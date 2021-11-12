Батько Саакашвілі написав листа до батька міністра юстиції Грузії Брегадзе

Ніколоз Саакашвілі закликає свого колегу-лікаря Григола Брегадзе, батька міністра юстиції, врятувати життя експрезидента, перевівши його до цивільної лікарні.

Текст відкритого листа опублікований на сторінці Міхеіла Саакашвілі у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ніколоз Саакашвілі підкреслив, що звертається до Григола Брегадзе як лікар до лікаря й батько до батька.

"Ми працювали разом багато років, служачи найгуманнішій ідеї – рятувати життя. Ми ніколи не обираємо пацієнтів за їхніми поглядами або якоюсь послідовністю. Для нас пацієнт завжди був пацієнтом, незалежно від того, був він в'язнем чи ні. Григоле, я добре пам'ятаю твою радість і гордість, коли твій син поїхав до Німеччини з президентською стипендією. Президент, якому зараз відмовляє у праві жити мін'юст, і не везе до цивільної клініки", – пише батько Саакашвілі.

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Він наголосив, що громадський обов’язок лікаря й гуманіста зараз полягає в тому, щоби врятувати Саакашвілі від голоду, перевівши його до цивільної лікарні.

"Григоле, благослови тебе Господь, я дійсно не хочу, щоб ти був у моїй ситуації. Я б стояв поруч з тобою як колега і лікар і висловлював би свою позицію без страху!" – додав батько Саакашвілі.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.