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Данилюк: Зеленський - це вже минуле. Треба думати про те, що далі

Данилюк: Зеленський - це вже минуле. Треба думати про те, що далі

Рейтинги Зеленського та "слуг народу" свідчать, що "зелену команду" при владі замінять інші люди. Вже зараз треба думати про те, як Україна після цього залучатиме інвестиції та відновлюватиме співпрацю з міжнародними партнерами.

Про це екс-секретар РНБО Олександр Данилюк заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми були костяком, який допомагав Зеленському прийти до влади. Ми розробляли для нього стратегію і розвивали його зв’язки з Заходом, організовували його зустріч з Макроном, і так далі, і тому подібне. Чому ми це робили? Тому що ми хотіли створити таку хвилю змін", - нагадав він.

На думку Данилюка, Зеленський порушив домовленості зі своєю командою, заплямувавши себе співпрацею з олігархом Ігорем Комолойським та вплутавши Україну у внутрішньоамериканський конфлікт між республіканцями та демократами.

Читайте: Данилюк про другий президентський термін Зеленського: "Хочеш залишитися при владі, так і скажи: мені подобається командувати олухами і грати президента"

"Немає сенсу обговорювати зараз промахи Зеленського. Вже зрозуміло, що з такими цифрами ситуація вже не поміняється. Вона вже зламалася. Зараз вже треба говорити про те, що буде після "зеленої" команди. ... І не має значення, чи команда розвалиться на початку наступного року, чи вона піде в результаті парламентський виборів, які будуть у 2023 році", – переконаний Данилюк.

На думку екс-секретаря РНБО, слід зосередитися на питаннях майбутнього.

"Як ми будемо відновлювати співпрацю з міжнародними партнерами? Як ми будемо залучати інвестиції в країну після того, що зараз свавілля РНБО, суди не працюють - у нас розламана повністю система. І ключове: як ми будемо залучати адекватних людей до влади? Державні установи, які зараз - більшість з них просто пішли. Тому що всі органи влади очолюються слабкими людьми", - сказав він.

Також читайте: Ідеологом "деолігархізації" став олігарх Коломойський, - ексглава РНБО

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) Данилюк Олександр (911)


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Топ коментарі
+63
А що буде далі ?
А далі ми будемо героїчно долати наслідки зеленого минулого.
Що в нас тепер є - спорожніла економіка, порушені державні інституції, недофінансована армія, епідемія, енергетична залежність від ворога, розвал західної коаліції.
А могло би бути інакше, якби Порошенко лишився на другий термін. Ви би вже міцну державу мали.
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11.11.2021 22:19
+57
А дальше 73%-ным лохам подсунут новую куклу на палке в дупе от олигархов.
Не подойдёт им Разумков- так они и за Киву проголосуют.
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11.11.2021 22:17
+53
Проровало на відвертість?) Іди на куй із своїм "найвеличнішим"
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11.11.2021 22:13
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Тепер лідером нації знову стане наш Гетьман, і він покаже всім зеленим стосункам, та їх попихувачам, як потрібно керувати країною, воювати з ворогом, та підвищувати ВВП.
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12.11.2021 19:41 Відповісти
Да вы смеётесь все или вправду такие наивные ?! Не уйдёт эта путинская шобла от власти... Что угодно будут придумывать: военное положение на 20 лет, электронное голосование... а если народ захочет осуществить прямую власть - это будет море крови, судьбоносный час : быть или не быть УКраине...Этот маленький говнюк уже ничего не решает... ОН даже не может сказать"Я ухожу"... ему тут же гоплык наступит... ПОтому что в семьюесть вход, но нет выхода... А вы тут "что будем делать,когда власть сменится" Смешно слушать! Вы думайте КАК она сменится. Это главный вопрос.
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27.11.2021 19:16 Відповісти
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