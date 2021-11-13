Российские оккупанты атаковали с беспилотника позиции ВСУ под Чермалыком, - Минобороны

С начала текущих суток до 13 часов 13 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МОУ.

В частности, в направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Чермалык оккупанды задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

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