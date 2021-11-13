Російські окупанти атакували з безпілотника позиції ЗСУ під Чермаликом, - Міноборони

З початку поточної доби до 13 години 13 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба МОУ.

Зокрема, в напрямку Троїцького ворог здійснив обстріл з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Чермалик окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.

Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил унаслідок дій ворога немає.

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