо пороху в борщ насрав?
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11.11.2021 03:24 Відповісти
Бо брехун и бездельник твой михуил! И своей брехней привел к власти гринпоца в воюющей стране, чем ее ослабил! Хай ответит за свои грехи на СВОЕЙ родине!
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12.11.2021 00:50 Відповісти
от прям за ручку прівьол і в крісло президента посадив? А є відєо?
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12.11.2021 15:07 Відповісти
очень показателен цинизм некоторых "завсегдатаев" сайта, радостно гогочущих над проблемами ГРАЖДАНИНА УКРАИНЫ...
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11.11.2021 03:59 Відповісти
Только не надо никого учить морали. Таблом не вышел. Авантюрист он и с польским паспортом авантюрист
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11.11.2021 04:10 Відповісти
А коли він вчиняв злочини за які він має вже два вироки що вступили в законну силу - він теж був "ГРАЖДАНИНОМ УКРАИНЫ"?... Ми йому громадянство не давали! Хто давав - нас не питався! Про ПОрошенка і "дзявкать" не пробуй - коли він давав йому громадянство - вироків ще не було і він (по закону) злочинцем визнаний не був А от при "Блазню" вони вже в законну силу вступили!
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11.11.2021 04:39 Відповісти
он не гражданин украины, его лишили гражданства а зеля незаконно опять его дал. слетит зеля и заберут гражданство
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11.11.2021 07:06 Відповісти
вот когда ЛИШАТ, тогда и приходи!
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11.11.2021 09:53 Відповісти
Це тобі "йти" треба! "НАХИЛОМ"!!! Бо законних підстав (крім "хотєлок" "Блазня") для надання йому громадянства нема Так що рішення це - незаконне!
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11.11.2021 11:41 Відповісти
Били что ли? Аль сам бился в ломке?
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11.11.2021 04:08 Відповісти
Может быть и пару раз ударили в целях самообороны! Я думаю у Грузин есть видео которые их оправдывают! Только одно видео где Карсон хомячит детское питание во время так называемой голодовки дорогого стоит! Или сейчас ЗЕбилы скажут что оно постановачное?
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11.11.2021 06:24 Відповісти
Фото в студию с повреждениями Карсона! Заодно посмотрим какую он харю наел за время голодовки!
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11.11.2021 05:52 Відповісти
Он так слаб что успел изувечить половину охраны в драке.))
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11.11.2021 07:47 Відповісти
А за что его из Украины на самолете вывезли и гражданства лишили ?

я причины так и не поняла . А мертветчука до сих пор терпят , к примеру,хотя у него тоже несколькопаспортов
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11.11.2021 07:58 Відповісти
Пояснить "прагматичний" варіант? Та "льогко"!!! Порошенко надіявся що "Міхо" "запрацює" Однак він міг "закрить очі" на деякі "побрехеньки" з його боку стосовно особистих даних Коли Порошенко зрозумів що "Міхо" просто "халявщик" і працювать не хоче то дав команду "ворухнуть побрехеньки"І "виявилося" що дані надані "Карлсоном" - "липа" І Порох отримав привід його позбуться "законним" способом! Це політика!
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11.11.2021 08:45 Відповісти
А может Саакашвили поддерживал конкурентов - метался и мутил воду ?

Но мертветчука тоже надо было БЫубрать с Украины , но ни порох ни Зе этого не делают
Я не электорат Янека - но помню , что хвоста мертвеочуку донецкие прикрутили так, шо тот чихнуть боялся
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11.11.2021 09:09 Відповісти
У нас "води мутної" було мало? Треба було додавать? "Карлсон" - звичайний "піарщик"! Коли пішов Бендукідзе - він "усрався" Я не здивуюся якщо виявиться що Каха був убитий кацапами - адже не з "Карлсоном" а саме з ним уже велися переговори командою Порошенка І лише після його смерті Порошенко на "літаючого клоуна" погодився!
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11.11.2021 09:25 Відповісти
Пан Яр, КАХА действительно был убит кацапами
около каждого политика есть агенты фсб , маскирующиеся под друзей
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11.11.2021 09:32 Відповісти
кацапня и барыго-ботва дебильно гыгыкает в унисон.
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11.11.2021 08:35 Відповісти
Саакашвили слаб, с видимыми повреждениями.-Дружбаны верные Михрютку из кичи вытащат.Они уже на подходе. 13.10.21 Кулеба о ситуации с Саакашвили: Мы своих граждан в беде за границей не бросаем .03.10.21 . Я буду добиваться возвращения Саакашвили в Украину, Зеленский. А Зеленский с Кулебой сказали-не кот с бараном чихнули.
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11.11.2021 08:37 Відповісти
Дві поживні клізми цьому пану!
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11.11.2021 08:58 Відповісти
кремлядським шавкам Міха спокою не дає)))

Слава Україні - Героям Слава!
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11.11.2021 09:23 Відповісти
Це ****** спокою Україні не дає... бо він занадто активний авантюрист...
Порошенко звичайно зробив помилку, надавши цьому " грузинському Каліостро" громадянство...бо нам і своїх аферистів хватає ( а зараз взагалі цілих 260 штук таких "пріхлєбатєлєй " сидить у ВР)
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11.11.2021 09:44 Відповісти
ну шо?
перекличка кремлядских шавок закончена?
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11.11.2021 10:25 Відповісти
Так вам видніше вся ваша агітбригада зібралася чи ще хтось підійде 😂😂😂
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11.11.2021 10:52 Відповісти
похоже ты последний)))), шо мало платять?)))

Слава Україні - Героям Слава!
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11.11.2021 17:44 Відповісти
кацапня ликует.
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13.11.2021 12:33 Відповісти
 
 