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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Україна вимагає від Грузії гідного поводження із Саакашвілі, - МЗС

Україна вимагає від Грузії гідного поводження із Саакашвілі, - МЗС

Київ вимагає від Тбілісі гідного поводження з третім президентом Грузії, головою Виконкому реформ України Михеілом Саакашвілі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 11 листопада повідомляє пресцентр українського МЗС.

"11 листопада заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький зустрівся із послом Грузії в Україні Георгієм Закарашвілі.

Заступник міністра довів до відома грузинської сторони позицію нашої держави про необхідність гідного поводження з українським громадянином Міхеілом Саакашвілі та неприпустимість застосування до нього фізичної сили.

Микола Точицький наголосив, що Україна і надалі приділятиме особливу увагу дотриманню прав громадянина України Міхеіла Саакашвілі, які Грузія зобов’язана гарантувати відповідно до норм міжнародного права", - відзначається у повідомленні.  

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

Автор: 

МЗС (4111) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+11
В Украине у нас он бегал по крышам, это было первоклассное шоу. В Грузии уже не та высота, не тот уровень
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11.11.2021 20:55
+7
Саакашвілі міг війти в історію як бувший Президент Грузії, а увійшов як психічно хвора людина.
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11.11.2021 21:41
+6
А що Карлсону польоти заборонили??)))
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11.11.2021 20:59
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В Украине у нас он бегал по крышам, это было первоклассное шоу. В Грузии уже не та высота, не тот уровень
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11.11.2021 20:55 Відповісти
Пропєллєр заіржавів
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11.11.2021 21:13 Відповісти
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11.11.2021 20:57 Відповісти
А що Карлсону польоти заборонили??)))
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11.11.2021 20:59 Відповісти
Спочатку МиХуіл має поводити себе гідно! А взагалі якось пох...
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11.11.2021 21:00 Відповісти
Трансформасьон тоталь : з київського руфера <**************" - в повзаючого по підлозі "доходягу"!
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11.11.2021 21:01 Відповісти
Ви там нашого бідного Міхо на руках носите, а де опахала і оркестр? Ви, несчасні шампурники, не знаєте, що Міша натура вразлива, як бубочка. От скільки чоловік учора його на руках несли? Усього шість, та один з пакетом памперсів! Хіба це кортеж! Терміново кортеж як у Зеленського, а спочатку Ясько, бо голодування на дитячих сумішах, йогуртах та натуральних соках так відклались у череві, що Карлсон може вже на Ясько і не піднятись.
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11.11.2021 21:21 Відповісти
А плесень зеленая чего распереживалась? Судьбами мух цц озаботьтесь- вымирают сволочи.
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11.11.2021 21:21 Відповісти
А голова виконкому зараз як, у відпустці чи на бАльнічнАм?
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11.11.2021 21:23 Відповісти
В командировке.
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11.11.2021 21:32 Відповісти
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12.11.2021 18:39 Відповісти
ЕСПЧ отказал Саакашвили в праве лечится в частной клинике, обломали его по полной.
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11.11.2021 21:34 Відповісти
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11.11.2021 21:38 Відповісти
Вместо требований выслали бы лучше борщика. Красненького. Да со сметанкой. Все пользы было бы больше.
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11.11.2021 21:39 Відповісти
Саакашвілі міг війти в історію як бувший Президент Грузії, а увійшов як психічно хвора людина.
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11.11.2021 21:41 Відповісти
да. давайте Сраакашвілі можливість кричати-орати як скаженому собаки на всіх оточуючих хто не заглядає в рота йому.
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11.11.2021 21:42 Відповісти
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11.11.2021 22:04 Відповісти
Консилиум врачей считает, что .

Napomnite chto glogolili pro gadjku, golodajuschuju azh tak chto shchoki narostila.
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11.11.2021 22:03 Відповісти
Так его госпитализировали!
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11.11.2021 22:12 Відповісти
aha, chetverom nemogli donesti i kak toljko otpustili na zemlju, tak boljnoi nachal raznositj palatu kjuremnoi boljnici, naverno ot bezsilija.
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11.11.2021 22:30 Відповісти
одеть шарлатана Сракашвили на швабру и носить по улицам
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11.11.2021 22:13 Відповісти
Щиро вірю,що грузини поведуться з ним якнайгідніше
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11.11.2021 22:51 Відповісти
 
 