Застосування "Байрактарів" на Донбасі порушує мінські угоди, - Путін

Президент Росії Володимир Путін вважає, що застосування Україною ударних безпілотників "Байрактар" на Донбасі порушує мінські угоди. При цьому Європа "невиразно" відреагувала на інцидент.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це він заявив у інтерв'ю російському телебаченню.

"Це авіація, безпілотна, але це авіація, яку застосовують в зоні конфлікту, що суворо заборонено мінськими угодами і наступними домовленостями. Але ніхто на це навіть не реагує... Європа щось невиразне сказала з цього приводу, а США взагалі підтримали", - зазначив Путін.

Він також розкритикував заяви української сторони про те, що при необхідності "Байрактари" знову будуть застосовуватися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не є стороною конфлікту на Донбасі. Ми ніколи не погодимось з протилежним, - Путін