Применение "Байрактаров" на Донбассе нарушает Минские соглашения, - Путин

Президент России Владимир Путин считает, что применение Украиной ударных беспилотников "Байрактар" на Донбассе нарушает Минские соглашения. При этом Европа "невнятно" отреагировала на инцидент.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТАСС об этом он заявил в интервью российскому телевидению.

"Это авиация, беспилотная, но это авиация, применяемая в зоне конфликта, строго запрещенная Минскими соглашениями и последующими договоренностями. Но никто на это даже не реагирует... Европа что-то невнятное сказала по этому поводу, а США вообще поддержали", - отметил Путин.

Он также раскритиковал заявления украинской стороны о том, что при необходимости "Байрактары" снова будут применять.

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