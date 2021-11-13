Російські окупанти атакували з безпілотника позиції ЗСУ під Чермаликом, - Міноборони
З початку поточної доби до 13 години 13 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба МОУ.
Зокрема, в напрямку Троїцького ворог здійснив обстріл з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Чермалик окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.
Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил унаслідок дій ворога немає.
Топ коментарі
+15 Bel Amor
показати весь коментар13.11.2021 14:06
+9 Привет
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+8 Михаил Дужик
показати весь коментар13.11.2021 14:11
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написано ,,з беСпілотникУ,,, а це не зовсім правильнно...
при чому прагнення до мови вітається
откуда мне, пардон, это знать???? )))))
Гавнокомандующий, а твоя реакция? В коричневый глаз заглянуть *****?
Он уже много наговорил всякой уйни.