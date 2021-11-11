Данилюк: Зеленский – это уже прошлое. Надо думать о том, что дальше
Рейтинги Зеленского и "слуг народа" свидетельствуют, что "зеленую команду" у власти заменят другие люди. Уже сейчас нужно думать о том, как Украина будет после этого привлекать инвестиции и возобновлять сотрудничество с международными партнерами.
Об этом экс-секретарь СНБО Александр Данилюк заявил в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы были костяком, который помогал Зеленскому прийти к власти. Мы разрабатывали для него стратегию и развивали его связи с Западом, организовывали его встречу с Макроном, и так далее, и тому подобное. Почему мы это делали? Потому что мы хотели создать такую волну перемен", - напомнил он.
По мнению Данилюка, Зеленский нарушил договоренности со своей командой, запятнав себя сотрудничеством с олигархом Игорем Комолойским и ввязав Украину во внутриамериканский конфликт между республиканцами и демократами.
"Нет смысла обсуждать сейчас промахи Зеленского. Уже понятно, что с такими цифрами ситуация уже не поменяется. Она уже сломалась. Сейчас уже надо говорить о том, что будет после "зеленой" команды... И неважно, развалится ли команда в начале следующего года, или она уйдет в результате парламентских выборов, которые будут в 2023 году", – убежден Данилюк.
По мнению экс-секретаря СНБО, следует сосредоточиться на вопросах будущего.
"Как мы будем возобновлять сотрудничество с международными партнерами? Как мы будем привлекать инвестиции в страну после того, что сейчас произвол СНБО, суды не работают - у нас разломана полностью система. И ключевое: как мы будем привлекать адекватных людей к власти? Государственные учреждения, которые сейчас - большинство из них просто ушли. Потому что все органы власти возглавляются слабыми людьми", - сказал он.
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А далі ми будемо героїчно долати наслідки зеленого минулого.
Що в нас тепер є - спорожніла економіка, порушені державні інституції, недофінансована армія, епідемія, енергетична залежність від ворога, розвал західної коаліції.
А могло би бути інакше, якби Порошенко лишився на другий термін. Ви би вже міцну державу мали.
Не подойдёт им Разумков- так они и за Киву проголосуют.