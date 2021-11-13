Применение "Байрактаров" на Донбассе нарушает Минские соглашения, - Путин
Президент России Владимир Путин считает, что применение Украиной ударных беспилотников "Байрактар" на Донбассе нарушает Минские соглашения. При этом Европа "невнятно" отреагировала на инцидент.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТАСС об этом он заявил в интервью российскому телевидению.
"Это авиация, беспилотная, но это авиация, применяемая в зоне конфликта, строго запрещенная Минскими соглашениями и последующими договоренностями. Но никто на это даже не реагирует... Европа что-то невнятное сказала по этому поводу, а США вообще поддержали", - отметил Путин.
Он также раскритиковал заявления украинской стороны о том, что при необходимости "Байрактары" снова будут применять.
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стоячи по горло у гімні
Для контроля. И всё.
На самом деле этот удар БПЛА с точки зрения общевойсковой полная фигня, если честно. ПОтому что и до того тыщу раз с обоих сторон падали бомбочки с БПЛАшек.
Интересны тут два факта:
1. Применение реально специального ударного БПЛА, а не разведывательного или квадрокоптера с гранатой, прикрученной проволокой
2. То, что БПЛА продан Турцией.
Интересная ситуация, конечно.
Я думаю, что "шахтеры уже откопали" что-то новое в "шахтах" и скоро мы увидим какой-то ответ.
Нічого, бізону потрібно пити річкову воду, а Україна проживе і без кацапського газу- аби швидше позбутися зрадників зелених і за прикладом Литви побудувати морські термінали для зрідженого газу...
Якщо московити кажуть що вони не придєлах то тоді їм і слова не давати. Треба якось за одними правилами грати. Або агресор, або ні- і якщо ні то тоді твої думки з цього приводу нікому не цікаві.
Для контроля. И всё.
Просто на их БПЛА всем пох, а тут прямо взрыв эмоций произошел. У всех. От Меркель и до кремлеботов
Там какая то российская пушка взорвалась
И не надо доказивать
Это территория Украины
И нечего там ездить российским танкам пушкам
путин сказочный дол.п. Заявил главный спонсор и агрессор войны на Донбассе.
Заборонити польоти авіації та іноземних літальних апаратів, крім апаратів ОБСЄ над зоною безпек.
Вищенаведений пункт Мінську 1, дезавуйований Протоколом Мінську 2, де про авіацію немає жодного слова ВЗАГАЛІ, окрім того, що ОБСЄ має право застосовувати всі доступні засоби контролю включно з БПЛА і супутниками
Пєдофіл засцяв
ПУТІН пуйло..... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла....
......
Участники Трехсторонней контактной группы:
Посол Хайди Тальявини
Второй Президент Украины Л. Д. Кучма
Посол РФ в Украине М. Ю. Зурабов
А. В. Захарченко
И. В. Плотницкий