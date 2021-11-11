Украина требует от Грузии достойного обращения с Саакашвили, - МИД

Киев требует от Тбилиси достойного обращения с третьим президентом Грузии, главой Исполкома реформ Украины Михеилом Саакашвили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 11 ноября сообщает пресс-центр украинского МИД.

11 ноября заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий встретился с послом Грузии в Украине Георгием Закарашвили.

Замминистра довел до сведения грузинской стороны позицию нашего государства о необходимости достойного обращения с украинским гражданином Михеилом Саакашвили и недопустимости применения к нему физической силы.

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Николай Точицкий подчеркнул, что Украина и дальше будет уделять особое внимание соблюдению прав гражданина Украины Михеила Саакашвили, которые Грузия обязана гарантировать в соответствии с нормами международного права", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экспрезидента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.