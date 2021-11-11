Данилюк: Зеленський - це вже минуле. Треба думати про те, що далі
Рейтинги Зеленського та "слуг народу" свідчать, що "зелену команду" при владі замінять інші люди. Вже зараз треба думати про те, як Україна після цього залучатиме інвестиції та відновлюватиме співпрацю з міжнародними партнерами.
Про це екс-секретар РНБО Олександр Данилюк заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми були костяком, який допомагав Зеленському прийти до влади. Ми розробляли для нього стратегію і розвивали його зв’язки з Заходом, організовували його зустріч з Макроном, і так далі, і тому подібне. Чому ми це робили? Тому що ми хотіли створити таку хвилю змін", - нагадав він.
На думку Данилюка, Зеленський порушив домовленості зі своєю командою, заплямувавши себе співпрацею з олігархом Ігорем Комолойським та вплутавши Україну у внутрішньоамериканський конфлікт між республіканцями та демократами.
"Немає сенсу обговорювати зараз промахи Зеленського. Вже зрозуміло, що з такими цифрами ситуація вже не поміняється. Вона вже зламалася. Зараз вже треба говорити про те, що буде після "зеленої" команди. ... І не має значення, чи команда розвалиться на початку наступного року, чи вона піде в результаті парламентський виборів, які будуть у 2023 році", – переконаний Данилюк.
На думку екс-секретаря РНБО, слід зосередитися на питаннях майбутнього.
"Як ми будемо відновлювати співпрацю з міжнародними партнерами? Як ми будемо залучати інвестиції в країну після того, що зараз свавілля РНБО, суди не працюють - у нас розламана повністю система. І ключове: як ми будемо залучати адекватних людей до влади? Державні установи, які зараз - більшість з них просто пішли. Тому що всі органи влади очолюються слабкими людьми", - сказав він.
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А далі ми будемо героїчно долати наслідки зеленого минулого.
Що в нас тепер є - спорожніла економіка, порушені державні інституції, недофінансована армія, епідемія, енергетична залежність від ворога, розвал західної коаліції.
А могло би бути інакше, якби Порошенко лишився на другий термін. Ви би вже міцну державу мали.
Не подойдёт им Разумков- так они и за Киву проголосуют.