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Новости Война
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Применение "Байрактаров" на Донбассе нарушает Минские соглашения, - Путин

Применение

Президент России Владимир Путин считает, что применение Украиной ударных беспилотников "Байрактар" на Донбассе нарушает Минские соглашения. При этом Европа "невнятно" отреагировала на инцидент.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТАСС об этом он заявил в интервью российскому телевидению.

"Это авиация, беспилотная, но это авиация, применяемая в зоне конфликта, строго запрещенная Минскими соглашениями и последующими договоренностями. Но никто на это даже не реагирует... Европа что-то невнятное сказала по этому поводу, а США вообще поддержали", - отметил Путин.

Он также раскритиковал заявления украинской стороны о том, что при необходимости "Байрактары" снова будут применять.

Читайте также: Россия не является стороной конфликта на Донбассе. Мы никогда не согласимся с противоположным - Путин

путин владимир (31225) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+91
А застосування росіянами гаубиць калібру 122 мм і 152 мм - не порушує?
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13.11.2021 13:06
+49
Не свисти Гнида. Нет такого в минских договоренностях. К тому же ты ***** постоянно не переставая используешь против Украины ударные беспилотники и просто бесишься что у тебя пока нет таких как Байрактары.
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13.11.2021 13:07
+45
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13.11.2021 14:05
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суки российские
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13.11.2021 20:20 Ответить
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13.11.2021 20:23 Ответить
кацапи намагаються добре пахнути,
стоячи по горло у гімні
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13.11.2021 21:20 Ответить
А яким боком байрактари до минських угод? Коли були підписані минськи угоди тоді байрактарів взагалі не існувало.
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13.11.2021 21:35 Ответить
как же пукин испугался Байрактар, до сих пор визжит, не успокоится, потому что у него таких нет!
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14.11.2021 00:44 Ответить
В соглашениях указано, что бпла имеет право применять только ОБСЕ.
Для контроля. И всё.

На самом деле этот удар БПЛА с точки зрения общевойсковой полная фигня, если честно. ПОтому что и до того тыщу раз с обоих сторон падали бомбочки с БПЛАшек.
Интересны тут два факта:
1. Применение реально специального ударного БПЛА, а не разведывательного или квадрокоптера с гранатой, прикрученной проволокой
2. То, что БПЛА продан Турцией.

Интересная ситуация, конечно.
Я думаю, что "шахтеры уже откопали" что-то новое в "шахтах" и скоро мы увидим какой-то ответ.
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14.11.2021 21:06 Ответить
Крокодил намагається з'їсти бізона і жаліється що в того завеликі роги та ще й бодається.
Нічого, бізону потрібно пити річкову воду, а Україна проживе і без кацапського газу- аби швидше позбутися зрадників зелених і за прикладом Литви побудувати морські термінали для зрідженого газу...

Якщо московити кажуть що вони не придєлах то тоді їм і слова не давати. Треба якось за одними правилами грати. Або агресор, або ні- і якщо ні то тоді твої думки з цього приводу нікому не цікаві.
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13.11.2021 22:35 Ответить
Их-рактар там нет!!!
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13.11.2021 22:47 Ответить
Так и по мацквабаду не договаривались мочить с байрактаров ,но придет время будем !!!
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13.11.2021 23:02 Ответить
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13.11.2021 23:04 Ответить
Снова применят...Ага жди, *****, если бы...Теперь только через год как миним решаться...Осталось до применения Байрактаров 348 дней...будем с нетерпением ждать и считать...
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13.11.2021 23:19 Ответить
Помечтай! Применим, когда посчитаем нужным.
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14.11.2021 12:06 Ответить
Хороший маскаль - дохлий маскаль.
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14.11.2021 00:39 Ответить
Наразі в мінських угодах навіть немає слова "байрактар". Так що нічого не порушується. І є такий вислів-для знищення ворога ВСІ засоби прийнятні...так що все пучком. А воно що чекало?
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14.11.2021 06:23 Ответить
В разделах про разграничительные линии, там где про отвод техники и прочее, действительно четко указано, что бпла имеет право применять только ОБСЕ.
Для контроля. И всё.
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14.11.2021 21:07 Ответить
І що оте ОБСЄ "наконтролювало"?, Маючи навіть бпла, обстрілів поменшало, люди не гинуть?
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15.11.2021 12:27 Ответить
Это неважно. Вы в начале говорили про договорённости - я Вам ответил про статус БПЛА в этих самых договорённостях.
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15.11.2021 12:43 Ответить
как много лестных слов про кремлевскаго абнуленнаго сцаря --- надо в кремле ввести должность шута и назначить жириновскаго а ********* министром пропаганды и еще очень важно валю терешкову на должность директора роскосмоса . валя заслужила
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14.11.2021 07:28 Ответить
А нас то за что? Потом прилетят российские "Охотники" и "Орионы". И возникнет этот вечный вопрос.
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14.11.2021 07:52 Ответить
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14.11.2021 09:23 Ответить
Вот это действительно Артист и Гражданин, а не какой-нибудь есаул, пляшущий под дудку ху...ла.
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14.11.2021 11:50 Ответить
этот ботаксный, Педофильный гопник и Шнырь, больной шизофренией будет так себя вести пока цивилизованный мир будет высказывать озабоченности, а вот когда ПИД,,,рашенский Фекалистан отключат от свифта, закроют Босфор, заморозят украденные у мокшанского стада бабки и дадут "обосранной лопатой" по козлячей роже все станет на свои места....
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14.11.2021 10:30 Ответить
Когда уже там дворцовый переворот будет? Что-то приелась уже мордочка этого ху...ла.
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14.11.2021 11:47 Ответить
Да это понятно.
Просто на их БПЛА всем пох, а тут прямо взрыв эмоций произошел. У всех. От Меркель и до кремлеботов
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14.11.2021 21:08 Ответить
А почему не ответить путину
Там какая то российская пушка взорвалась
И не надо доказивать
Это территория Украины
И нечего там ездить российским танкам пушкам
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14.11.2021 16:06 Ответить
Украина имеет право и обязанна использовать все виды оружия для защиты своих граждан и Гос-Границы...

путин сказочный дол.п. Заявил главный спонсор и агрессор войны на Донбассе.

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14.11.2021 17:38 Ответить
Ну що можна сказати з цього приводу, тільки одне - путєн-*****.
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14.11.2021 18:08 Ответить
Скавучанням ***** задоволений
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14.11.2021 18:37 Ответить
А не пiшло б воно уйло далеко-далеко....
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14.11.2021 21:09 Ответить
Пососи Путин!!!
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14.11.2021 21:16 Ответить
Если врагу так не нравится, то значит Украина бьет по слабому месту!!! Нужно все Байрактары запускать и зачищать все!!! И еще союзники должны больше вооружений последних поколений давать Украины, чтобы превосходило вооружения Путина!!!
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14.11.2021 21:18 Ответить
І знову куйло 3.14здить, як дихає. У Мінському меморандумі від лютого 15 року ніде немає заборони на застосування безпілотної авіації, як і авіації, взагалі .

Заборонити польоти авіації та іноземних літальних апаратів, крім апаратів ОБСЄ над зоною безпек.

Вищенаведений пункт Мінську 1, дезавуйований Протоколом Мінську 2, де про авіацію немає жодного слова ВЗАГАЛІ, окрім того, що ОБСЄ має право застосовувати всі доступні засоби контролю включно з БПЛА і супутниками
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14.11.2021 21:42 Ответить
Президент Росії Володимир Путін вважає, що застосування Україною ударних безпілотників "Байрактар" на Донбасу порушує мінські угоди. Джерело:
Пєдофіл засцяв
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14.11.2021 22:34 Ответить
Я коли прочитала цю тему, то на автоматі заспівала:

ПУТІН пуйло..... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла....
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14.11.2021 23:39 Ответить
а оккупация украинских территорий не нарушает Хельсинское соглашение? в общем... москва палає - щастя більшого нема...
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15.11.2021 00:37 Ответить
7. Запрет с момента принятия данного Меморандума полетов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных средств (БПЛА), за исключением БПЛА, используемых мониторинговой (наблюдательной) миссией ОБСЕ, вдоль всей линии соприкосновения сторон в зоне прекращения применения оружия на ширину не менее 30 км.
......
Участники Трехсторонней контактной группы:
Посол Хайди Тальявини
Второй Президент Украины Л. Д. Кучма
Посол РФ в Украине М. Ю. Зурабов
А. В. Захарченко
И. В. Плотницкий
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15.11.2021 02:21 Ответить
Больше байрактаров красивых и больших.
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15.11.2021 08:03 Ответить
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