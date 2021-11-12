Зеленський обговорив з прем'єром Грузії Гарібашвілі можливість допуску до Саакашвілі українських лікарів, - ОП
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зазначається, що Зеленський порушив питання забезпечення прав громадянина України Міхеіла Саакашвілі та наголосив, що вони мають бути гарантовані повною мірою відповідно до норм міжнародного права.
Президент окремо наголосив на неприпустимості застосування до громадянина України непропорційних заходів примусу.
Глава держави акцентував увагу на необхідності надання доступу до Міхеіла Саакашвілі його матері та близьким.
З огляду на стан здоров’я громадянина України Глава держави також висловив прохання розглянути можливість допуску до Міхеіла Саакашвілі українських лікарів.
"Україна завжди захищає законні права та інтереси своїх громадян", - зазначив Зеленський.
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За що йому платили величезні гроші з українського бюджету ? Жодної реформи він не представив. Тупо міряв про свою Грузію. То нехай там і живе.
У нас недоторканних нема.
Но мы поверили в этот материал, просто когда через тебя прошли сотни фейков и сливов, можешь их отличать это разные опции. И вот мне кажется что украденные 11 тысяч велосипедов гум.помощи это правда, прсто для фейков такой бред не выдают, это чисто в стиле Грузина украсть там где никто не ожидает.