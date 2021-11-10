Саакашвили слаб, с видимыми повреждениями, - врач

Экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили посетил за решеткой его врач Николоз Кипшидзе.

Об этом пишет в фейсбуке пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж, сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть повреждения на разных частях тела, я заметил их своими глазами, эти повреждения были зафиксированы на фотографиях. Он слаб... лекарства не принимает, мы взяли анализы, некоторые из которых не очень хорошие", - цитирует Чиж слова Кипшидзе.

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Врач также отметил, что "долго так продолжаться не может". И подчеркнул, что будет рекомендовать как можно быстрее перевести экспрезидента в многопрофильную клинику, где он сможет получить необходимое лечение.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экспрезидента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.