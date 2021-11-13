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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия не является стороной конфликта на Донбассе. Мы никогда не согласимся с противоположным - Путин

Россия не является стороной конфликта на Донбассе. Мы никогда не согласимся с противоположным - Путин

Президент России Владимир Путин утверждает, что Москва никогда не согласится с тем, что является одной из сторон вооруженного конфликта на Донбассе.

По его словам, это не закреплено в минских соглашениях. Об этом Путин заявил в эфире телеканала "Россия 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"В минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта. Мы никогда с этим не соглашались и не согласимся. Мы таковыми не являемся", - заявил Путин.

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путин (31191) Донбасс (26955) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+38
Причём здесь ******* , он Террорист- УБИЙЦА №1 , которого необходимо УТИЛИЗИРОВАТЬ,как бен Ладена!!!
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13.11.2021 11:02
+34
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13.11.2021 10:59
+32
Клинический долб..б.
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13.11.2021 10:58
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жуйло як доказний злочинець не погодиться зі злочинами що створила Московія з Україною
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13.11.2021 14:20 Ответить
А что у терориста.. нужно ещё спрашивать терорист ли он..? Это как в анекдоте.. Штирлиц никогда так не был близок к провалу.. так как сзади волочился парашют..
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13.11.2021 14:48 Ответить
У цієї брехливої потвори число сатани на лобі просвічується
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13.11.2021 15:50 Ответить
Та ми вже зрозуміли. Ти цю ***** 8 років повторюєш? Тільки запам'ятай одне, що гаагський суд, твій цей щоденний брєд до уваги не візьме
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13.11.2021 16:59 Ответить
Цьому придурку №1 можна відповісти, що в Мінських угодах дійсно не написано що московія є стороною конфлікту. Так само як не написано і те, що москалики не є стороною конфлікту. То навіщо ти придурок їх підписував, якщо ти "думаєш (чим?)", що не є стороною конфлікту? Ті хто розумні (Меркель і Олланд) і не є стороною конфлікту, ті не тільки не підписували, а й не збиралися цього робити.
Я вже людина похилого віку. Розумію, що таке деменція. Але ж у ***** це вже "деменціяодноюногоювямі".
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13.11.2021 17:02 Ответить
Авжеж, не погодитесь, бо для цього потрібна сміливість, якої у вас, мерзенних тварюк, зроду не було!
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13.11.2021 17:45 Ответить
Да вас никто и спрашивать не будет
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13.11.2021 17:56 Ответить
Росія не є стороною конфлікту, вона - його спонсор.
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13.11.2021 19:34 Ответить
Россия -организатор, вдохновитель и самый активный участника войны на украинском Донбассе.
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13.11.2021 20:39 Ответить
Слова террориста ничего не стоят и ничего не значат.
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13.11.2021 20:41 Ответить
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