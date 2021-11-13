Российские оккупанты атаковали с беспилотника позиции ВСУ под Чермалыком, - Минобороны
С начала текущих суток до 13 часов 13 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МОУ.
В частности, в направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Чермалык оккупанды задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.
Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Топ комментарии
+15 Bel Amor
показать весь комментарий13.11.2021 14:06
+9 Привет
показать весь комментарий13.11.2021 14:06
+8 Михаил Дужик
показать весь комментарий13.11.2021 14:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
написано ,,з беСпілотникУ,,, а це не зовсім правильнно...
при чому прагнення до мови вітається
откуда мне, пардон, это знать???? )))))
Гавнокомандующий, а твоя реакция? В коричневый глаз заглянуть *****?
Он уже много наговорил всякой уйни.