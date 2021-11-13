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Новини Війна
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Російські окупанти атакували з безпілотника позиції ЗСУ під Чермаликом, - Міноборони

Російські окупанти атакували з безпілотника позиції ЗСУ під Чермаликом, - Міноборони

З початку поточної доби до 13 години 13 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба МОУ.

Зокрема, в напрямку Троїцького ворог здійснив обстріл з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Чермалик окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.

Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил унаслідок дій ворога немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Застосування "Байрактарів" на Донбасі порушує мінські угоди, - Путін

безпілотник (4073) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+15
меркель и макрон выразили что-нибудь?
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13.11.2021 14:06
+9
Что нам ***** на это пропоет??? Это авиация или уже нет???
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13.11.2021 14:06
+8
А слепоглухонемые представители международных организаций на Донбасе это подтвердят.
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13.11.2021 14:11
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Что нам ***** на это пропоет??? Это авиация или уже нет???
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13.11.2021 14:06 Відповісти
Скажет что масква не сторона конфликта и он ваще не вкурсах.
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13.11.2021 14:10 Відповісти
А слепоглухонемые представители международных организаций на Донбасе это подтвердят.
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13.11.2021 14:11 Відповісти
У него песня одна - "байрактары" нарушают Минские соглашения и Россия - не сторона конфликта.
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13.11.2021 14:11 Відповісти
Подпеваешь *****, русский?
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13.11.2021 16:28 Відповісти
Нет, не подгорает. Я прекрасно знаю, шо русские свиньи любят своего фюрерка.
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13.11.2021 16:46 Відповісти
русский, а ты кого больше любишь - ***** или рамзанку дырова?
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13.11.2021 17:06 Відповісти
Свинособака всегда свинособака. Шо в стране-помойке, шо в Германии. Ты же как было свинособакой, так и осталось, если не врешь, шо не живешь в стране-помойке.
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13.11.2021 17:17 Відповісти
Вот видишь, русмартышка, ты и расчехлилось. Русский - не национальность, а место во вселенской иерархии мрази - где-то между канализационной крысой и сифилисом. Кстати, я гражданин США еще с тех пор, когда твое ***** еще в лакеях у Собчака бегало. И у меня на вашу говнопропаганду давно иммунитет, так шо оставь бредни сливных бачков для своих однокорытников, свинопес.
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13.11.2021 17:59 Відповісти
та то другое... то так себе...пошутковали шахтеры ...
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13.11.2021 14:16 Відповісти
бачиш:
написано ,,з беСпілотникУ,,, а це не зовсім правильнно...
при чому прагнення до мови вітається
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13.11.2021 14:17 Відповісти
Применение "Байракторов" на Донбассе нарушает Минские соглашения, - Путин-***** Источник:
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13.11.2021 14:23 Відповісти
Плевать ,что скажет террорист путлер, нужно думать как врагов уничтожить
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13.11.2021 14:50 Відповісти
и ето правильно!
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13.11.2021 16:31 Відповісти
меркель и макрон выразили что-нибудь?
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13.11.2021 14:06 Відповісти
А наблюдатели ОБСЕ не наблюдали.
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13.11.2021 14:13 Відповісти
Их высокая зарплата и командировочные не дают возможности видеть ничего, кроме комфорта гостиниц сытых обедов в ресторанах Донецка.
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13.11.2021 14:39 Відповісти
Тем более что у трети из них погоны русвоенных.
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13.11.2021 14:54 Відповісти
зато некоторым с ****** повезло...
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13.11.2021 14:17 Відповісти
Оно (*****) срёт печеньками, что ли? =)
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13.11.2021 14:53 Відповісти
ну тут как бы...вопрос к писькову...
откуда мне, пардон, это знать???? )))))
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13.11.2021 15:07 Відповісти
Президент России Владимир *****-путин считает, что применение Украиной ударных беспилотников разрыват сраку кацапсинам, лугандонам и остальной малороской нечести Источник:
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13.11.2021 14:26 Відповісти
Непонятно,почему зенитчики их не сбивают. Это же обычные беспилотники. Неужели их радаром не видно ?
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13.11.2021 14:17 Відповісти
чому мовчать наші "байрактари"?
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13.11.2021 14:31 Відповісти
Тому що мовчить Гавнокомандуючий!
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13.11.2021 14:44 Відповісти
*****, именно это и есть нарушение минского договора "Минск - 2"! А не украинские беспилотники! Дебил, ты хоть читать умеешь?
Гавнокомандующий, а твоя реакция? В коричневый глаз заглянуть *****?
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13.11.2021 14:49 Відповісти
Люди радіють звістці про смерть Гітлера. Уявляю собі, коли ***** ...

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13.11.2021 15:10 Відповісти
Немцы с французами выразили обеспокоенность?
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13.11.2021 15:17 Відповісти
А Путин сегодня сказал, что Украина не может использовать безпилотники, потому что это нарушение Минска
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13.11.2021 15:20 Відповісти
Как то глубоко по ююю на мнение Уйла.
Он уже много наговорил всякой уйни.
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13.11.2021 15:53 Відповісти
Лень видосики поискать? Сразу навозом... много видать...
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13.11.2021 17:53 Відповісти
Интересно, когда лягушатнико озабоченность выразят?
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13.11.2021 17:51 Відповісти
Ну. и где возмущенные вопли меркель?
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13.11.2021 18:05 Відповісти
 
 