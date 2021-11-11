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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Украина требует от Грузии достойного обращения с Саакашвили, - МИД

Украина требует от Грузии достойного обращения с Саакашвили, - МИД

Киев требует от Тбилиси достойного обращения с третьим президентом Грузии, главой Исполкома реформ Украины Михеилом Саакашвили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 11 ноября сообщает пресс-центр украинского МИД.

11 ноября заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий встретился с послом Грузии в Украине Георгием Закарашвили.

Замминистра довел до сведения грузинской стороны позицию нашего государства о необходимости достойного обращения с украинским гражданином Михеилом Саакашвили и недопустимости применения к нему физической силы.

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Николай Точицкий подчеркнул, что Украина и дальше будет уделять особое внимание соблюдению прав гражданина Украины Михеила Саакашвили, которые Грузия обязана гарантировать в соответствии с нормами международного права", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экспрезидента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

Автор: 

МИД (6938) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+11
В Украине у нас он бегал по крышам, это было первоклассное шоу. В Грузии уже не та высота, не тот уровень
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11.11.2021 20:55
+7
Саакашвілі міг війти в історію як бувший Президент Грузії, а увійшов як психічно хвора людина.
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11.11.2021 21:41
+6
А що Карлсону польоти заборонили??)))
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11.11.2021 20:59
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В Украине у нас он бегал по крышам, это было первоклассное шоу. В Грузии уже не та высота, не тот уровень
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11.11.2021 20:55 Ответить
Пропєллєр заіржавів
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11.11.2021 21:13 Ответить
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11.11.2021 20:57 Ответить
А що Карлсону польоти заборонили??)))
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11.11.2021 20:59 Ответить
Спочатку МиХуіл має поводити себе гідно! А взагалі якось пох...
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11.11.2021 21:00 Ответить
Трансформасьон тоталь : з київського руфера <**************" - в повзаючого по підлозі "доходягу"!
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11.11.2021 21:01 Ответить
Ви там нашого бідного Міхо на руках носите, а де опахала і оркестр? Ви, несчасні шампурники, не знаєте, що Міша натура вразлива, як бубочка. От скільки чоловік учора його на руках несли? Усього шість, та один з пакетом памперсів! Хіба це кортеж! Терміново кортеж як у Зеленського, а спочатку Ясько, бо голодування на дитячих сумішах, йогуртах та натуральних соках так відклались у череві, що Карлсон може вже на Ясько і не піднятись.
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11.11.2021 21:21 Ответить
А плесень зеленая чего распереживалась? Судьбами мух цц озаботьтесь- вымирают сволочи.
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11.11.2021 21:21 Ответить
А голова виконкому зараз як, у відпустці чи на бАльнічнАм?
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11.11.2021 21:23 Ответить
В командировке.
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11.11.2021 21:32 Ответить
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12.11.2021 18:39 Ответить
ЕСПЧ отказал Саакашвили в праве лечится в частной клинике, обломали его по полной.
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11.11.2021 21:34 Ответить
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11.11.2021 21:38 Ответить
Вместо требований выслали бы лучше борщика. Красненького. Да со сметанкой. Все пользы было бы больше.
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11.11.2021 21:39 Ответить
Саакашвілі міг війти в історію як бувший Президент Грузії, а увійшов як психічно хвора людина.
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11.11.2021 21:41 Ответить
да. давайте Сраакашвілі можливість кричати-орати як скаженому собаки на всіх оточуючих хто не заглядає в рота йому.
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11.11.2021 21:42 Ответить
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11.11.2021 22:04 Ответить
Консилиум врачей считает, что .

Napomnite chto glogolili pro gadjku, golodajuschuju azh tak chto shchoki narostila.
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11.11.2021 22:03 Ответить
Так его госпитализировали!
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11.11.2021 22:12 Ответить
aha, chetverom nemogli donesti i kak toljko otpustili na zemlju, tak boljnoi nachal raznositj palatu kjuremnoi boljnici, naverno ot bezsilija.
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11.11.2021 22:30 Ответить
одеть шарлатана Сракашвили на швабру и носить по улицам
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11.11.2021 22:13 Ответить
Щиро вірю,що грузини поведуться з ним якнайгідніше
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11.11.2021 22:51 Ответить
 
 