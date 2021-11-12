Прямой угрозы украинской границе от мигрантов сейчас нет, - Монастырский
Сейчас нет прямой угрозы миграционного кризиса на украинской границе, однако к этим вызовам Украине нужно быть максимально подготовленной.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день прямой угрозы украинской границе нет, но уже сегодня… мы усиливаем государственную границу и мы говорим с местными властями, в том числе с общинами, живущими на местах, потому что именно общими усилиями мы можем преодолеть этот кризис", - сказал глава МВД.
Монастырский отметил, что, несмотря на отсутствие прямой угрозы, Украина готовится "к противостояниям и любым сценариям".
"Уже сейчас проходят командно-штабные учения полиции, Национальной гвардии и пограничников. Через две недели будут полевые учения территориальной обороны и местных патриотов. Поэтому мы готовы к противодействию любой угрозе", - заверил министр.
По его словам, нельзя недооценивать угрозу миграционного кризиса. "Мы должны быть готовы к этим вызовам. Мы – я имею в виду украинское общество, украинское государство. И могу гарантировать, что украинские пограничники, Национальная гвардия, Национальная полиция к этому уже готовы… Мы должны быть готовы к любым вызовам в ближайшее время", - подчеркнул глава МВД.
Монастырский уточнил, что граждане Беларуси могут пересекать границу с Украиной, "речь идет об иностранцах из Сирии и Ирака, которых искусственно сегодня направляют на польскую, литовскую и в будущем, возможно, украинскую границу".
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Тюрьму "Изоляция" в оккупированном Донецке планировали захватить, но спецоперацию Минобороны сорвали - Бутусов
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https://gordonua.com/news/politics/tyurmu-izolyaciya-v-okkupirovannom-donecke-planirovali-zahvatit-no-specoperaciyu-minoborony-sorvali-butusov-1581188.html https://gordonua.com/news/politics/tyurmu-izolyaciya-v-okkupirovannom-donecke-planirovali-zahvatit-no-specoperaciyu-minoborony-sorvali-butusov-1581188.html
"Куликовский въехал в Украину 23 апреля 2019 года. Да, тот самый Палыч, самый страшный палач и садист тюрьмы "Изоляция", которая подчиняется Федеральной службе безопасности РФ в Донецке, по данным источников "Цензор.НЕТ", был официально выведен в Украину в результате оперативной игры департамента контрразведки СБУ два с половиной года назад", - написал он.
По данным журналиста, Куликовского "хотели изначально закопать под забором, но потом решили использовать для разработки группы руководителей российских спецслужб, террористов".
"Однако в сентябре 2019 года СБУ прекратила операцию по разработке Палыча. В результате террориста взяли под контроль сотрудники ГУР МО (Главного управления разведки Министерства обороны Украины. - "ГОРДОН"). ГУР использовал Палыча для добывания информации и подготовки операции по захвату в Донецке тюрьмы ФСБ "Изоляция", а также ряда других операций против спецслужб РФ. Благодаря комплексной работе с различными источниками ГУР получил серьезные оперативные возможности. О тюрьме узнали буквально все. Основная цель операции была наказать всех палачей. Противник бы просто не понял, что происходит", - объяснил Бутусов.
Он утверждает, что через коридоры на линии соприкосновения на Донбассе предполагалось вывести на подконтрольную украинским властям территорию группу пленников "Изоляции" - как это было с фигурантом дела о крушении MH17, экс-боевиком "ДНР" https://gordonua.com/news/war/sbu-zaderzhala-eks-nachalnika-pvo-brigady-boevikov-dnr-1090273.html Владимиром Цемахом .
"Однако 8 июля 2020 года сотрудники СБУ задержали всю группу ГУР МО, которая планировала операцию по захвату "Изоляции". Вся спецоперация была зачем-то рассекречена, засвечены все участники. Затем последовала серия других провалов, "Вагнергейт". 5 августа начальник ГУР МО Василий Бурба был уволен, были уволены и те, кто контролировал Палыча, которым с того момента ГУР МО и СБУ не интересовались. Начиная с августа 2020-го Палыч находился под контролем, скажем так, волонтеров. Люди не понимали в свете событий в стране, что делать дальше и какие будут последствия их действий", - рассказал Бутусов.
По его словам, Палыч был снова передан для задержания СБУ бывшими сотрудниками ГУР МО в ночь появления официального сообщения, 10 ноября.
"В процессе передачи Палыча принимало участие много самых разных людей. Палычем СБУ заинтересовалась после того, как информация о нем была передана лично президенту Украины Владимиру Зеленскому, которому объяснили ситуацию благодаря встрече, организованной одним из актеров студии "Квартал 95". Спасибо этому патриотичному и адекватному человеку", - объяснил Бутусов.
"пішла до чорта"
Навіщо ви знущаєтеся над мовою?
Все інше - хуторський діалект.
наречена - "невіста"
ні - "ніт"
Доречі, на заході України до цього часу дуже поширене слово "рублі".
Це означає, що "рублі" теж українське слово?
Навіть не карбованці, а саме "рубли".
Думаю, что даже при таком дефиците женского внимания, оно того не стоит.
Зеленые чмыри думают что им кто то верит до сих пор....
Бляха муха эта зелень умудряется в одной фразе поместить "мы готовы" и "мы должны быть готовы"... Цицерон вместе с Гиммером в гробу переворачиваются...
Навіщо мігрантам країна з рівнем життя гірше аніж там звідки вони втекли.
Мiняйте громодянство, люды... Земляки...
Тикайте гэть.
Лышить банду «наєдинє» з самiмы собою.
Хай воны однэ одного грабують, скiлькы їх (їм) вистачить.
Україно Мати...
Может пора объявить ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО НОРМАЛЬНОЙ ГРАНИЦы Украины ? Выделить гроши , завезти вагончики , технику и привести границу в порядок ?
проволока и бетонные столбы в Украине есть в огромном количестве
Продажные менты, бесправные пограничники, которых разоружает пьяный СБУшник, территориальная оборона, которая боеспособна только в воспаленном министерском мозгу
Одна надежда опять на патриотов. А патриоты зе-власти доверяют? Что-то случится и опять обвинят самих патриотов
Научить стрелять и оказывать первую медицинскую помощь