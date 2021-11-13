Россия не является стороной конфликта на Донбассе. Мы никогда не согласимся с противоположным - Путин

Президент России Владимир Путин утверждает, что Москва никогда не согласится с тем, что является одной из сторон вооруженного конфликта на Донбассе.

По его словам, это не закреплено в минских соглашениях. Об этом Путин заявил в эфире телеканала "Россия 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"В минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта. Мы никогда с этим не соглашались и не согласимся. Мы таковыми не являемся", - заявил Путин.

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