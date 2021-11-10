Саакашвили слаб, с видимыми повреждениями, - врач
Экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили посетил за решеткой его врач Николоз Кипшидзе.
Об этом пишет в фейсбуке пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж, сообщает Цензор.НЕТ.
"Есть повреждения на разных частях тела, я заметил их своими глазами, эти повреждения были зафиксированы на фотографиях. Он слаб... лекарства не принимает, мы взяли анализы, некоторые из которых не очень хорошие", - цитирует Чиж слова Кипшидзе.
Врач также отметил, что "долго так продолжаться не может". И подчеркнул, что будет рекомендовать как можно быстрее перевести экспрезидента в многопрофильную клинику, где он сможет получить необходимое лечение.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.
10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экспрезидента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.
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опять же лобовое стекло треснуло.... - с видимыми повреждениями.
видать вьехал кто то... и скрылся....
Тим паче ЄСПЛ відмовив Мішико в переводі в приватну лікарню.Про це написав https://www.facebook.com/ratibregadze/posts/10158741134514005 https://www.facebook.com/ratibregadze/posts/10158741134514005 міністр юстиції Грузії
закон усреднения и ручника никто не отменял
Стійкості грузинській владі - не випустити з в'язниці свого загорнутого в пледик злочинця. Грузинський, як і українській народи, заслуговують бачити негідників у тюрмах, а не такими, що накралися і кайфують від життя.
А українська влада, що покриває грузинського негідника, тисне на грузинів, щоб випустили засудженого злочинця, закрила проти нього справу за державну зраду Україні, має сидіти на нарах. Прямо разом із ним в одній камері.
Але як багато кремлядських шавок набігло на цю тему!!! Це свого роду тест - значить Міха все ще поперек горла х%йлу. Тому - здоров'я Міхі і смерть ворогам!
Если бы они были в реале, истеричка сявкошвили уже бы всех послов и мировую прессу на уши поставил, а так... очередная вялая брехня...
я причины так и не поняла . А мертветчука до сих пор терпят , к примеру,хотя у него тоже несколькопаспортов
Но мертветчука тоже надо было БЫубрать с Украины , но ни порох ни Зе этого не делают
Я не электорат Янека - но помню , что хвоста мертвеочуку донецкие прикрутили так, шо тот чихнуть боялся
около каждого политика есть агенты фсб , маскирующиеся под друзей
Слава Україні - Героям Слава!
Порошенко звичайно зробив помилку, надавши цьому " грузинському Каліостро" громадянство...бо нам і своїх аферистів хватає ( а зараз взагалі цілих 260 штук таких "пріхлєбатєлєй " сидить у ВР)
перекличка кремлядских шавок закончена?
Слава Україні - Героям Слава!