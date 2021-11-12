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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Зеленський обговорив з прем'єром Грузії Гарібашвілі можливість допуску до Саакашвілі українських лікарів, - ОП

Зеленський обговорив з прем'єром Грузії Гарібашвілі можливість допуску до Саакашвілі українських лікарів, - ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що Зеленський порушив питання забезпечення прав громадянина України Міхеіла Саакашвілі та наголосив, що вони мають бути гарантовані повною мірою відповідно до норм міжнародного права.

Президент окремо наголосив на неприпустимості застосування до громадянина України непропорційних заходів примусу.

Глава держави акцентував увагу на необхідності надання доступу до Міхеіла Саакашвілі його матері та близьким.

З огляду на стан здоров’я громадянина України Глава держави також висловив прохання розглянути можливість допуску до Міхеіла Саакашвілі українських лікарів.

"Україна завжди захищає законні права та інтереси своїх громадян", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Данилюк: Зеленський - це вже минуле. Треба думати про те, що далі

Автор: 

Грузія (1844) Зеленський Володимир (23729) Саакашвілі Міхеіл (2155) Гарібашвілі Іраклій (37)


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Топ коментарі
+10
Нафіга нам той сракашвілі.
За що йому платили величезні гроші з українського бюджету ? Жодної реформи він не представив. Тупо міряв про свою Грузію. То нехай там і живе.
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12.11.2021 09:15
+8
На окупованих територіях Донецької і Луганської областей ворог підтягую важку техніку, збільший обстріли із мінометів і ствольної артилерії, на кордоні з московією підтягнуто більше 100 тисяч військ бистрого реагування, в Білорусі йде накопичення "біженців", які точно підуть через наш кордон, ворог-окупант кожного дня ув'язнює патріотів - кримських татар..., а Найвєлічайший витрачає час для розмов із представниками Грузії на Мішку Карлсона. Це нормально?
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12.11.2021 09:20
+5
Что не новость от клоуна так очередной позор.
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12.11.2021 09:17
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Нафіга нам той сракашвілі.
За що йому платили величезні гроші з українського бюджету ? Жодної реформи він не представив. Тупо міряв про свою Грузію. То нехай там і живе.
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12.11.2021 09:15 Відповісти
Реформи Тупицькі і Брильянтові прокурори, ще при Петру Олексієвичу, спочатку імітували,а потім скасували,так що Саакашвілі,з його повноваженнями,тут ні до чого.
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12.11.2021 09:42 Відповісти
Что не новость от клоуна так очередной позор.
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12.11.2021 09:17 Відповісти
На окупованих територіях Донецької і Луганської областей ворог підтягую важку техніку, збільший обстріли із мінометів і ствольної артилерії, на кордоні з московією підтягнуто більше 100 тисяч військ бистрого реагування, в Білорусі йде накопичення "біженців", які точно підуть через наш кордон, ворог-окупант кожного дня ув'язнює патріотів - кримських татар..., а Найвєлічайший витрачає час для розмов із представниками Грузії на Мішку Карлсона. Це нормально?
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12.11.2021 09:20 Відповісти
Лікар буде з улюбленої клініки Зєлі Пальчевського?
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12.11.2021 09:20 Відповісти
Оно способное -может и актера со "сватов" заслать,которому анализы на наркоту сам сдавал
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12.11.2021 10:27 Відповісти
Эта гнида - самонаказание мудрого нариду за свою тупость и жлобство.
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12.11.2021 09:26 Відповісти
Відсидить свое тай на волю з чистою совістю. Як і ти, Бубочка, зі своею кодлою.
У нас недоторканних нема.
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12.11.2021 09:26 Відповісти
Звуки рояля на фоне разговора были?
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12.11.2021 09:27 Відповісти
Респект Президенту , Украина своих не бросает !
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12.11.2021 09:28 Відповісти
Та просто передать Мишико винт побольше, он и сам прилетит.
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12.11.2021 09:32 Відповісти
Один ти ******** на весь Цензор.
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12.11.2021 09:33 Відповісти
Так у жирного хряка есть личный врач, который правда постоянно брешет.
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12.11.2021 09:28 Відповісти
наконец-то писюнисту рассказали по саака..)
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12.11.2021 09:29 Відповісти
То самолеты в Китай посылает за цуциком, то врачей Карлсону в Грузию...и все за наши деньги. Вот же мразота наркоманская!
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12.11.2021 09:30 Відповісти
Вже наобридли ці новини про нікому не цікавого персонажа. Знав, що посадять, але свідомо туди поїхав. Це його вибір, залиште його у спокої.
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12.11.2021 09:30 Відповісти
А почему разговор не с президентом Грузии?
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12.11.2021 09:31 Відповісти
Абонент тимчасово недоступний, поза зоною досяжності.
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12.11.2021 09:47 Відповісти
А президент Грузии позволяет себе не встречаться с зекрысой даже когда он в Тбилиси прилетает -а по телефону его динамить ей вообще легко
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12.11.2021 10:24 Відповісти
А Порошенко интересно озабочен ситуацией с Саакашвили?
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12.11.2021 09:38 Відповісти
Не думаю,что ПАП хоть как то беспокоит ...он шо больной за эту неблагодарную шушеру волноваться?
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12.11.2021 10:21 Відповісти
Він передбачав подібне і тому позбавив того нашого громадянства, але дехто, гордо заявивший, що він не лох, таки лоханувся.
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12.11.2021 09:45 Відповісти
Когда Сакашвили был губернатором славной АДезчины, мне в руки попал компромат на него , что он украл гум.помощ 11 тысяч велосипедов. Материал этот удалось запустить на парочке сайтов, но четких доказательств не было, поэтому Цензор, например, не взял его в работу.
Но мы поверили в этот материал, просто когда через тебя прошли сотни фейков и сливов, можешь их отличать это разные опции. И вот мне кажется что украденные 11 тысяч велосипедов гум.помощи это правда, прсто для фейков такой бред не выдают, это чисто в стиле Грузина украсть там где никто не ожидает.
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12.11.2021 09:49 Відповісти
Ну и накуя эти танцы с бубнами? Кому и зачем вы пускаете пыль в глаза? Причем тут "врачи", когда уже давно понятно, что Михо просто хочет комфортных условий в гражданской (а не тюремной) больничке.
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12.11.2021 09:51 Відповісти
Молодец марзота...ещё и грузинских врачей обосрал
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12.11.2021 10:18 Відповісти
Зачем ему врачи? Дайте ему пару галстуков на завтрак, чтобы успокоился.
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12.11.2021 10:22 Відповісти
Зелёные недоумки лучше бы так пеклись об украинцах, как о сабакашвили.
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12.11.2021 10:59 Відповісти
А там что своих врачей нет ? Или медицина в Украине лучше чем в Грузии )))))
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12.11.2021 11:02 Відповісти
Быстрая реакция вовы не заставила себя долго ждать
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12.11.2021 13:12 Відповісти
 
 