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Новости Война
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Российские оккупанты атаковали с беспилотника позиции ВСУ под Чермалыком, - Минобороны

Российские оккупанты атаковали с беспилотника позиции ВСУ под Чермалыком, - Минобороны

С начала текущих суток до 13 часов 13 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МОУ.

В частности, в направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Чермалык оккупанды задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Читайте также: Применение "Байракторов" на Донбассе нарушает Минские соглашения, - Путин

беспилотник (3516) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+15
меркель и макрон выразили что-нибудь?
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13.11.2021 14:06
+9
Что нам ***** на это пропоет??? Это авиация или уже нет???
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13.11.2021 14:06
+8
А слепоглухонемые представители международных организаций на Донбасе это подтвердят.
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13.11.2021 14:11
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Что нам ***** на это пропоет??? Это авиация или уже нет???
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13.11.2021 14:06 Ответить
Скажет что масква не сторона конфликта и он ваще не вкурсах.
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13.11.2021 14:10 Ответить
А слепоглухонемые представители международных организаций на Донбасе это подтвердят.
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13.11.2021 14:11 Ответить
У него песня одна - "байрактары" нарушают Минские соглашения и Россия - не сторона конфликта.
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13.11.2021 14:11 Ответить
Подпеваешь *****, русский?
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13.11.2021 16:28 Ответить
Нет, не подгорает. Я прекрасно знаю, шо русские свиньи любят своего фюрерка.
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13.11.2021 16:46 Ответить
русский, а ты кого больше любишь - ***** или рамзанку дырова?
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13.11.2021 17:06 Ответить
Свинособака всегда свинособака. Шо в стране-помойке, шо в Германии. Ты же как было свинособакой, так и осталось, если не врешь, шо не живешь в стране-помойке.
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13.11.2021 17:17 Ответить
Вот видишь, русмартышка, ты и расчехлилось. Русский - не национальность, а место во вселенской иерархии мрази - где-то между канализационной крысой и сифилисом. Кстати, я гражданин США еще с тех пор, когда твое ***** еще в лакеях у Собчака бегало. И у меня на вашу говнопропаганду давно иммунитет, так шо оставь бредни сливных бачков для своих однокорытников, свинопес.
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13.11.2021 17:59 Ответить
та то другое... то так себе...пошутковали шахтеры ...
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13.11.2021 14:16 Ответить
бачиш:
написано ,,з беСпілотникУ,,, а це не зовсім правильнно...
при чому прагнення до мови вітається
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13.11.2021 14:17 Ответить
Применение "Байракторов" на Донбассе нарушает Минские соглашения, - Путин-***** Источник:
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13.11.2021 14:23 Ответить
Плевать ,что скажет террорист путлер, нужно думать как врагов уничтожить
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13.11.2021 14:50 Ответить
и ето правильно!
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13.11.2021 16:31 Ответить
меркель и макрон выразили что-нибудь?
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13.11.2021 14:06 Ответить
А наблюдатели ОБСЕ не наблюдали.
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13.11.2021 14:13 Ответить
Их высокая зарплата и командировочные не дают возможности видеть ничего, кроме комфорта гостиниц сытых обедов в ресторанах Донецка.
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13.11.2021 14:39 Ответить
Тем более что у трети из них погоны русвоенных.
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13.11.2021 14:54 Ответить
зато некоторым с ****** повезло...
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13.11.2021 14:17 Ответить
Оно (*****) срёт печеньками, что ли? =)
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13.11.2021 14:53 Ответить
ну тут как бы...вопрос к писькову...
откуда мне, пардон, это знать???? )))))
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13.11.2021 15:07 Ответить
Президент России Владимир *****-путин считает, что применение Украиной ударных беспилотников разрыват сраку кацапсинам, лугандонам и остальной малороской нечести Источник:
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13.11.2021 14:26 Ответить
Непонятно,почему зенитчики их не сбивают. Это же обычные беспилотники. Неужели их радаром не видно ?
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13.11.2021 14:17 Ответить
чому мовчать наші "байрактари"?
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13.11.2021 14:31 Ответить
Тому що мовчить Гавнокомандуючий!
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13.11.2021 14:44 Ответить
*****, именно это и есть нарушение минского договора "Минск - 2"! А не украинские беспилотники! Дебил, ты хоть читать умеешь?
Гавнокомандующий, а твоя реакция? В коричневый глаз заглянуть *****?
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13.11.2021 14:49 Ответить
Люди радіють звістці про смерть Гітлера. Уявляю собі, коли ***** ...

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13.11.2021 15:10 Ответить
Немцы с французами выразили обеспокоенность?
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13.11.2021 15:17 Ответить
А Путин сегодня сказал, что Украина не может использовать безпилотники, потому что это нарушение Минска
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13.11.2021 15:20 Ответить
Как то глубоко по ююю на мнение Уйла.
Он уже много наговорил всякой уйни.
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13.11.2021 15:53 Ответить
Лень видосики поискать? Сразу навозом... много видать...
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13.11.2021 17:53 Ответить
Интересно, когда лягушатнико озабоченность выразят?
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13.11.2021 17:51 Ответить
Ну. и где возмущенные вопли меркель?
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13.11.2021 18:05 Ответить
 
 