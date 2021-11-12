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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Батько Саакашвілі написав листа до батька міністра юстиції Грузії Брегадзе

Батько Саакашвілі написав листа до батька міністра юстиції Грузії Брегадзе

Ніколоз Саакашвілі закликає свого колегу-лікаря Григола Брегадзе, батька міністра юстиції, врятувати життя експрезидента, перевівши його до цивільної лікарні.

Текст відкритого листа опублікований на сторінці Міхеіла Саакашвілі у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ніколоз Саакашвілі підкреслив, що звертається до Григола Брегадзе як лікар до лікаря й батько до батька.

"Ми працювали разом багато років, служачи найгуманнішій ідеї – рятувати життя. Ми ніколи не обираємо пацієнтів за їхніми поглядами або якоюсь послідовністю. Для нас пацієнт завжди був пацієнтом, незалежно від того, був він в'язнем чи ні. Григоле, я добре пам'ятаю твою радість і гордість, коли твій син поїхав до Німеччини з президентською стипендією. Президент, якому зараз відмовляє у праві жити мін'юст, і не везе до цивільної клініки", – пише батько Саакашвілі.

Дивіться: "Ви раби Путіна і виконуєте його наказ!" - Саакашвілі - грузинським правоохоронцям під час транспортування з Руставі в Тбілісі. ВIДЕО

Він наголосив, що громадський обов’язок лікаря й гуманіста зараз полягає в тому, щоби врятувати Саакашвілі від голоду, перевівши його до цивільної лікарні.

"Григоле, благослови тебе Господь, я дійсно не хочу, щоб ти був у моїй ситуації. Я б стояв поруч з тобою як колега і лікар і висловлював би свою позицію без страху!" – додав батько Саакашвілі.

Також читайте: Зеленський обговорив з прем'єром Грузії Гарібашвілі можливість допуску до Саакашвілі українських лікарів, - ОП

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

Автор: 

голодування (426) Грузія (1844) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+18
а что ж он не писал письма, когда его сын наркоман, в Украине устраивал политические дебоши в стиле "МихоМайдан".. так что пускай сидит лет десять.. эта тварь должна сгнить в камере!
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12.11.2021 19:51
+17
Вот истинное лицо Михуіла - это трусость и страх !
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12.11.2021 20:01
+12
Нда...бабушка михи ничего написать не хочет?
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12.11.2021 20:15
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Щоби ще і там пошкодив медичне обладнання?
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12.11.2021 19:49 Відповісти
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12.11.2021 20:46 Відповісти
Письмо для Гарибашвили, Коломойского и Путина не аргумент.
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12.11.2021 19:51 Відповісти
а что ж он не писал письма, когда его сын наркоман, в Украине устраивал политические дебоши в стиле "МихоМайдан".. так что пускай сидит лет десять.. эта тварь должна сгнить в камере!
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12.11.2021 19:51 Відповісти
золотые слова
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12.11.2021 20:21 Відповісти
"Він наголосив, що громадський обов'язок лікаря й гуманіста зараз полягає в тому, щоби врятувати Саакашвілі від голоду"

Манипуляция. Потом он там объявит голодовку и потребует...
Короче, нужно уважать выбор человека.
Нельзя кормить человека насильно, это не гуманно.
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12.11.2021 19:51 Відповісти
"Врятувати від голоду"- мама дарагая! Там бичара такий що 6 здорових мужиків заледве справилися!
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12.11.2021 22:10 Відповісти
Вот истинное лицо Михуіла - это трусость и страх !
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12.11.2021 20:01 Відповісти
где в этой новости о трусости и страхе? о чем ты? ты хоть прочитал прежде чем высраться? новость об отце Саакашвили,если тебе лень прочитать
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12.11.2021 20:31 Відповісти
Умный всё замечает.

Глупец обо всём делает замечание.😡
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12.11.2021 20:39 Відповісти
хорошо ты о себе сказал.значит не все еще потеряно
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13.11.2021 17:49 Відповісти
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12.11.2021 20:52 Відповісти
Батоне Григола! Отпусти в Украину! Пусть там херделами и дальше занимается.
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12.11.2021 20:14 Відповісти
Нда...бабушка михи ничего написать не хочет?
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12.11.2021 20:15 Відповісти
Рідня Міхи скоро буде усім кодлом писати у "спортлото".
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12.11.2021 20:37 Відповісти
Це втручання в професійну діяльность державного чиновника. Лист це лише квіточки. Можливо ще є і телефонні вблагання.
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12.11.2021 20:28 Відповісти
А може краще Саакашвілі на якийсь елітний курорт?
Україна оплатить.
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12.11.2021 20:34 Відповісти
Дідусь, треба було у молодості контрацептивами користуватись, а тепер терпи.
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12.11.2021 20:34 Відповісти
А де ж рідний дядька ******* генерал КДБ-ФСБ?
Альо? Де рідня Михуїла з російських спецслужб?
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12.11.2021 20:37 Відповісти
Грузия фсё.Инерция реформ команды Михо,по которой Грузия ещё как то, катилась в сторону ЕС,основательно увязла сегодня в мордовской застойной модели.
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12.11.2021 21:01 Відповісти
А что же папа не писал письма когда его сынуля гадил тут, у нас, в Киеве и у Украине,? 600 000 гр. зрЯплаты сына видимо устраивали.
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13.11.2021 07:51 Відповісти
Когда украинское государство в лице ВСЕХ( гнилых чинуш,боящихся Саакашвили как огня,это "срединное государство",которое грабит коментаторов" ( ботов) в том числе,,когда все " общество"( рашисты своих бросают,а мы, украинцы ,такие же гандоны или хуже ,мы еще и плюем!) Какая мерзость. Те, что Вас сбивают на пешеходных переходах на "лексусах", под наркотой и бухлом, это же "настоящие " украинцы? Правда же? Они же заставили ВСЮ страну( все эти гнилые яценюки,пепы,бойки и разная шушера) работать в найме за рубежом, это ж "настоящие" украинцы,правда? Вся эта Азия ,криминального типа,курирующая бандосов и приехавшая в Украину просто бандосить и воровать со всего мира,купившая паспорта,часто даже русского,не то что украинского,не понимающего это же "настоящие" украинцы,правда?А этот не "настоящий",вам ,не украинец. Да его авторитет в мире послужил бы Украине и при нем( если бы "умные" не давали свои голоса кому попало БЕЗ ИДЕОЛОГИИ и команды) мы бы жили во второй Польше. Но лучше написать коментик,получить пять копеек и вылизать заднее место откровенным мерзавцам. Вам то что этот украинец Саакашвили сделал плохого? Украл у вас на Шулявском мосту 0,5млрд гривень( как самый популярный ваш мер?),украл 400 млн$ на вышках? Продал землю и вырезал лес под Бучей и Ирпенем( что уже, не выедешь в Киев,утром)? Поднял вам гривну в три раза и цены в шесть раз как ваши яценюки и пепы? Продал землю трансам ПО ТРИСТА ТЫСЯЧ ГА в ОДНИ РУКИ( вы понимаете ЧТО ЭТО значит,у вас страну украли!) И представьте,по этим фактам,вы на гавно не исходите. Саакашвили вам плохой,а сами вы как?( крылышки не трут?)
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13.11.2021 08:31 Відповісти
Саакашвили передумал и продолжит голодать
12 ноября 2021, 19:37

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не прекратит голодовку до перевода в гражданскую клинику. Об этом сообщил журналистам его адвокат Шота Тутберидзе.

По его словам, состояние экс-президента тяжелое, однако он чувствует себя уверенно.
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13.11.2021 12:29 Відповісти
 
 