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Прямой угрозы украинской границе от мигрантов сейчас нет, - Монастырский

Прямой угрозы украинской границе от мигрантов сейчас нет, - Монастырский

Сейчас нет прямой угрозы миграционного кризиса на украинской границе, однако к этим вызовам Украине нужно быть максимально подготовленной.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день прямой угрозы украинской границе нет, но уже сегодня… мы усиливаем государственную границу и мы говорим с местными властями, в том числе с общинами, живущими на местах, потому что именно общими усилиями мы можем преодолеть этот кризис", - сказал глава МВД.

Монастырский отметил, что, несмотря на отсутствие прямой угрозы, Украина готовится "к противостояниям и любым сценариям".

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"Уже сейчас проходят командно-штабные учения полиции, Национальной гвардии и пограничников. Через две недели будут полевые учения территориальной обороны и местных патриотов. Поэтому мы готовы к противодействию любой угрозе", - заверил министр.

По его словам, нельзя недооценивать угрозу миграционного кризиса. "Мы должны быть готовы к этим вызовам. Мы – я имею в виду украинское общество, украинское государство. И могу гарантировать, что украинские пограничники, Национальная гвардия, Национальная полиция к этому уже готовы… Мы должны быть готовы к любым вызовам в ближайшее время", - подчеркнул глава МВД.

Монастырский уточнил, что граждане Беларуси могут пересекать границу с Украиной, "речь идет об иностранцах из Сирии и Ирака, которых искусственно сегодня направляют на польскую, литовскую и в будущем, возможно, украинскую границу".

Автор: 

Беларусь (7889) граница (5262) мигранты (981) шоу Шустера (315) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+3
ідіот зелений номер 37...
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13.11.2021 00:04
+3
"Кому и кобыла - невеста" (с) Остап Сулейман Берта Мария Бендер Бей.
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13.11.2021 00:12
+2
Типова поза "страуса"
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12.11.2021 23:55
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Типова поза "страуса"
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12.11.2021 23:55 Ответить
Брехуны утром говорят одно, днём другое, вечером третье.
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13.11.2021 06:43 Ответить
А оно что, что то решает? Поставили болвана, абы место было занято. Аваков хоть самостоятелен был, а это чудо так, для вида.
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13.11.2021 09:34 Ответить
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13.11.2021 00:01 Ответить


Тюрьму "Изоляция" в оккупированном Донецке планировали захватить, но спецоперацию Минобороны сорвали - Бутусов
Больше читайте тут:

https://gordonua.com/news/politics/tyurmu-izolyaciya-v-okkupirovannom-donecke-planirovali-zahvatit-no-specoperaciyu-minoborony-sorvali-butusov-1581188.html https://gordonua.com/news/politics/tyurmu-izolyaciya-v-okkupirovannom-donecke-planirovali-zahvatit-no-specoperaciyu-minoborony-sorvali-butusov-1581188.html



"Куликовский въехал в Украину 23 апреля 2019 года. Да, тот самый Палыч, самый страшный палач и садист тюрьмы "Изоляция", которая подчиняется Федеральной службе безопасности РФ в Донецке, по данным источников "Цензор.НЕТ", был официально выведен в Украину в результате оперативной игры департамента контрразведки СБУ два с половиной года назад", - написал он.

По данным журналиста, Куликовского "хотели изначально закопать под забором, но потом решили использовать для разработки группы руководителей российских спецслужб, террористов".

"Однако в сентябре 2019 года СБУ прекратила операцию по разработке Палыча. В результате террориста взяли под контроль сотрудники ГУР МО (Главного управления разведки Министерства обороны Украины. - "ГОРДОН"). ГУР использовал Палыча для добывания информации и подготовки операции по захвату в Донецке тюрьмы ФСБ "Изоляция", а также ряда других операций против спецслужб РФ. Благодаря комплексной работе с различными источниками ГУР получил серьезные оперативные возможности. О тюрьме узнали буквально все. Основная цель операции была наказать всех палачей. Противник бы просто не понял, что происходит", - объяснил Бутусов.

Он утверждает, что через коридоры на линии соприкосновения на Донбассе предполагалось вывести на подконтрольную украинским властям территорию группу пленников "Изоляции" - как это было с фигурантом дела о крушении MH17, экс-боевиком "ДНР" https://gordonua.com/news/war/sbu-zaderzhala-eks-nachalnika-pvo-brigady-boevikov-dnr-1090273.html Владимиром Цемахом .

"Однако 8 июля 2020 года сотрудники СБУ задержали всю группу ГУР МО, которая планировала операцию по захвату "Изоляции". Вся спецоперация была зачем-то рассекречена, засвечены все участники. Затем последовала серия других провалов, "Вагнергейт". 5 августа начальник ГУР МО Василий Бурба был уволен, были уволены и те, кто контролировал Палыча, которым с того момента ГУР МО и СБУ не интересовались. Начиная с августа 2020-го Палыч находился под контролем, скажем так, волонтеров. Люди не понимали в свете событий в стране, что делать дальше и какие будут последствия их действий", - рассказал Бутусов.

По его словам, Палыч был снова передан для задержания СБУ бывшими сотрудниками ГУР МО в ночь появления официального сообщения, 10 ноября.

"В процессе передачи Палыча принимало участие много самых разных людей. Палычем СБУ заинтересовалась после того, как информация о нем была передана лично президенту Украины Владимиру Зеленскому, которому объяснили ситуацию благодаря встрече, организованной одним из актеров студии "Квартал 95". Спасибо этому патриотичному и адекватному человеку", - объяснил Бутусов.
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13.11.2021 02:33 Ответить
Я согласен провести мигрантку через границу в обмен на то, что бы переночевала со мной в постели.
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13.11.2021 00:03 Ответить
"Кому и кобыла - невеста" (с) Остап Сулейман Берта Мария Бендер Бей.
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13.11.2021 00:12 Ответить
Навіщо мені чорномаза невіста? на одну нічь розділимо задоволення, й пошла к чорту (до Меркіль у Німеччину)
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13.11.2021 00:14 Ответить
"наречена"
"пішла до чорта"
Навіщо ви знущаєтеся над мовою?
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13.11.2021 00:18 Ответить
Мовою галичан? Чи мовою українців-східняків? Галичани та східняки жили у різних державах 400 років, діалект різний, а "невіста" - це українське слово, загляньте у словник.
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13.11.2021 00:27 Ответить
Українська мова - єдина.
Все інше - хуторський діалект.
наречена - "невіста"
ні - "ніт"
Доречі, на заході України до цього часу дуже поширене слово "рублі".
Це означає, що "рублі" теж українське слово?
Навіть не карбованці, а саме "рубли".
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13.11.2021 08:53 Ответить
Родственники мигрантки могут потом все лишнее тебе отрезать. Тетки из Ирака и Сирии сами не ездят.

Думаю, что даже при таком дефиците женского внимания, оно того не стоит.
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13.11.2021 01:02 Ответить
А ее родственничков я и не собираюсь пропускать через границу, только ее
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13.11.2021 01:14 Ответить
ідіот зелений номер 37...
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13.11.2021 00:04 Ответить
Вот как раз и посмотрим на нашу территориальную оборону, о которой столько болталось все последние 8 лет и так медленно и коряво делалось. Может быть сейчас до рулевых хоть немножко что-то дойдёт, что пора заканчивать с наркоприключениями, фестивалями, пати-дурати и заниматься безопасностью страны, а не тонуть в демагогии
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13.11.2021 00:12 Ответить
А воно ім треба ???)))
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13.11.2021 00:17 Ответить
Та нема ніяких загроз Україні ,хіба що втратити державність ,та українцям зникнути ,як націі !!!)))
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13.11.2021 00:14 Ответить
Это также, как Ермак в 20м говорил что никакой спец операции Вагнеровцов не было..???
Зеленые чмыри думают что им кто то верит до сих пор....
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13.11.2021 00:20 Ответить
нет прямой угрозы , однако -Заявы кодлана Коломойского под копирку: Чтобы да так нет. Будем посмотреть. Таки, вы покупаете или продаёте?
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13.11.2021 00:27 Ответить
Ключевое слово "сейчас нет", оно как правило предшествует заявлению " мы были не готовы".
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13.11.2021 00:33 Ответить
Мы - я имею в виду украинское общество, украинское государство. И могу гарантировать, что украинские пограничники, Национальная гвардия, Национальная полиция к этому уже готовы… Мы должны быть готовы к любым вызовам в ближайшее время", - подчеркнул глава МВД.

Бляха муха эта зелень умудряется в одной фразе поместить "мы готовы" и "мы должны быть готовы"... Цицерон вместе с Гиммером в гробу переворачиваются...
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13.11.2021 00:37 Ответить
Зараз загроз немає, але вони будуть, це питання часу...
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13.11.2021 03:36 Ответить
зеленский надьожно защищён шнайперами, ледя не отстаёт
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13.11.2021 04:41 Ответить
Звичайно що немає.
Навіщо мігрантам країна з рівнем життя гірше аніж там звідки вони втекли.
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13.11.2021 04:45 Ответить


Мiняйте громодянство, люды... Земляки...
Тикайте гэть.
Лышить банду «наєдинє» з самiмы собою.
Хай воны однэ одного грабують, скiлькы їх (їм) вистачить.

Україно Мати...
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13.11.2021 05:37 Ответить
Зачем мигрантам в самую нищую страну лезть? Что они тут делать будут?
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13.11.2021 07:49 Ответить
Сейчас , в зимний период , нагрузка у строителей минимальная .

Может пора объявить ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО НОРМАЛЬНОЙ ГРАНИЦы Украины ? Выделить гроши , завезти вагончики , технику и привести границу в порядок ?

проволока и бетонные столбы в Украине есть в огромном количестве
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13.11.2021 09:01 Ответить
Границу надо делать сразу по европейским стандартам ,чтобы потом не переделывать , БО СКОРО УКРАИНУ ПРИМУТ В ШАНГЕНСКУЮ ЗОНУ.
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13.11.2021 09:02 Ответить
Полиция, Национальной гвардии и пограничники. Через две недели будут полевые учения территориальной обороны и местных патриотов.
Продажные менты, бесправные пограничники, которых разоружает пьяный СБУшник, территориальная оборона, которая боеспособна только в воспаленном министерском мозгу
Одна надежда опять на патриотов. А патриоты зе-власти доверяют? Что-то случится и опять обвинят самих патриотов
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13.11.2021 09:12 Ответить
Территориальную оборону надо все таки организовать в ОТГ .
Научить стрелять и оказывать первую медицинскую помощь
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13.11.2021 09:19 Ответить
Смысл мигрантам шило на мыло? Украинцы валят в Польшу в 10-ки раз больше.
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13.11.2021 12:59 Ответить
 
 