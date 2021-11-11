Україна вимагає від Грузії гідного поводження із Саакашвілі, - МЗС

Київ вимагає від Тбілісі гідного поводження з третім президентом Грузії, головою Виконкому реформ України Михеілом Саакашвілі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 11 листопада повідомляє пресцентр українського МЗС.

"11 листопада заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький зустрівся із послом Грузії в Україні Георгієм Закарашвілі.

Заступник міністра довів до відома грузинської сторони позицію нашої держави про необхідність гідного поводження з українським громадянином Міхеілом Саакашвілі та неприпустимість застосування до нього фізичної сили.

Микола Точицький наголосив, що Україна і надалі приділятиме особливу увагу дотриманню прав громадянина України Міхеіла Саакашвілі, які Грузія зобов’язана гарантувати відповідно до норм міжнародного права", - відзначається у повідомленні.





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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.