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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили слаб, с видимыми повреждениями, - врач

Саакашвили слаб, с видимыми повреждениями, - врач

Экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили посетил за решеткой его врач Николоз Кипшидзе.

Об этом пишет в фейсбуке пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж, сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть повреждения на разных частях тела, я заметил их своими глазами, эти повреждения были зафиксированы на фотографиях. Он слаб... лекарства не принимает, мы взяли анализы, некоторые из которых не очень хорошие", - цитирует Чиж слова Кипшидзе.

Читайте также: Суд над Саакашвили начался в Тбилиси без его участия, - Денисова

Врач также отметил, что "долго так продолжаться не может". И подчеркнул, что будет рекомендовать как можно быстрее перевести экспрезидента в многопрофильную клинику, где он сможет получить необходимое лечение.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экспрезидента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

Автор: 

голодовка (829) Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+18
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10.11.2021 23:33
+14
У меня после серьезной пьянки то же вид не особо свежий , а если Карлосон висел на коксе годами , то любому імбецилу понятно , что у него и должен быть такой вид , у него физическая и психологическая ломка.
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10.11.2021 23:21
+12
а какой был бодрый, на руках ихтамнетов вносился в украину, захватывал ховтневый и уходил от сбу, считал курченсковское бабло в сечи... зарплата за некуянеделанье в зелеофисе, хисть удалась. и променял на реформированную им турму...
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11.11.2021 00:04
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Тюремники побили Міхеіла ...
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10.11.2021 23:07 Ответить
Отреформированные им же
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10.11.2021 23:12 Ответить
Віддячили за зарплати що в свій час назначив Міхо в 10 разів вищі ніж у робітників.
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10.11.2021 23:15 Ответить
Це їх не виправдовує.
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10.11.2021 23:16 Ответить
При кокаїновій ломці прушується синтез білків, появляються видимі ніби-то гематоми.
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11.11.2021 08:11 Ответить
Голови?
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10.11.2021 23:07 Ответить
У меня после серьезной пьянки то же вид не особо свежий , а если Карлосон висел на коксе годами , то любому імбецилу понятно , что у него и должен быть такой вид , у него физическая и психологическая ломка.
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10.11.2021 23:21 Ответить
Твоё состояние мне понятно.
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10.11.2021 23:31 Ответить
Ну вы ж зелебобики , все ж поголовно трезвенники , видимо по этому и тупые от рождения.
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10.11.2021 23:38 Ответить
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10.11.2021 23:33 Ответить
Погнули пропеллер і він не літає.
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10.11.2021 23:58 Ответить
Да ну ты же пару винтиков не докрутил ну вспомни когда вы из него делали карлсона по заказу вот он пропеллер и с оси соскочил, после чего врач вынужден был пожертвовать свой галстук , так что ты висячий тому врачу на галстук и два самореза
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11.11.2021 00:45 Ответить
не, царапины на корпусе, сколы, краска полезла....
опять же лобовое стекло треснуло.... - с видимыми повреждениями.
видать вьехал кто то... и скрылся....
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11.11.2021 07:41 Ответить
пипец какое чмо, а в то время как вы читаете пост как он слаб, он жрет варенье и точит котлетки
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10.11.2021 23:59 Ответить
а какой был бодрый, на руках ихтамнетов вносился в украину, захватывал ховтневый и уходил от сбу, считал курченсковское бабло в сечи... зарплата за некуянеделанье в зелеофисе, хисть удалась. и променял на реформированную им турму...
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11.11.2021 00:04 Ответить
что, криво побрили?
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11.11.2021 00:04 Ответить
видимо слаб головой. и молодая яреська не узнает, какой у парня был конец
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11.11.2021 00:05 Ответить
Може досить вже лікарю підтримувати той цирк.Всі вчора побачили "немощного" Мішико.Його довбнею не доб'єш.І про приватну лікарню досить вже плакати-не буде такого.
Тим паче ЄСПЛ відмовив Мішико в переводі в приватну лікарню.Про це написав https://www.facebook.com/ratibregadze/posts/10158741134514005 https://www.facebook.com/ratibregadze/posts/10158741134514005 міністр юстиції Грузії
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11.11.2021 00:08 Ответить
Він постійно бреше.
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11.11.2021 00:10 Ответить
В Грузинській тюрьмі краще ніж бути радником членограя?
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11.11.2021 00:13 Ответить
Для дегенерата да, сказка про золотое копытце и про золотую рыбку тому подтверждение
закон усреднения и ручника никто не отменял
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11.11.2021 01:30 Ответить
Поверить сакашвилю себя не уважать ,я это понял когда он холерик пытался закусить галстуком ,не ужели так много его папа заставлял смотреть комедию "Невезучие " с Ришаром и Дипартье
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11.11.2021 00:28 Ответить
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11.11.2021 00:57 Ответить
кстати быть честным конкретный и абсолютный параметр и характеристика, а быть лучшим относительный и узкий параметр, согласны
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11.11.2021 01:34 Ответить
https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__%5b0%5d=AZXZhyUsJgQkYYXDK7rYhkZfGfP7-*************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Джон Сміт

Стійкості грузинській владі - не випустити з в'язниці свого загорнутого в пледик злочинця. Грузинський, як і українській народи, заслуговують бачити негідників у тюрмах, а не такими, що накралися і кайфують від життя.

А українська влада, що покриває грузинського негідника, тисне на грузинів, щоб випустили засудженого злочинця, закрила проти нього справу за державну зраду Україні, має сидіти на нарах. Прямо разом із ним в одній камері.
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11.11.2021 00:43 Ответить
Міха не янгол, але якщо порівнювати з тим же зеленським, зробив для своїх земляків реально багато добрих справ, порівняно з нашим нелохом. Але нашу корупцію Міхі побороти не вдалось...

Але як багато кремлядських шавок набігло на цю тему!!! Це свого роду тест - значить Міха все ще поперек горла х%йлу. Тому - здоров'я Міхі і смерть ворогам!
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11.11.2021 01:19 Ответить
Он такой же как и клоун-наркоман только в отличии от клоуна Зеленского имеет мозг. Поэтому его брехня выглядит правдоподобнее!
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11.11.2021 06:20 Ответить
Кстати как ватники могут хаять Сакаашвили если он за деньги Курченко (а фактически за деньги *****) пытался свергнуть украинскую власть?!
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11.11.2021 06:22 Ответить
врач синяки фоткал? и мы должны верить, что синяки не нарисованы для фотосессии???
Если бы они были в реале, истеричка сявкошвили уже бы всех послов и мировую прессу на уши поставил, а так... очередная вялая брехня...
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11.11.2021 01:43 Ответить
Брехня, як і правда, стають такими за умови доведеності. Тому, нарісовани чи ненарісовани, ймовірно, встановить експертиза, раз вже документують. Звідки така нелюбов до Саакашвілі? Бо пороху в борщ насрав?
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11.11.2021 03:24 Ответить
Бо брехун и бездельник твой михуил! И своей брехней привел к власти гринпоца в воюющей стране, чем ее ослабил! Хай ответит за свои грехи на СВОЕЙ родине!
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12.11.2021 00:50 Ответить
от прям за ручку прівьол і в крісло президента посадив? А є відєо?
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12.11.2021 15:07 Ответить
очень показателен цинизм некоторых "завсегдатаев" сайта, радостно гогочущих над проблемами ГРАЖДАНИНА УКРАИНЫ...
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11.11.2021 03:59 Ответить
Только не надо никого учить морали. Таблом не вышел. Авантюрист он и с польским паспортом авантюрист
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11.11.2021 04:10 Ответить
А коли він вчиняв злочини за які він має вже два вироки що вступили в законну силу - він теж був "ГРАЖДАНИНОМ УКРАИНЫ"?... Ми йому громадянство не давали! Хто давав - нас не питався! Про ПОрошенка і "дзявкать" не пробуй - коли він давав йому громадянство - вироків ще не було і він (по закону) злочинцем визнаний не був А от при "Блазню" вони вже в законну силу вступили!
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11.11.2021 04:39 Ответить
он не гражданин украины, его лишили гражданства а зеля незаконно опять его дал. слетит зеля и заберут гражданство
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11.11.2021 07:06 Ответить
вот когда ЛИШАТ, тогда и приходи!
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11.11.2021 09:53 Ответить
Це тобі "йти" треба! "НАХИЛОМ"!!! Бо законних підстав (крім "хотєлок" "Блазня") для надання йому громадянства нема Так що рішення це - незаконне!
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11.11.2021 11:41 Ответить
Били что ли? Аль сам бился в ломке?
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11.11.2021 04:08 Ответить
Может быть и пару раз ударили в целях самообороны! Я думаю у Грузин есть видео которые их оправдывают! Только одно видео где Карсон хомячит детское питание во время так называемой голодовки дорогого стоит! Или сейчас ЗЕбилы скажут что оно постановачное?
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11.11.2021 06:24 Ответить
Фото в студию с повреждениями Карсона! Заодно посмотрим какую он харю наел за время голодовки!
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11.11.2021 05:52 Ответить
Он так слаб что успел изувечить половину охраны в драке.))
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11.11.2021 07:47 Ответить
А за что его из Украины на самолете вывезли и гражданства лишили ?

я причины так и не поняла . А мертветчука до сих пор терпят , к примеру,хотя у него тоже несколькопаспортов
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11.11.2021 07:58 Ответить
Пояснить "прагматичний" варіант? Та "льогко"!!! Порошенко надіявся що "Міхо" "запрацює" Однак він міг "закрить очі" на деякі "побрехеньки" з його боку стосовно особистих даних Коли Порошенко зрозумів що "Міхо" просто "халявщик" і працювать не хоче то дав команду "ворухнуть побрехеньки"І "виявилося" що дані надані "Карлсоном" - "липа" І Порох отримав привід його позбуться "законним" способом! Це політика!
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11.11.2021 08:45 Ответить
А может Саакашвили поддерживал конкурентов - метался и мутил воду ?

Но мертветчука тоже надо было БЫубрать с Украины , но ни порох ни Зе этого не делают
Я не электорат Янека - но помню , что хвоста мертвеочуку донецкие прикрутили так, шо тот чихнуть боялся
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11.11.2021 09:09 Ответить
У нас "води мутної" було мало? Треба було додавать? "Карлсон" - звичайний "піарщик"! Коли пішов Бендукідзе - він "усрався" Я не здивуюся якщо виявиться що Каха був убитий кацапами - адже не з "Карлсоном" а саме з ним уже велися переговори командою Порошенка І лише після його смерті Порошенко на "літаючого клоуна" погодився!
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11.11.2021 09:25 Ответить
Пан Яр, КАХА действительно был убит кацапами
около каждого политика есть агенты фсб , маскирующиеся под друзей
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11.11.2021 09:32 Ответить
кацапня и барыго-ботва дебильно гыгыкает в унисон.
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11.11.2021 08:35 Ответить
Саакашвили слаб, с видимыми повреждениями.-Дружбаны верные Михрютку из кичи вытащат.Они уже на подходе. 13.10.21 Кулеба о ситуации с Саакашвили: Мы своих граждан в беде за границей не бросаем .03.10.21 . Я буду добиваться возвращения Саакашвили в Украину, Зеленский. А Зеленский с Кулебой сказали-не кот с бараном чихнули.
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11.11.2021 08:37 Ответить
Дві поживні клізми цьому пану!
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11.11.2021 08:58 Ответить
кремлядським шавкам Міха спокою не дає)))

Слава Україні - Героям Слава!
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11.11.2021 09:23 Ответить
Це ****** спокою Україні не дає... бо він занадто активний авантюрист...
Порошенко звичайно зробив помилку, надавши цьому " грузинському Каліостро" громадянство...бо нам і своїх аферистів хватає ( а зараз взагалі цілих 260 штук таких "пріхлєбатєлєй " сидить у ВР)
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11.11.2021 09:44 Ответить
ну шо?
перекличка кремлядских шавок закончена?
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11.11.2021 10:25 Ответить
Так вам видніше вся ваша агітбригада зібралася чи ще хтось підійде 😂😂😂
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11.11.2021 10:52 Ответить
похоже ты последний)))), шо мало платять?)))

Слава Україні - Героям Слава!
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11.11.2021 17:44 Ответить
кацапня ликует.
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13.11.2021 12:33 Ответить
 
 